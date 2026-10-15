Cụ thể, ngày 15/10/2026, Cục Hải quan có Công văn 23008/CHQ-GSQL gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, đề nghị cho ý kiến về cách xử lý đối với hàng hóa nhập khẩu có sử dụng ký hiệu ® trên hàng hóa, bao bì thương phẩm nhưng chưa có chỉ dẫn thông tin trung thực về tình trạng bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam.

Hải quan đề nghị gỡ vướng cho doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa có ký hiệu ®. Ảnh: CTV

Theo Cục Hải quan, vướng mắc phát sinh khi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu, cơ quan hải quan kiểm tra phát hiện hàng hóa, bao bì hàng hóa có ký hiệu ® nhưng chưa thể hiện thông tin về tình trạng bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam. Doanh nghiệp đặt vấn đề liệu trường hợp này có bị coi là hành vi vi phạm quy định về chỉ dẫn sai tình trạng pháp lý của đối tượng sở hữu công nghiệp hay không.

Quy định tại Điều 7 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 06/2024/TT-BKHCN ngày 30/9/2024, xác định việc sử dụng ký hiệu ® có thể thuộc hành vi chỉ dẫn gây hiểu sai lệch về việc nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.

Tuy nhiên, quy định cũng nêu rõ, trường hợp hàng hóa, bao bì hàng hóa sử dụng ký hiệu ® mà có chỉ dẫn thông tin trung thực về tình trạng bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam thì không bị coi là hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP.

Từ thực tế phát sinh, Cục Hải quan đề xuất trường hợp hàng hóa, bao bì hàng hóa nhập khẩu sử dụng ký hiệu ® nhưng nhãn hiệu chưa được bảo hộ tại Việt Nam và chưa có chỉ dẫn thông tin trung thực về tình trạng bảo hộ, cơ quan hải quan hướng dẫn người khai hải quan bổ sung thông tin này trên nhãn phụ theo quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa.

Sau khi bổ sung thông tin, lô hàng được làm thủ tục thông quan nếu không có vi phạm khác; đồng thời, cơ quan hải quan không thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP đối với trường hợp nêu trên.

Để có cơ sở xử lý thống nhất, Cục Hải quan đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cho ý kiến làm rõ quy định tại Điều 7 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 06/2024/TT-BKHCN, cũng như đề xuất xử lý của cơ quan hải quan.