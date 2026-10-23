Thuế - Hải quan

Cục Hải quan có Trưởng ban Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng mới

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
17:49 | 23/10/2026
Cục Hải quan công bố quyết định điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hương giữ chức Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ và ông Dương Xuân Sinh giữ chức Chánh Văn phòng Cục Hải quan. Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ đề nghị các cán bộ trên cương vị mới phát huy năng lực, trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
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Cụ thể, ngày 23/10/2026, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ chủ trì Hội nghị công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo.

Cục Hải quan có Trưởng ban Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng mới

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho bà Phạm Thị Thu Hương và ông Dương Xuân Sinh. Ảnh: Cục Hải quan

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức cán bộ công bố Quyết định số 3069/QĐ-BTC (ngày 22/10/2026) của Bộ Tài chính về việc điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hương, Chánh Văn phòng Cục Hải quan, giữ chức Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ.

Quyết định số 3068/QĐ-BTC ngày 22/10/2026 về việc điều động, bổ nhiệm ông Dương Xuân Sinh, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XII, giữ chức Chánh Văn phòng Cục Hải quan. Cả hai quyết định có hiệu lực từ ngày 22/10/2026.

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ thay mặt Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Cục Hải quan ghi nhận những đóng góp của bà Phạm Thị Thu Hương và ông Dương Xuân Sinh trong quá trình công tác tại ngành Hải quan; đồng thời chúc mừng hai cán bộ được giao nhiệm vụ mới.

Cục trưởng đề nghị bà Phạm Thị Thu Hương trên cương vị Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ và ông Dương Xuân Sinh với nhiệm vụ Chánh Văn phòng Cục Hải quan tiếp tục phát huy năng lực, sở trường và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo và công chức đơn vị giữ vững đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Phạm Thị Thu Hương và ông Dương Xuân Sinh đã bày tỏ quyết tâm tiếp tục rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh, giữ gìn kỷ luật, phát huy tinh thần trách nhiệm và kế thừa những kết quả của các thế hệ lãnh đạo đi trước.

Đồng thời, hai tân lãnh đạo khẳng định sẽ đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.
Song Linh
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