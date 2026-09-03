Đầu tư

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng: Vốn đầu tư tỷ đô vẫn đang chờ!

Hà Minh

Hà Minh

06:02 | 03/09/2026
(TBTCO) - 8 tháng sau khai trương, Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) tại Đà Nẵng đang tiếp tục được đề xuất, bổ sung, điều chỉnh cơ chế, chính sách vượt trội để có thể đưa vào vận hành sớm nhất đáp ứng mong muốn của nhà đầu tư và cùng Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh tạo cú hích tăng trưởng kinh tế đột phá cho Đà Nẵng và cả nước.
aa

Nhiều nội dung hoàn thiện

Tháng 1/2026, cơ hội mới lĩnh vực Tài chính tại Việt Nam được mở ra: Khai trương Văn phòng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) tại Đà Nẵng. IFC nhanh chóng được xác định là một trụ cột tăng trưởng quan trọng, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng, thu hút dòng vốn quốc tế và định vị vai trò của Đà Nẵng trong mạng lưới tài chính khu vực.

Theo định hướng “một trung tâm, hai điểm đến” của Chính phủ, Đà Nẵng được định vị là trung tâm tài chính chuyên biệt, tận dụng lợi thế môi trường sống và hạ tầng du lịch. Thành phố tập trung vào công nghệ tài chính (Fintech), quản lý gia sản (wealth management) và tài chính xanh, hướng tới trở thành trung tâm chuyên sâu về số hóa tài sản và cung cấp giải pháp tài chính xanh, tài trợ chuỗi cung ứng thế hệ mới, đồng thời là “phòng thí nghiệm” cho các mô hình tài chính tương lai.

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng: Vốn đầu tư tỷ đô vẫn đang chờ!
Đang có nhiều điều kiện thuận lợi để Đà Nẵng thành công với một trong hai mô hình Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: Hà Minh

“Gần hai năm xúc tiến, Đà Nẵng đã ký hơn 20 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực đào tạo, tư vấn, truyền thông, kết nối và xúc tiến đầu tư với các đối tác như Binance, Tether, Bybit và Hiệp hội Fintech Thụy Sĩ” - ông Đặng Đình Đức - Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC-DN) cho hay.

Về không gian phát triển, theo ông Đức, khu trụ sở Cơ quan điều hành IFC tại Công viên phần mềm số 2 đã hoàn thành với hơn 4.000m², bảo đảm hạ tầng internet, 5G và hệ thống dữ liệu cho các thành viên. Giai đoạn 2026 - 2027, thành phố xúc tiến phát triển hệ sinh thái trung tâm tài chính trên quỹ đất sạch hơn 18 ha tại các vị trí ven biển, đồng thời đẩy mạnh đầu tư hạ tầng số với các dự án 5G, vệ tinh mặt đất, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai như Phòng Lab trí tuệ nhân tạo, Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, Trung tâm dữ liệu quốc tế IDC, trạm cáp quang biển của Viettel và Trung tâm dữ liệu tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, tương lai là Viện Nghiên cứu - Đào tạo FinTech và Tài chính bền vững (IFS) trực thuộc Trường Đại học Kinh tế.

Cũng theo ông Đặng Đình Đức, nhiều nội dung đã hoàn thiện, như: quy chế hoạt động, kế hoạch phát triển IFC đến năm 2035, bộ máy tổ chức. Cơ quan điều hành có 22 cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia và người lao động, trong đó có 3 chuyên gia quốc tế. Đến nay, VIFC-DN có 12 thành viên chính thức; 11 nhà đầu tư được trao giấy chấp thuận quan tâm; 12 nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký và hơn 90 nhà đầu tư trong, ngoài nước tìm hiểu cơ hội đầu tư. Thành phố đã bố trí trụ sở làm việc tại tòa nhà ICT1 thuộc Công viên phần mềm số 2 và chuẩn bị đưa vào khai thác tòa nhà 20 tầng phục vụ hoạt động của trung tâm.

Trong 5 năm tới, IFC tại Đà Nẵng thúc đẩy thiết lập ít nhất 2 - 3 sàn giao dịch mới: sàn giao dịch hàng hóa, nền tảng giao dịch trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp thứ cấp đặt tại Đà Nẵng. Cùng với đó, nghiên cứu triển khai sàn giao dịch tài sản số trong khuôn khổ sandbox, nơi các token tài sản, tiền số được giao dịch thử nghiệm dưới sự giám sát đặc biệt. Tập trung vào sandbox ở các mảng fintech nhằm hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số.

