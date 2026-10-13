Thuế - Hải quan

Hà Tĩnh: Hải quan Cầu Treo chủ trì phát hiện 2 vụ vận chuyển ma túy qua biên giới

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
16:35 | 13/10/2026
Ngày 13/10, Cục Hải quan cho biết, Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Chi cục Hải quan khu vực XI) đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 2 vụ việc liên quan đến vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới. 1 vụ việc đã được khởi tố.
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Cụ thể, vụ việc mới nhất được phát hiện ngày 11/10/2026, khi Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện lô hàng có dấu hiệu vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hà Tĩnh: Hải quan Cầu Treo chủ trì phát hiện 2 vụ vận chuyển ma túy qua biên giới

Đối tượng (thứ 2 bên phải) và tang vật vụ án phát hiện ngày 11/10. Ảnh: Cục Hải quan.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 18 gói ni lông màu trắng chứa thảo mộc nghi là cần sa, được cất giấu trong các thùng carton, với tổng khối lượng gần 9 kg. Theo thông tin ban đầu, lô hàng được gửi từ Thái Lan, quá cảnh qua Lào rồi vận chuyển vào Việt Nam trên xe ô tô khách mang biển kiểm soát Lào 3555.

Tham gia phối hợp phát hiện, xử lý vụ việc có Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng; Chi cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan; Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI cùng lực lượng công an tại Hà Nội và Bắc Ninh.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh nguồn gốc tang vật, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Cũng theo Cục Hải quan, trước đó, hồi 13 giờ 17 phút ngày 2/10/2026, trong quá trình kiểm tra, giám sát hành lý và phương tiện vận tải nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng Hải quan phát hiện trên xe ô tô khách mang biển kiểm soát Lào 2448 có 4 thùng carton chứa 48 hộp kim loại.

Hà Tĩnh: Hải quan Cầu Treo chủ trì phát hiện 2 vụ vận chuyển ma túy qua biên giới

Tang vật hộp kim loại chứa các gói đựng chất hỗn hợp nghi là bộ phận của cây cần sa đã được xay nhuyễn. Ảnh: Cục Hải quan

Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện 6 hộp kim loại chứa các gói đựng chất hỗn hợp nghi là bộ phận của cây cần sa đã được xay nhuyễn. Theo Kết luận giám định số 1537/KL-KTHS ngày 9/10/2026 của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh, tang vật là ma túy loại cần sa, có khối lượng 1.975,88 gam.

Trên cơ sở kết quả giám định, vụ việc đã được khởi tố để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc liên tiếp phát hiện 2 vụ vận chuyển ma túy qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho thấy yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hàng hóa, hành lý và phương tiện vận tải nhập cảnh, nhất là đối với các tuyến vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua nước thứ ba. Sự phối hợp giữa lực lượng Hải quan với Bộ đội Biên phòng, công an và các đơn vị nghiệp vụ góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, ngăn chặn tội phạm ma túy ngay tại cửa khẩu.

Thời gian tới, lực lượng Hải quan tiếp tục tăng cường kiểm soát, chủ động nắm tình hình, trao đổi thông tin và phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới.
Song Linh
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