Đầu tư

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh:

Hoàn thiện hệ sinh thái để hút dòng vốn toàn cầu

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

11:13 | 31/08/2026
(TBTCO) - Sự quan tâm của các định chế tài chính quốc tế đang mở ra cơ hội cho Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, để những tín hiệu ban đầu chuyển thành dòng vốn thực, TP. Hồ Chí Minh cần hệ sinh thái tài chính đủ sức kết nối vốn với dự án, cùng khung pháp lý và hạ tầng thị trường phù hợp chuẩn mực quốc tế.
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Rộng mở cơ hội đón dòng vốn quốc tế

Chia sẻ với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP. Hồ Chí Minh Alexandra Smith cho biết, các định chế tài chính của Anh nhìn thấy nhiều cơ hội từ Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC), đặc biệt trong các lĩnh vực thị trường vốn, công nghệ tài chính (fintech), tài chính xanh và bền vững, dịch vụ pháp lý và tư vấn chuyên môn, hạ tầng thị trường tài chính.

Đây đều là những lĩnh vực Vương quốc Anh có thế mạnh và bề dày kinh nghiệm, với vai trò là một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.

Hoàn thiện hệ sinh thái để hút dòng vốn toàn cầu
Dòng vốn quốc tế được kỳ vọng tạo “cú hích” cho Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Lê Toàn

Sự quan tâm này đã được thể hiện rất rõ trong thực tế. Từ ngày 12 - 14/8, ông Martin Kent - Cao ủy Thương mại Vương quốc Anh phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã dẫn đầu đoàn gồm các doanh nghiệp fintech hàng đầu của Anh tới Việt Nam nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tổ chức tài chính và Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Theo bà Alexandra Smith, những cuộc trao đổi trong chuyến công tác phản ánh cam kết chung của các bên trong việc xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài và cùng phát triển trong tương lai.

Trong lĩnh vực bất động sản thương mại, theo bà Phạm Ngọc Thiên Thanh - Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, CBRE Việt Nam, số lượng các tổ chức tài chính quốc tế, quỹ đầu tư và doanh nghiệp dịch vụ chuyên nghiệp tìm hiểu về thị trường văn phòng hạng A, cơ sở hạ tầng thương mại và môi trường kinh doanh tại TP. Hồ Chí Minh cũng đang tăng lên. Trong đó, các khu vực được định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế và cụm văn phòng chất lượng cao nhận được nhiều sự quan tâm.

Từ phía doanh nghiệp, nhu cầu đối với các dịch vụ tài chính quốc tế hiện hữu ngày càng rõ nét trong hoạt động kinh doanh. Ông Bill Nguyễn - Giám đốc Phát triển kinh doanh Công ty Cainver (doanh nghiệp chuyên xuất khẩu nội thất) chia sẻ, trong quá trình hoạt động, Cainver gặp một số vướng mắc trong luân chuyển vốn, thanh toán ba bên... Các ngân hàng tại Việt Nam đã hỗ trợ doanh nghiệp trong nhiều nghiệp vụ, nhưng vẫn có những nghiệp vụ cần giải trình theo đúng quy chuẩn thanh toán quốc tế.

Từ thực tế đó, ông Bill Nguyễn cho rằng, nếu định chế tài chính quốc tế được triển khai sẽ hỗ trợ rất tốt cho hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp, giúp việc thanh toán và nhận thanh toán quốc tế thuận lợi, linh hoạt hơn.

Đáng chú ý, theo ông Bill Nguyễn, hiện có nhiều doanh nghiệp phải thực hiện thanh toán quốc tế thông qua các trung tâm như Singapore. Điều này đồng nghĩa một phần dòng tiền đang chảy sang các khu vực khác.

Biến sự quan tâm thành dòng vốn thực

Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, VIFC-HCMC không phát triển sản phẩm theo hướng dàn trải hay sao chép nguyên mẫu của Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) hay Dubai, mà xuất phát từ nhu cầu thực tế của nền kinh tế Việt Nam, lợi thế của TP. Hồ Chí Minh và khả năng kết nối với các dòng vốn quốc tế.

