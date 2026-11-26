Chiều 26/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5.

Chủ trì buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, hội nghị được tổ chức trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra yêu cầu lớn về huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Với tri thức, kinh nghiệm, tiềm lực kinh tế và đặc biệt là mạng lưới quan hệ quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có tiềm năng đóng góp tích cực, quan trọng vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chủ trì họp báo. Ảnh: Đức Thanh

Đây là hội nghị đầu tiên được tổ chức sau Đại hội XIV của Đảng và sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Hội nghị dự kiến có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và khoảng 400 đại biểu kiều bào, trong đó có những đại biểu cao tuổi (90 tuổi) và các đại biểu thuộc thế hệ trẻ.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, hội nghị lần này hướng tới 4 mục tiêu chính.

Thứ nhất, cụ thể hóa chủ trương, định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, văn bản liên quan.

Thứ hai, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sự gắn bó giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đất nước.

Thứ ba, kết nối trí tuệ và nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với nhu cầu phát triển trong nước, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, đầu tư và thương mại.

Thứ tư, tạo diễn đàn để kiều bào bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất sáng kiến, qua đó góp phần hoàn thiện chính sách về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Đây cũng là dịp để lãnh đạo các cấp lắng nghe, có những chỉ đạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đồng hành, đóng góp và kiến tạo cùng đất nước; đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kết nối, hợp tác.

Thông tin về những điểm mới của hội nghị lần này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, công tác người Việt Nam ở nước ngoài sẽ được gắn chặt chẽ hơn với việc thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước. Kiều bào không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách, mà còn là chủ thể đồng hành, kiến tạo sự phát triển, trực tiếp đóng góp ý kiến, sáng kiến và tham gia điều hành các phiên thảo luận tại hội nghị.

Bà khẳng định: ““Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, là nguồn lực chiến lược quan trọng và là chủ thể tích cực đồng hành, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước”.

Hiện nay, có hơn 6,3 triệu người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội ngũ trí thức, chuyên gia người Việt Nam tại các quốc gia có trình độ phát triển cao ngày càng được mở rộng, tạo cơ hội phát huy trí tuệ, chất xám, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của cộng đồng kiều bào.

Phiên khai mạc của Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5 sẽ diễn ra vào chiều 8/12/2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc.

Bên cạnh phiên khai mạc và phiên toàn thể, hội nghị sẽ tập trung thảo luận 3 chuyên đề, gắn với thế mạnh của kiều bào và những yêu cầu phát triển của đất nước.

Phiên chuyên đề “Người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò trong phát triển kinh tế dữ liệu và các ngành công nghệ chiến lược”, tập trung kết nối chuyên gia, trí thức kiều bào với cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phiên chuyên đề “Người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò ‘đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam’, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao sức mạnh mềm và uy tín quốc gia”. Các nội dung trao đổi về kết nối cội nguồn, gìn giữ bản sắc, tiếng Việt, phát huy bản lĩnh quốc tế, quảng bá hình ảnh Việt Nam và tăng cường kết nối cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, cả trong không gian truyền thống và số.

Phiên “Người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò trong mở rộng thị trường, mạng lưới phân phối hàng Việt Nam ra nước ngoài và kết nối với các địa phương, doanh nghiệp trong nước”, tập trung phát huy thế mạnh doanh nhân kiều bào trong phát triển thị trường, mạng lưới phân phối, kết nối chuỗi cung ứng, xúc tiến thương mại, đầu tư và hợp tác với địa phương, doanh nghiệp.

Hội nghị cũng dự kiến tổ chức ký kết các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước với các đối tác kiều bào, cùng nhiều hoạt động kết nối tại các địa phương.