Thuế - Hải quan

Ngày 24/10: Hải quan cảnh báo gián đoạn 5 giờ giao dịch e-Form D, ACDD với Singapore

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
15:25 | 23/10/2026
(TBTCO) - Từ 14h đến 19h ngày 24/10/2026, việc trao đổi dữ liệu điện tử với Singapore qua ASW Gateway sẽ tạm thời gián đoạn đối với C/O mẫu D điện tử (e-Form D) và Tờ khai hải quan ASEAN (ACDD). Cục Hải quan khuyến nghị doanh nghiệp chủ động điều chỉnh kế hoạch gửi dữ liệu, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ xử lý hồ sơ xuất nhập khẩu.
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Chiều ngày 23/10, Cục Hải quan cho biết, phía Singapore sẽ thực hiện bảo trì theo kế hoạch đối với hệ thống ASW Gateway từ 15h đến 20h ngày 24/10/2026 theo giờ Singapore, tương ứng từ 14h đến 19h cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Ngày 24/10: Hải quan cảnh báo gián đoạn 5 giờ giao dịch e-Form D, ACDD với Singapore

Hải quan cảnh báo gián đoạn 5 giờ giao dịch e-Form D, ACDD với Singapore. Nguồn: Cục Hải quan

Trong thời gian bảo trì, các giao dịch trao đổi dữ liệu điện tử giữa Việt Nam và Singapore qua ASW Gateway sẽ tạm thời không thực hiện được đối với hai loại dữ liệu gồm Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử (e-Form D) và Tờ khai hải quan ASEAN (ACDD).

Đây là các dữ liệu phục vụ trao đổi thông tin trong khuôn khổ Cơ chế một cửa ASEAN. Vì vậy, việc gián đoạn kết nối có thể ảnh hưởng đến kế hoạch gửi, tiếp nhận và xử lý dữ liệu của các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu liên quan đến Singapore.

Để hạn chế phát sinh vướng mắc, Cục Hải quan lưu ý các đơn vị và doanh nghiệp chủ động sắp xếp thời gian thực hiện giao dịch, tránh gửi dữ liệu e-Form D và ACDD trong khung giờ hệ thống bảo trì; đồng thời chủ động bố trí kế hoạch xử lý hồ sơ phù hợp.

Cục Hải quan sẽ thông báo kịp thời nếu phía Singapore có thay đổi về lịch bảo trì, để các đơn vị, doanh nghiệp cập nhật và chủ động triển khai thực hiện./.

Song Linh
Từ khóa:
bảo trì hệ thống ASW Gateway cảnh báo của Cục Hải quan trao đổi dữ liệu điện tử với Singapore Tờ khai hải quan ASEAN ACDD cơ chế một cửa asean

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