Ngày 27/11, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược (Ban Chính sách - chiến lược Trung ương), với sự hỗ trợ của Quỹ Quốc tế Toshiba (TIFO), Viện Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADBI) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), tổ chức Diễn đàn Nghiên cứu Việt Nam - Nhật Bản với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên phát triển mới tại Việt Nam: Định hướng hợp tác Việt Nam - Nhật Bản”.

Diễn đàn tập trung trao đổi về những yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực khi trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi cơ cấu việc làm. Khoảng cách giữa kỹ năng của người lao động và nhu cầu doanh nghiệp ngày càng trở thành thách thức, đòi hỏi chuyển trọng tâm từ phát triển quy mô lao động sang nâng cao chất lượng, kỹ năng thực hành, năng lực sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ.

Gắn đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp

Chia sẻ tại diễn đàn, TS. Đặng Đức Anh, Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược cho rằng, Việt Nam có lực lượng lao động quy mô lớn nhưng vẫn đối mặt với thách thức về kỹ năng chuyên sâu, nhất là trong các ngành công nghệ mới và những lĩnh vực tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Mức độ gắn kết giữa đào tạo và nhu cầu doanh nghiệp cũng là điểm nghẽn cần được tháo gỡ.

Toàn cảnh diễn đàn. Ảnh: LV

Theo ông, người lao động Việt Nam cần có thêm cơ hội tiếp xúc với các mô hình làm việc công nghiệp để rèn luyện kỷ luật, khả năng học hỏi và vận dụng công nghệ mới. Việc tăng cường trao đổi với các cơ quan, tổ chức quốc tế và chuyên gia nước ngoài sẽ góp phần tìm kiếm những mô hình, phương thức hợp tác phù hợp.

Hơn 5 thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, Nhật Bản đã trở thành đối tác quan trọng của Việt Nam trong thương mại, đầu tư, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Hợp tác giữa hai nước được mở rộng ở nhiều cấp độ, từ trao đổi chuyên gia, giao lưu học thuật đến sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp Nhật Bản trong đào tạo kỹ năng cho người lao động Việt Nam.

Thực tế, nhiều thế hệ kỹ sư, kỹ thuật viên và cán bộ quản lý Việt Nam đã trưởng thành từ các chương trình hợp tác đào tạo, làm việc tại doanh nghiệp Nhật Bản. Không ít người sau khi tích lũy kinh nghiệm đã trở thành cán bộ quản lý, dẫn dắt các nhóm sản xuất và truyền đạt kỹ năng cho lao động trong nước.

TS. Đặng Đức Anh nhận định, Việt Nam cần nguồn nhân lực có trình độ để nâng cao năng suất và tham gia vào những công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn. Trong khi đó, doanh nghiệp Nhật Bản cũng cần đội ngũ lao động am hiểu công nghệ, thị trường và văn hóa làm việc của cả hai nước, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng thích ứng trước biến động chuỗi cung ứng.

Ông Ikeda Hiroyuki, Trưởng đại diện cấp cao Văn phòng JICA tại Việt Nam, nhấn mạnh đầu tư vào con người và củng cố nguồn nhân lực là nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững. Theo ông, cơ sở hạ tầng, công nghệ và thể chế đều cần thiết, nhưng chính con người mới là nhân tố tạo ra, quản lý và duy trì sự tiến bộ. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực luôn là một trụ cột trong hoạt động hợp tác của JICA tại Việt Nam.

Mở rộng hợp tác từ chính phủ đến doanh nghiệp

Theo các chuyên gia, Việt Nam có lực lượng lao động trẻ, nhu cầu lớn về đào tạo nhân lực chất lượng cao và đang thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp chiến lược. Nhật Bản có thế mạnh về công nghệ, kỹ thuật, quản trị và hệ thống đào tạo nghề, đồng thời có nhu cầu bổ sung lao động trong bối cảnh phát triển Xã hội 5.0. Đây là cơ sở để hai nước mở rộng hợp tác trong giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Anh Dương, Trưởng phòng Nghiên cứu tổng hợp và hội nhập quốc tế, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược cho rằng, Nhật Bản là thị trường việc làm quan trọng, giúp người lao động Việt Nam tích lũy kỹ năng nghề nghiệp và tác phong công nghiệp. Những kinh nghiệm này có thể tiếp tục được phát huy khi người lao động trở về nước.

Để khai thác tốt hơn tiềm năng hợp tác, ông đề xuất hai bên nghiên cứu thiết lập khuôn khổ hợp tác dài hạn ở cấp Chính phủ, trong đó có việc đề xuất Nhật Bản hỗ trợ đầu tư dùng chung cho các cơ sở đào tạo, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước cùng khai thác hạ tầng và nguồn lực.

Ở cấp doanh nghiệp, cần khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản tham gia trực tiếp vào quá trình xác định nhu cầu kỹ năng, đào tạo và tuyển dụng. Doanh nghiệp Việt Nam cũng cần chú trọng tiếp nhận, hỗ trợ lao động trở về từ Nhật Bản, tạo điều kiện để họ phát huy kiến thức và kinh nghiệm đã tích lũy.

Đối với các cơ sở đào tạo, trọng tâm hợp tác cần hướng vào nâng cao năng lực, phát triển đội ngũ giảng viên, chuyên gia nghiên cứu; đồng thời mở rộng liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu hai nước trong đào tạo nhân lực khoa học - công nghệ và dịch vụ kết nối chuỗi cung ứng.

Ông Jung Byungsik, Phó Giám đốc ADBI nhận định, phát triển kinh tế bền vững ngày càng phụ thuộc vào đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng của con người trước những biến động. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi chuyển đổi số, AI và thay đổi nhân khẩu học đang định hình lại các nền kinh tế trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo ông, thách thức không chỉ là tăng đầu tư cho giáo dục và đào tạo, mà quan trọng hơn là bảo đảm nguồn lực đầu tư chuyển hóa thành việc làm hiệu quả, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh và cơ hội kinh tế bền vững cho người dân. Đây cũng là định hướng quan trọng để Việt Nam và Nhật Bản nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới.