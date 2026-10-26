Thuế - Hải quan

Hải Phòng: 53 doanh nghiệp bị hải quan cưỡng chế tài khoản do nợ thuế quá hạn

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
16:52 | 26/10/2026
(TBTCO) - Với các khoản nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp, 53 doanh nghiệp bị Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 áp dụng biện pháp cưỡng chế tài khoản theo Quyết định số 467/QĐ-CKKV2. Tổng số tiền thuế nợ trong danh sách hơn 22,67 tỷ đồng.
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Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2, thuộc Chi cục Hải quan khu vực III, vừa ban hành Quyết định số 467/QĐ-CKKV2 về cưỡng chế thi hành các thông báo tiền thuế nợ bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản đối với 53 doanh nghiệp mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Hải Phòng: 53 doanh nghiệp bị cưỡng chế tài khoản do nợ thuế xuất nhập khẩu quá hạn
Hoạt động bốc xếp hàng xuất nhập khẩu tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Hải Anh

Theo danh sách kèm theo quyết định, tổng số tiền thuế nợ của các doanh nghiệp bị cưỡng chế là hơn 22,67 tỷ đồng. Lý do cưỡng chế là các doanh nghiệp có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Đứng đầu danh sách là Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Phúc Khánh với số tiền thuế nợ hơn 6,66 tỷ đồng. Tiếp theo là Công ty cổ phần Ô tô Đức Lâm nợ hơn 2,28 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại Đại An Tín nợ hơn 2,04 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Tín Phúc nợ hơn 1,52 tỷ đồng; Công ty TNHH Hòa Bình nợ hơn 1,02 tỷ đồng.

Theo quyết định, ACB có trách nhiệm phong tỏa tài khoản và trích tiền từ các tài khoản của những doanh nghiệp có tên trong danh sách để nộp vào tài khoản của Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 tại Kho bạc Nhà nước khu vực III.

Trường hợp số dư tài khoản không đủ để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, ngân hàng thực hiện trích số tiền còn lại sau khi trừ số dư tối thiểu để duy trì tài khoản; đồng thời tiếp tục theo dõi, trích số tiền phát sinh trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định cưỡng chế còn hiệu lực.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 21/10/2026 cho đến khi Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực, nhằm thu hồi nợ thuế quá hạn và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định.
Song Linh
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