Tiềm năng từ sandbox và tín chỉ carbon

Theo chuyên gia kinh tế, TS. Võ Trí Thành, phải xác định những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ để cơ chế sandbox thực sự trở thành công cụ thử nghiệm hiệu quả tại IFC.

PGS.TS Trần Mạnh Huy - Uỷ viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đánh giá, các nhà đầu tư đang hào hứng về IFC tại Đà Nẵng nhưng đang chờ đợi thể chế rõ ràng.

“Nếu muốn thu hút nhiều dòng vốn vào Đà Nẵng, IFC cần gắn chặt hơn với tài sản thực và khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) - nhóm chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế địa phương. Làm sao để dòng vốn đi thẳng vào các doanh nghiệp này, biến tài sản thực của họ thành nền tảng để hút vốn” - ông Huy chia sẻ và minh chứng về một quỹ đầu tư quốc tế đã đến Đà Nẵng để triển khai mô hình tài trợ xuất khẩu không kỳ hạn. Quyền lợi là doanh nghiệp xuất khẩu sẽ được ứng vốn ngay khi giao hàng, còn việc thu hồi công nợ từ bên mua ở nước ngoài sẽ do quỹ đảm nhận. Đây là mô hình rất phù hợp với cộng đồng SME tại Đà Nẵng, giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán dòng tiền mà không phải chờ thanh toán kéo dài. Quỹ này có quy mô lên tới 20 tỷ USD và sẵn sàng giải ngân nhưng hiện cũng đang chờ cơ chế về sandbox.

Cùng nói về sandbox, TS Nguyễn Hoàng Hà - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng nêu quan điểm: “Tham khảo mô hình quốc tế cho thấy, họ vận hành sandbox trong trạng thái vừa hoạt động, vừa điều chỉnh”. Vì vậy, sandbox tại IFC cũng áp dụng cơ chế vừa làm, vừa điều chỉnh trong khuôn khổ có kiểm soát.

Ngoài sandbox, theo GS Nguyễn Hữu Ninh - Chủ tịch Công ty TNHH Cered, tín chỉ carbon và thị trường carbon là lĩnh vực phù hợp để Đà Nẵng xây dựng thành một trung tâm chuyên biệt, tương tự như cách Busan (Hàn Quốc) đã lựa chọn hướng đi riêng của mình.

Xây dựng được một môi trường pháp lý rõ ràng, dễ dự báo

“Bài học lớn nhất từ các mô hình IFC thành công trên thế giới là phải xây dựng được một môi trường pháp lý rõ ràng, minh bạch và dễ dự báo. Nhà đầu tư quốc tế khi tìm đến một thị trường mới luôn đặt ra yêu cầu rất cao về tính minh bạch và khả năng dự báo. Do đó, việc xây dựng khung pháp lý không chỉ dừng ở việc ban hành quy định, mà quan trọng hơn là phải đảm bảo các quy định đó có thể được triển khai một cách hiệu quả trong thực tế”.

Ông Oscar Njuguna - Trưởng ban Thành viên Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

Theo ông Kevin Bruce Iwanaga - Trưởng ban Chiến lược và Tổng hợp, Cơ quan điều hành VIFC-DN, thị trường carbon nội địa của Việt Nam vừa chính thức bước vào giai đoạn thí điểm với hệ thống giao dịch phát thải (ETS). Đây là bước đi có ý nghĩa quan trọng, bởi lần đầu tiên Việt Nam xây dựng một cơ chế giao dịch phát thải có cấu trúc tương đối rõ ràng. Ông cho biết hệ thống ETS hiện được xây dựng trên cơ sở hoạt động giảm phát thải của khoảng 110 nguồn phát thải lớn, tập trung ở ba lĩnh vực chủ lực gồm nhiệt điện, thép và xi măng. Đây chính là cơ hội để VIFC Đà Nẵng định vị vai trò của mình.

“VIFC Đà Nẵng có thể đóng vai trò như một cửa ngõ quốc tế cho việc bán các tín chỉ carbon chất lượng cao của Việt Nam ra thế giới, tới các chính phủ, tập đoàn và nhà đầu tư quốc tế” - Trưởng ban Chiến lược và Tổng hợp - Cơ quan điều hành VIFC-DN, nói.

