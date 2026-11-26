Nhận diện điểm nghẽn!

Theo ThS. Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng phòng Chiến lược, chính sách – Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng (Bộ Xây dựng), thành phố Đà Nẵng sở hữu những tiềm năng lớn để phát triển logistics.

Tuy nhiên, hiện mức độ kết nối đa phương thức của hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển mạng lưới trung tâm logistics tại Đà Nẵng thiếu đồng bộ và khả năng liên thông. Những hạn chế về kết nối đường sắt – cảng biển, đường bộ tiếp cận cảng, hạ tầng chuyển tải container và các hành lang xuyên biên giới, làm gia tăng thời gian vận chuyển, chi phí logistics và giảm hiệu quả khai thác.

Trong bối cảnh Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đặt mục tiêu giảm chi phí logistics xuống tương đương 12 - 15% GDP vào năm 2035, phát triển đồng bộ hạ tầng kết nối đa phương thức trở thành yêu cầu quan trọng đối với các trung tâm logistics.

Thành phố Đà Nẵng đang triển khai đầu tư nhiều dự án hạ tầng trọng điểm để phát triển logistics.

Vì vậy, ThS. Nguyễn Huy Hoàng đề xuất Đà Nẵng cần ưu tiên hoàn thiện kết nối đường sắt – cảng biển – cảng cạn (ICD) và hạ tầng hậu cảng; phát triển kết nối cảng biển – hàng không gắn với nhu cầu vận tải thực tế, nghiên cứu kết nối đường bộ qua Lào với tuyến đường sắt Lào - Trung Quốc.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Nguyễn Duy Minh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), Chủ tịch FIATA RAP cho rằng, một trung tâm logistics muốn hoạt động hiệu quả phải tạo ra ba giá trị cốt lõi, gồm giá trị kết nối, giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế.

Trong đó, giá trị kết nối thể hiện ở khả năng tổ chức dòng hàng giữa các vùng thị trường, phương thức vận tải và doanh nghiệp. Giá trị gia tăng đến từ việc kết hợp kho bãi, phân phối và dịch vụ chuyên ngành thành những giải pháp phục vụ chủ hàng. Còn hiệu quả kinh tế được thể hiện qua khả năng giảm tổng chi phí, thời gian và rủi ro, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Do đó, phát triển trung tâm logistics Đà Nẵng cần được triển khai đồng bộ giữa hạ tầng, tổ chức thị trường và hệ sinh thái doanh nghiệp. Khả năng kết nối nguồn hàng, cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng và tạo hiệu quả kinh tế cho khách hàng mới là những yếu tố quyết định sức cạnh tranh và khả năng phát triển bền vững của các HUB logistics.

Mở rộng dư địa

Những số liệu thống kê cho thấy, logistics đang trở thành lĩnh vực có nhiều dư địa phát triển tại Đà Nẵng.

Năm 2025, nguồn hàng tiềm năng từ các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố đạt khoảng 45,2 triệu tấn. Tổng nguồn hàng container tiềm năng ước tính khoảng 7,02 triệu TEU/năm, trong đó nguồn hàng tại chỗ chiếm 52,4%, còn nguồn hàng thu hút từ các địa phương lân cận như Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi chiếm 47,6%. Đáng chú ý, tiềm năng này chưa tính đến lượng hàng hóa xuyên biên giới từ Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan thông qua Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC).

Theo kịch bản dự báo, khối lượng hàng hóa vận chuyển qua hệ thống Đà Nẵng - Chu Lai sẽ tăng từ mức 18,53 - 22,07 triệu tấn/quý năm 2026 lên 23,47 - 27,6 triệu tấn/quý vào năm 2035. Đặc biệt, lượng hàng hóa thương mại điện tử xuyên biên giới được dự báo tăng mạnh, từ 14.000 tấn lên 113.000 tấn trong cùng giai đoạn. Trên cơ sở đó, đến năm 2030, ngành logistics Đà Nẵng đặt mục tiêu đóng góp 11 - 12% GRDP thành phố…

Để khai thác hiệu quả tiềm năng nguồn hàng và từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics của Việt Nam, Đà Nẵng đã xây dựng Đề án hình thành Trung tâm logistics tích hợp đa phương thức.

Theo đề án, thành phố dự kiến quy hoạch mạng lưới 15 trung tâm logistics. Tổng diện tích quy hoạch các trung tâm logistics dự kiến 362,43 ha đến năm 2030 và mở rộng lên 930,43 ha trong giai đoạn sau năm 2030. Mạng lưới này được định hướng tổ chức theo hướng liên kết, hình thành hệ thống trung chuyển và phân phối hàng hóa đồng bộ trên toàn địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, cấu trúc phát triển logistics của Đà Nẵng sẽ dựa trên hai cực chủ đạo Bắc - Nam. Trong đó, cực phía Bắc với hạt nhân là Liên Chiểu - ga Kim Liên - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, tập trung khai thác hàng container, hàng xuất nhập khẩu và hàng hóa công nghệ cao. Cực phía Nam gồm Chu Lai - ga Tam Kỳ - sân bay Chu Lai, đảm nhiệm vai trò phục vụ hàng công nghiệp, hàng rời, hàng bách hóa và nguồn hàng từ Khu kinh tế mở Chu Lai.

Theo dự báo của Đề án, đến năm 2035, lượng hàng hóa lưu chuyển qua khu vực Liên Chiểu có thể đạt khoảng 76 triệu tấn/năm; khu vực Chu Lai đạt khoảng 40 triệu tấn/năm. Đây sẽ là hai đầu mối quan trọng, tạo thế liên kết và phân bổ luồng hàng hóa giữa khu vực phía Bắc và phía Nam thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phan Thái Bình khẳng định, thành phố đang sở hữu những dư địa và lợi thế mới để phát triển thành trung tâm logistics của khu vực; trong đó có các động lực tăng trưởng mới như Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do. Không chỉ bổ sung nguồn hàng, các động lực phát triển mới mở ra cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư, doanh nghiệp công nghệ và các nhà cung cấp dịch vụ logistics có năng lực.

Ngoài ra, hiện Đà Nẵng và Quảng Ngãi đang xây dựng Đề án liên kết không gian phát triển giữa Khu kinh tế mở Chu Lai và Khu kinh tế Dung Quất. Việc kết nối hai khu kinh tế trọng điểm này được kỳ vọng sẽ phát huy thế mạnh bổ trợ về công nghiệp, cảng biển, giao thông và logistics…

Theo ông Phan Thái Bình, xu hướng phát triển mới đòi hỏi ngành logistics phải được tổ chức theo hướng tích hợp đa phương thức, bảo đảm kết nối thông suốt giữa các trung tâm sản xuất và tiêu dùng; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển logistics xanh.

Trên cơ sở đó, Đà Nẵng sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp về quy hoạch, đầu tư hạ tầng, thu hút nguồn lực xã hội, phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ. Đây không chỉ là bước đi nhằm khai thác hiệu quả lợi thế về vị trí địa lý và nguồn hàng, mà còn hướng đến xây dựng hệ sinh thái logistics hiện đại, có khả năng kết nối liên vùng và quốc tế, đưa logistics trở thành động lực tăng trưởng quan trọng.