Thuế - Hải quan

Cục Hải quan trao quyết định bổ nhiệm tân Chi cục trưởng Hải quan khu vực XVI

22:51 | 20/10/2026
(TBTCO) - Chiều 20/10, tại Cao Bằng, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Quang Trung, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Cục Hải quan, giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVI.
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Tại hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, đại diện Ban Tổ chức cán bộ, Cục Hải quan đã thông báo quyết định điều động ông Nguyễn Trung Hải, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVI, về công tác tại Văn phòng Đảng ủy Cục Hải quan; đồng thời công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Quang Trung giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVI.

Cục Hải quan trao quyết định bổ nhiệm tân Chi cục trưởng Hải quan khu vực XVI

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Quang Trung, tân Chi cục trưởng Hải quan khu vực XVI. Ảnh: HQ XVI

Hội nghị có sự tham dự của ông Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng; ông Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, cùng đại diện các đơn vị thuộc Cục Hải quan và tập thể lãnh đạo, công chức Chi cục Hải quan khu vực XVI.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ đề nghị tân Chi cục trưởng phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo và công chức trong đơn vị đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Việc kiện toàn chức danh Chi cục trưởng có ý nghĩa quan trọng trong công tác tổ chức, cán bộ, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo, điều hành liên tục, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan trong tình hình mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Quang Trung báo cáo chương trình hành động trong thời gian tới, thể hiện quyết tâm cùng tập thể đơn vị xây dựng tổ chức đoàn kết, kỷ cương, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Chi cục Hải quan khu vực XVI thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn có hoạt động xuất nhập khẩu và giao thương biên giới. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với người đứng đầu đơn vị không chỉ là nâng cao hiệu lực quản lý, chấp hành pháp luật, mà còn phải thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, góp phần duy trì hoạt động thông quan thông suốt.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hải Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, cũng có ý kiến về công tác phối hợp giữa lực lượng hải quan với địa phương.

Theo đó, Hải quan khu vực XVI tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, kiểm soát hải quan, đồng thời hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng.
Song Linh
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