Dù vậy, chuyên gia này cũng nhấn mạnh, để thực hiện được điều này, Việt Nam cần một hành lang pháp lý hoàn toàn mới, mang tính đặc thù cho thị trường carbon quốc tế. “Muốn giao dịch quốc tế, trước tiên phải trả lời được câu hỏi: tín chỉ carbon là gì? Nó là hàng hóa? Là công cụ tài chính? Hay là một tài sản kỹ thuật số?” - ông đặt vấn đề. Theo ông Kevin, cách phân loại này sẽ quyết định toàn bộ cơ chế vận hành của thị trường, từ quyền sở hữu, phương thức giao dịch, quản trị rủi ro cho tới nghĩa vụ thuế. Ông đặc biệt nhấn mạnh tới triển vọng token hóa tín chỉ carbon – tức chuyển đổi các tín chỉ carbon thành tài sản kỹ thuật số để có thể giao dịch linh hoạt hơn trên các nền tảng quốc tế. “Nếu chúng ta không xác lập rõ quyền sở hữu và bản chất pháp lý của tín chỉ carbon, thì rất khó để đưa nó lên các nền tảng giao dịch quốc tế” - ông Kevin phân tích.

Hà Minh
Từ khóa:
đà nẵng trung tâm tài chính quốc tế vốn đầu tư điều chỉnh cơ chế chính sách

Bài liên quan

Hoàn thiện hệ sinh thái để hút dòng vốn toàn cầu

Hoàn thiện hệ sinh thái để hút dòng vốn toàn cầu

Cải cách thể chế tài chính: "Chìa khóa vàng" mở đường tăng trưởng kinh tế

Cải cách thể chế tài chính: "Chìa khóa vàng" mở đường tăng trưởng kinh tế

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo cơ sở cho động lực tăng trưởng mới

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo cơ sở cho động lực tăng trưởng mới

Dành cho bạn

Ngày 3/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn

Ngày 3/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn

Sức hút mới với dòng vốn FDI chất lượng cao

Sức hút mới với dòng vốn FDI chất lượng cao

Khi dòng vốn đầu tư công đến công trình kịp thời, đúng lúc

Khi dòng vốn đầu tư công đến công trình kịp thời, đúng lúc

Quản lý tài sản công: Tài sản cũ “thức giấc”, tạo giá trị phát triển mới

Quản lý tài sản công: Tài sản cũ “thức giấc”, tạo giá trị phát triển mới

Đầu tư công - Động lực dẫn dắt tăng trưởng

Đầu tư công - Động lực dẫn dắt tăng trưởng

Chuyển từ “người gác cửa” sang kiến tạo môi trường thương mại thuận lợi

Chuyển từ “người gác cửa” sang kiến tạo môi trường thương mại thuận lợi

Đọc thêm

Mở rộng thêm không gian tăng trưởng

Mở rộng thêm không gian tăng trưởng

(TBTCO) - Hai dự án mở rộng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây khi hoàn thành sẽ tăng mạnh năng lực kết nối từ Đông Nam Bộ đến Tây Bắc, mở rộng thêm không gian tăng trưởng, logistics và giao thương giữa TP. Hồ Chí Minh với Cảng hàng không quốc tế Long Thành và mạng lưới giao thông trọng điểm vùng Đông Nam Bộ, nâng cao năng lực vận tải của trục cao tốc kết nối Hà Nội với Tây Bắc và cửa khẩu Lào Cai.
Quảng Ninh hướng tới trở thành trung tâm năng lượng mới của khu vực phía Bắc

Quảng Ninh hướng tới trở thành trung tâm năng lượng mới của khu vực phía Bắc

(TBTCO) - Không chỉ giữ vai trò là “thủ phủ than” của cả nước, Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mạnh mẽ để xây dựng hệ sinh thái năng lượng đa dạng. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương thu hút đầu tư, duy trì tăng trưởng và đóng góp vào bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Nâng chất cải cách, tăng sức hấp dẫn cho môi trường đầu tư