Trong giai đoạn đầu, VIFC-HCMC xác định 4 nhóm sản phẩm trọng tâm gồm thị trường trái phiếu và các công cụ huy động vốn trung và dài hạn; quỹ đầu tư và quản lý tài sản; fintech, tài sản số và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox); sở giao dịch hàng hóa và hệ sinh thái tài chính hàng hóa.

“Thay vì chỉ chờ từng nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm từng dự án, VIFC-HCMC chủ động hình thành các phương tiện đầu tư chuyên nghiệp để kết nối nguồn vốn với danh mục dự án của Việt Nam”.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC

Ông Huân phân tích, Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn về vốn trung và dài hạn cho các dự án đường sắt đô thị, đường cao tốc, cảng biển, sân bay, năng lượng, trung tâm dữ liệu, chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu... Đây đều là những dự án có vòng đời 15 - 30 năm, thậm chí dài hơn, nên nguồn vốn cũng phải có kỳ hạn tương ứng.

Nếu các dự án dài hạn tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào vốn vay ngân hàng có kỳ hạn ngắn và trung hạn, hệ thống sẽ phải đối mặt với rủi ro chênh lệch kỳ hạn và tập trung tín dụng. Vì vậy, VIFC-HCMC định hướng phát triển một hệ sinh thái trái phiếu tương đối đầy đủ, trong đó mục tiêu không chỉ là giúp doanh nghiệp phát hành được trái phiếu, mà phải tạo ra một thị trường đủ tin cậy để nhà đầu tư quốc tế sẵn sàng nắm giữ và giao dịch các trái phiếu đó.

Đặc biệt, ông Huân nhấn mạnh, điều cần hướng tới không chỉ là khoản đầu tư vào từng dự án riêng lẻ, mà là hình thành những “bể vốn” có khả năng huy động và tái đầu tư liên tục.

Theo đó, fintech vừa là một nhóm sản phẩm, vừa là lớp hạ tầng hỗ trợ các nhóm sản phẩm khác, từ thanh toán xuyên biên giới đến tài sản số và công nghệ quản lý tuân thủ. Còn sở giao dịch hàng hóa được định hướng kết nối tài chính với hoạt động sản xuất, thương mại, logistics và xuất khẩu, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp quản trị rủi ro về giá, tỷ giá và chi phí vận chuyển.

Tuy nhiên, nếu chỉ phát triển sản phẩm tài chính, thì chưa đủ để tạo sức hút với dòng vốn quốc tế. Từ kinh nghiệm của Vương quốc Anh, bà Alexandra Smith chia sẻ, một trung tâm tài chính quốc tế thành công cần được xây dựng trên 3 nền tảng cốt lõi: khuôn khổ pháp lý rõ ràng và ổn định; hệ thống quản lý và giám sát độc lập, đáng tin cậy; hạ tầng thị trường hiện đại và hiệu quả.

Bên cạnh đó, tính minh bạch, cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả và mức độ tương thích với các chuẩn mực quốc tế cũng là những yếu tố thiết yếu để thu hút các nhà đầu tư và tổ chức tài chính toàn cầu.

Cơ hội kết nối vốn toàn cầu

Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP. Hồ Chí Minh Alexandra Smith đánh giá, TP. Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành cầu nối giữa nguồn vốn toàn cầu và triển vọng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam. Vương quốc Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng cơ chế tài phán chuyên biệt cũng như chia sẻ kinh nghiệm về việc áp dụng các nguyên tắc của hệ thống thông luật Anh (English Common Law) trong khuôn khổ hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Theo định hướng phát triển, Trung tâm tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh sẽ hình thành nhiều cấu phần như Trung tâm tài chính hàng không, Trung tâm fintech, Trung tâm tài chính hàng hải và Trung tâm tài chính quốc tế. Nếu được vận hành hiệu quả, các cấu phần này sẽ góp phần nâng cao sức hấp dẫn của TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam đối với các nhà đầu tư quốc tế.
Lạc Nguyên
Từ khóa:
trung tâm tài chính quốc tế hồ chí minh hoàn thiện hệ sinh thái dòng vốn toàn cầu tài chính

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