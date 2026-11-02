Hải Phòng: 4 doanh nghiệp nợ thuế hơn 45 tỷ đồng bị hải quan cưỡng chế tài khoản

Hải quan Khu chế xuất và Khu công nghiệp Hải Phòng (Chi cục Hải quan khu vực III) vừa ban hành 7 quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với 4 doanh nghiệp có khoản nợ thuế quá hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định.

Hoạt động bốc xếp hàng hóa tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Hải Anh

Trong đó, đáng chú ý, Công ty cổ phần IDC (mã số thuế 0200134089, địa chỉ: số 56 Hoàng Quý, phường Lê Chân, TP. Hải Phòng) bị cưỡng chế số tiền hơn 20,48 tỷ đồng theo Quyết định số 931/QĐ-KCX&KCN và Quyết định số 932/QĐ-KCX&KCN. Các quyết định đề nghị phía ngân hàng liên quan phong tỏa, trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp để thực hiện nghĩa vụ thuế theo Thông báo số 1415/ĐTGC-TH ngày 1/8/2024.

Công ty cổ phần Thương mại Hachimex (mã số thuế 0200139129, địa chỉ: số 50 Điện Biên Phủ, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) bị cưỡng chế hơn 9,8 tỷ đồng theo Quyết định số 928/QĐ-KCX&KCN, Quyết định số 929/QĐ-KCX&KCN và Quyết định số 930/QĐ-KCX&KCN. Cơ quan Hải quan đề nghị phía ngân hàng liên quan phong tỏa, trích tiền từ các tài khoản của doanh nghiệp để thi hành Thông báo số 1416/ĐTGC-TH ngày 1/8/2024 về tiền thuế nợ và tiền chậm nộp.

Đối với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Tài chính Quốc tế (mã số thuế 0101734039, địa chỉ tại Hà Nội), Hải quan Khu chế xuất và Khu công nghiệp Hải Phòng ban hành Quyết định số 926/QĐ-KCX&KCN, đề nghị phía ngân hàng phong tỏa, trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp để thu hồi hơn 5,8 tỷ đồng. Khoản nợ này được xác định theo Thông báo số 418/TB-ĐTGC ngày 10/2/2009.

Trong khi đó, Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Thành Long (mã số thuế 0200148973, địa chỉ tại Khu công nghiệp Tam Quán, Hải Phòng, bị cưỡng chế hơn 5,35 tỷ đồng theo Quyết định số 927/QĐ-KCX&KCN. Phía ngân hàng được yêu cầu phong tỏa, trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp để thực hiện nghĩa vụ thuế theo Thông báo số 1712/13/TB-ĐTGC ngày 17/5/2013.

Theo các quyết định, toàn bộ số tiền cưỡng chế được nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước của Hải quan Khu chế xuất và Khu công nghiệp Hải Phòng tại Kho bạc Nhà nước khu vực III.

Trường hợp số dư tài khoản của doanh nghiệp không đủ để thực hiện toàn bộ nghĩa vụ cưỡng chế, các ngân hàng vẫn phải trích số tiền hiện có sau khi bảo đảm số dư tối thiểu để duy trì tài khoản, đồng thời tiếp tục theo dõi và trích tiền phát sinh trên tài khoản trong thời gian quyết định cưỡng chế có hiệu lực.