Nâng chất cải cách, tăng sức hấp dẫn cho môi trường đầu tư

(TBTCO) - Những đổi mới, cải cách trong thể chế, thủ tục hành chính và chuyển đổi số đang tạo thêm thuận lợi cho doanh nghiệp FDI hoạt động, đầu tư và mở rộng tại Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng cải cách tiếp tục được nâng chất, tạo nền tảng cho môi trường đầu tư ngày càng cạnh tranh.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Mở ra các cơ hội hợp tác mới giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Mở ra các cơ hội hợp tác mới giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, ngày 28/8/2026 (giờ địa phương), tại Washington, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã dự Tọa đàm Doanh nghiệp. Phó Thủ tướng bày tỏ, Tọa đàm sẽ góp phần mở ra các cơ hội hợp tác mới, kết nối hiệu quả hơn giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước và sớm cụ thể hóa thành các dự án đầu tư thiết thực.
Hà Nội tập trung giải quyết hạ tầng trước mắt, mở không gian phát triển dài hạn

Hà Nội tập trung giải quyết hạ tầng trước mắt, mở không gian phát triển dài hạn

(TBTCO) - Tại Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình tiêu biểu chào mừng 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9 diễn ra chiều 28/8, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, nhìn tổng thể 17 công trình, dự án được lựa chọn lần này, có thể thấy rõ hai nhóm nhiệm vụ mà Thành phố đang tập trung thực hiện, đó là giải quyết những vấn đề hạ tầng đặt ra trước mắt và chuẩn bị thêm năng lực, không gian phát triển cho Hà Nội trong những năm tới.
Hà Nội khởi công, khánh thành 17 dự án, công trình tiêu biểu chào mừng Quốc khánh 2/9

Hà Nội khởi công, khánh thành 17 dự án, công trình tiêu biểu chào mừng Quốc khánh 2/9

(TBTCO) - Chiều ngày 28/8, UBND TP. Hà Nội tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026). Trong đó, 17 dự án, công trình tiêu biểu được lựa chọn với tổng mức đầu tư khoảng 397.018 tỷ đồng, gồm 11 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 6 dự án, công trình khởi công.
Đề xuất đầu tư 38.636 tỷ đồng "nâng đời" cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây

Đề xuất đầu tư 38.636 tỷ đồng "nâng đời" cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây

(TBTCO) - Liên danh các nhà đầu tư trong nước đề xuất đầu tư 38.636 tỷ đồng theo hợp đồng BOT để hoàn thiện khoảng 200 km cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây lên 6 làn xe.
M&A mở dòng vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

M&A mở dòng vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

(TBTCO) - Doanh nghiệp nhỏ và vừa cần nhiều hơn một khoản vay để tăng trưởng. Mở rộng chiến lược mua bán - sáp nhập (M&A), hợp tác đầu tư, tăng khả năng tiếp cận công nghệ, thị trường và chuỗi cung ứng đang trở thành những “chìa khóa” giúp doanh nghiệp nâng quy mô và sức cạnh tranh.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá xăng dầu đẩy CPI tháng 8 tăng 0,47%

Giá xăng dầu đẩy CPI tháng 8 tăng 0,47%

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 3/9: Giá bạc đảo chiều tăng

Ngày 3/9: Giá bạc đảo chiều tăng

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

VNX tăng cường giám sát giao dịch trong các kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell

VNX tăng cường giám sát giao dịch trong các kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell

Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang

Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Ngày 3/9: Giá cao su thế giới đồng loạt suy yếu

Ngày 3/9: Giá cao su thế giới đồng loạt suy yếu

Ngày 39: Giá heo hơi dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg

Ngày 39: Giá heo hơi dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Ngày 1/9: Giá heo hơi đang bước vào nhịp điều chỉnh

Ngày 1/9: Giá heo hơi đang bước vào nhịp điều chỉnh

Ngày 1/9: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 1/9: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (1/9): DXY lùi nhẹ, thị trường chờ tín hiệu lạm phát trước quyết định lãi suất của ECB

Tỷ giá USD hôm nay (1/9): DXY lùi nhẹ, thị trường chờ tín hiệu lạm phát trước quyết định lãi suất của ECB

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

"Khoác áo mới" sau gần ba thập kỷ gắn với may mặc, TTG huy động trăm tỷ mở chuỗi spa ứng dụng AI

"Khoác áo mới" sau gần ba thập kỷ gắn với may mặc, TTG huy động trăm tỷ mở chuỗi spa ứng dụng AI

Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang

Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 1/9: Vàng thế giới nhích tăng, vàng nhẫn diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 1/9: Vàng thế giới nhích tăng, vàng nhẫn diễn biến trái chiều