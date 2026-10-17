Hải quan hướng dẫn gỡ vướng hoàn thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp thủy sản

Cụ thể, Cục Hải quan ban hành Công văn 22928/CHQ-NVTHQ (Ngày 13/10/2026), gửi Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), hướng dẫn giải quyết vướng mắc về hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu.

Cán bộ hải quan xử lý tờ khai nhập khẩu cho doanh nghiệp. Cục Hải quan

Theo Cục Hải quan, căn cứ điểm d khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm thuộc trường hợp được xem xét hoàn thuế theo quy định.

Tuy nhiên, để xác định hàng hóa đủ điều kiện hoàn thuế, doanh nghiệp cần đáp ứng các quy định cụ thể về cơ sở xác định hàng hóa được hoàn thuế. Theo điểm c khoản 3 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP, sản phẩm xuất khẩu phải được làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu.

Đây là yêu cầu quan trọng doanh nghiệp cần lưu ý khi rà soát hồ sơ nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, quá trình đưa hàng hóa vào sản xuất và thủ tục hải quan đối với sản phẩm đầu ra. Việc sản phẩm đã xuất khẩu không thay thế yêu cầu đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoàn thuế theo quy định pháp luật.

Cục Hải quan cũng nêu rõ, chính sách hoàn thuế áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, với điều kiện đáp ứng đúng đối tượng và căn cứ xác định hàng hóa được hoàn thuế.

Về hồ sơ, trình tự và thủ tục hoàn thuế, doanh nghiệp thực hiện theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP và Điều 11 Thông tư số 86/2026/TT-BTC.

Việc nắm rõ điều kiện, căn cứ xác định hàng hóa được hoàn thuế và quy định về thủ tục hải quan sẽ giúp doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản chủ động rà soát hồ sơ, thực hiện đúng quy định và hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình đề nghị hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu.