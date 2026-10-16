Chứng khoán

Thị trường chứng khoán: Kỳ vọng dòng vốn mới, bước chuyển về hạ tầng

Hồng Quyên (thực hiện)

Hồng Quyên (thực hiện)

maitan2507@gmail.com
17:21 | 16/10/2026
(TBTCO) - Dòng vốn ngoại được kỳ vọng cải thiện khi các quỹ đầu tư từng bước giải ngân theo lộ trình nâng hạng. Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Trương Hiền Phương - Giám đốc cấp cao Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam cho rằng, cùng với triển vọng dòng vốn mới, thị trường cần nâng cao chất lượng doanh nghiệp, tăng tính minh bạch và chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng để đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư.
aa

* PV: Thưa ông, những yếu tố nào đang chi phối hoạt động bán ròng của khối ngoại? Ông đánh giá thế nào về triển vọng dòng vốn nước ngoài trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027?

Ông Trương Hiền Phương: Theo tôi, cần nhìn hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trong bối cảnh có sự chuyển tiếp giữa các dòng vốn sau nâng hạng. Một bộ phận quỹ đầu tư theo nhóm thị trường cận biên phải cơ cấu danh mục, giảm tỷ trọng hoặc bán cổ phiếu Việt Nam theo tiêu chí đầu tư. Trong khi đó, các quỹ đầu tư theo bộ chỉ số thị trường mới nổi giải ngân theo lộ trình, chưa đồng thời đưa toàn bộ lượng vốn dự kiến vào thị trường. Khoảng cách về thời điểm giữa dòng vốn rút ra và dòng vốn mới tham gia có thể khiến áp lực bán ròng tiếp tục hiện hữu.

Thị trường chứng khoán: Kỳ vọng sớm đón dòng vốn mới, hoàn thiện hạ tầng
Ông Trương Hiền Phương

Bên cạnh yếu tố cơ cấu danh mục, dòng vốn quốc tế còn chịu tác động từ chính sách tiền tệ của Mỹ, diễn biến đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Khi các tài sản này trở nên hấp dẫn hơn, một bộ phận nhà đầu tư có xu hướng giảm tỷ trọng cổ phiếu tại những thị trường có mức độ rủi ro cao hơn để chuyển sang nắm giữ USD hoặc trái phiếu.

Rủi ro địa chính trị và biến động giá dầu, hàng hóa cũng có thể làm thay đổi quyết định phân bổ tài sản. Các quỹ đầu tư liên tục so sánh mức sinh lời kỳ vọng và rủi ro giữa các kênh đầu tư để điều chỉnh danh mục. Vì vậy, hoạt động bán ròng cần được xem xét trong tổng thể dịch chuyển dòng vốn quốc tế.

Thời gian qua, thị trường vẫn xuất hiện những phiên khối ngoại mua ròng, nhưng quy mô chưa đủ lớn để thay đổi xu hướng chung. Tôi kỳ vọng áp lực bán sẽ giảm dần khi quá trình cơ cấu danh mục tiến triển và dòng vốn đầu tư theo các bộ chỉ số thị trường mới nổi tiếp tục được giải ngân.

Triển vọng những tháng cuối năm 2026 và năm 2027 vì vậy có cơ sở để kỳ vọng tích cực hơn. Tuy nhiên, dòng vốn sẽ vào theo từng giai đoạn, khó tập trung ngay trong một thời điểm. Việc chuyển sang mua ròng bền vững còn phụ thuộc vào điều kiện thị trường quốc tế và sức hấp dẫn của cổ phiếu Việt Nam.

* PV: Thưa ông, việc chuyển cổ phiếu niêm yết từ HNX sang HOSE và nghiên cứu phân bảng cổ phiếu được kỳ vọng tác động thế nào đến thị trường? Các công ty chứng khoán cần chuẩn bị gì để hỗ trợ khách hàng?

Ông Trương Hiền Phương: Tôi đánh giá đây là định hướng tích cực trong quá trình sắp xếp lại thị trường. Trong nhận thức của một bộ phận nhà đầu tư, HOSE thường gắn với các doanh nghiệp có quy mô lớn và thu hút sự quan tâm nhiều hơn. Việc tập trung cổ phiếu niêm yết về một đầu mối có thể giúp các doanh nghiệp đang niêm yết trên HNX được tiếp cận rộng rãi hơn với nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài.

Thị trường chứng khoán: Kỳ vọng dòng vốn mới, bước chuyển về hạ tầng

Thị trường tập trung cũng tạo điều kiện để nhà đầu tư theo dõi, so sánh và lựa chọn cổ phiếu thuận tiện hơn. Những doanh nghiệp trước đây ít được chú ý có thêm cơ hội giới thiệu hoạt động, triển vọng và thu hút dòng tiền. Đây là cơ sở để kỳ vọng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư được cải thiện.

Đối với các công ty chứng khoán, trước hết cần rà soát hệ thống công nghệ, bảo đảm khả năng xử lý khi số lượng cổ phiếu và khối lượng giao dịch tập trung trên cùng một hệ thống gia tăng. Việc chuẩn bị cần tính đến cả những thời điểm giao dịch cao điểm.

Thứ hai là nguồn vốn và nguồn lực phục vụ khách hàng. Khi nhu cầu giao dịch của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tăng lên, công ty chứng khoán cần có sự chuẩn bị tương ứng để đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ.

Thứ ba là năng lực của đội ngũ môi giới, tư vấn. Khi phạm vi cổ phiếu cần theo dõi mở rộng, nhân viên phải cập nhật kiến thức sâu hơn về doanh nghiệp, ngành nghề và đặc điểm giao dịch. Sự chuẩn bị này giúp công ty chứng khoán hỗ trợ khách hàng lựa chọn cổ phiếu phù hợp và tiếp cận các thay đổi của thị trường thuận lợi hơn.

* PV: Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 145/2026/TT-BTC về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, trong đó có cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP). Theo ông, các công ty chứng khoán cần chuẩn bị ra sao để đáp ứng yêu cầu triển khai?

Ông Trương Hiền Phương: Tôi kỳ vọng việc triển khai CCP cùng với quá trình hiện đại hóa hạ tầng sau giao dịch sẽ góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư và hỗ trợ thị trường phát triển.

Để hiện thực hóa những lợi ích đó, các công ty chứng khoán cần chuẩn bị kỹ về công nghệ và khả năng kết nối. Khi quy mô giao dịch lớn hơn, yêu cầu đối với tính ổn định, chính xác và khả năng phối hợp giữa các hệ thống cũng cao hơn. Nếu hệ thống của công ty chứng khoán không tương thích hoặc kết nối thiếu thông suốt với các đơn vị liên quan, sai sót có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giao dịch và tài khoản của khách hàng.

Vì vậy, công ty chứng khoán cần rà soát, nâng cấp hệ thống, đồng thời phối hợp kiểm thử với sở giao dịch và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam. Quá trình kiểm thử phải được thực hiện đầy đủ trước khi vận hành chính thức, bảo đảm các khâu kết nối thông suốt.

Sự chuẩn bị đồng bộ của các thành viên thị trường là điều kiện quan trọng để những thay đổi về hạ tầng phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu giao dịch và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

PV: Xin cảm ơn ông!

Hồng Quyên (thực hiện)
Từ khóa:
thị trường chứng khoán nâng hạng thị trường chứng khoán giải ngân quỹ đầu tư nước ngoài chuẩn bị công nghệ công ty chứng khoán phân bảng cổ phiếu dòng vốn ngoại công ty chứng khoán Ông Trương Hiền Phương

Bài liên quan

Thêm hai công ty chứng khoán công bố kết quả kinh doanh quý III/2026

Thêm hai công ty chứng khoán công bố kết quả kinh doanh quý III/2026

Dần lộ diện kết quả kinh doanh quý III/2026 của nhóm chứng khoán

Dần lộ diện kết quả kinh doanh quý III/2026 của nhóm chứng khoán

Đa dạng hóa sản phẩm, thêm sức hút cho thị trường chứng khoán

Đa dạng hóa sản phẩm, thêm sức hút cho thị trường chứng khoán

Dành cho bạn

Bộ Tài chính quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về đối ngoại và an ninh quốc gia

Bộ Tài chính quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về đối ngoại và an ninh quốc gia

Đến giữa tháng 10/2026, Gia Lai thu hút dòng vốn đầu tư hơn 210.000 tỷ đồng

Đến giữa tháng 10/2026, Gia Lai thu hút dòng vốn đầu tư hơn 210.000 tỷ đồng

Thúc tiến độ bàn giao mặt bằng cho cao tốc Dầu Giây - Tân Phú vốn 8.981 tỷ đồng

Thúc tiến độ bàn giao mặt bằng cho cao tốc Dầu Giây - Tân Phú vốn 8.981 tỷ đồng

Infographics: Công tác huy động vốn và quản lý nợ công

Infographics: Công tác huy động vốn và quản lý nợ công

Thụy Sĩ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu

Thụy Sĩ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu

Giá bán sơ cấp căn hộ chung cư nội đô Hà Nội đạt trung bình 102 triệu đồng/m2

Giá bán sơ cấp căn hộ chung cư nội đô Hà Nội đạt trung bình 102 triệu đồng/m2

Đọc thêm

Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia, mở cơ hội tiếp cận vốn quốc tế

Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia, mở cơ hội tiếp cận vốn quốc tế

(TBTCO) - "Việc cải thiện tín nhiệm quốc gia mở thêm cơ hội tiếp cận vốn quốc tế, trong khi chất lượng doanh nghiệp và tính minh bạch là những yếu tố quan trọng để thu hút dòng vốn dài hạn vào thị trường chứng khoán" - ông Tyler Nguyễn Mạnh Dũng - Giám đốc cấp cao Nghiên cứu Chiến lược thị trường, Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) cho biết khi trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư.
Lộ diện 7 nhà đầu tư sắp chi "đậm" gom hơn 32% vốn PVcomBank, loạt biến động trước thềm chào bán

Lộ diện 7 nhà đầu tư sắp chi "đậm" gom hơn 32% vốn PVcomBank, loạt biến động trước thềm chào bán

(TBTCO) - PVcomBank vừa thông qua danh sách 7 nhà đầu tư dự kiến chi đậm mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ với mức giá cao hơn 64% thị giá. Sau phát hành, nhóm này dự kiến nắm 32,37% vốn điều lệ ngân hàng. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp trong danh sách vừa tăng vốn mạnh, chuyển đổi loại hình và thay đổi cơ cấu quản lý trước đợt chào bán.
UBCKNN và JICA hợp tác nâng cao năng lực giám sát thị trường chứng khoán

UBCKNN và JICA hợp tác nâng cao năng lực giám sát thị trường chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tiếp tục triển khai hợp tác kỹ thuật, tập trung vào giám sát thị trường, quản lý tổ chức trung gian và tăng cường công bố thông tin, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Khối ngoại bán ròng 10 phiên liên tiếp, MBB ngược dòng hút vốn

Khối ngoại bán ròng 10 phiên liên tiếp, MBB ngược dòng hút vốn

(TBTCO) - Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả ba sàn trong phiên 15/10, đánh dấu phiên bán ròng thứ 10 liên tiếp. Trong khi VIC và nhiều cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực bán, MBB tiếp tục dẫn đầu chiều mua ròng với hơn 100 tỷ đồng.
Chứng khoán phái sinh ngày 15/10: Sắc đỏ áp đảo, chênh lệch đảo chiều âm trong phiên đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 15/10: Sắc đỏ áp đảo, chênh lệch đảo chiều âm trong phiên đáo hạn

(TBTCO) - VN30-Index tiếp tục giảm điểm trong phiên đáo hạn phái sinh tháng 10/2026, khi sắc đỏ chiếm ưu thế và áp lực từ BSR cùng một số cổ phiếu vốn hóa lớn lấn át lực đỡ của thị trường.
Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index mất mốc 1.700 điểm, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index mất mốc 1.700 điểm, dòng tiền phân hóa

Thị trường chứng khoán ghi nhận phiên giảm thứ 7 liên tiếp dưới sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và năng lượng. Tuy nhiên, dòng tiền trở lại một số cổ phiếu chứng khoán, bất động sản và đầu tư công giúp thu hẹp đà giảm, mở ra kỳ vọng về nhịp hồi phục ngắn hạn.
S&P Global Ratings xếp hạng “AA” cho trái phiếu của SHB được Quỹ tín thác ADB bảo lãnh

S&P Global Ratings xếp hạng “AA” cho trái phiếu của SHB được Quỹ tín thác ADB bảo lãnh

(TBTCO) - Mức xếp hạng thuộc nhóm đầu tư chất lượng cao, mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư quốc tế và đánh dấu bước tiến mới của SHB trong chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn, nâng cao vị thế trên thị trường tài chính khu vực.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng với thông tin chứng khoán trên mạng xã hội

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng với thông tin chứng khoán trên mạng xã hội

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) khuyến cáo nhà đầu tư không tin theo, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng. Việc đưa thông tin sai lệch, sai sự thật về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thị trường chứng khoán: Kỳ vọng dòng vốn mới, bước chuyển về hạ tầng

Thị trường chứng khoán: Kỳ vọng dòng vốn mới, bước chuyển về hạ tầng

Chứng khoán ngày 16/10: VN-Index lấy lại sắc xanh, chấm dứt chuỗi giảm điểm

Chứng khoán ngày 16/10: VN-Index lấy lại sắc xanh, chấm dứt chuỗi giảm điểm

TP. Hồ Chí Minh: Hướng tới trung tâm trung chuyển quốc tế và logistics tầm khu vực

TP. Hồ Chí Minh: Hướng tới trung tâm trung chuyển quốc tế và logistics tầm khu vực

Cao su Việt đang có lợi thế về giá

Cao su Việt đang có lợi thế về giá

Hơn 9 tháng, Chi cục Hải quan Khu vực XIX thu đạt 157,31% dự toán được giao của năm 2026

Hơn 9 tháng, Chi cục Hải quan Khu vực XIX thu đạt 157,31% dự toán được giao của năm 2026

Nguồn cung tăng nhưng “cửa” mua nhà vẫn hẹp

Nguồn cung tăng nhưng “cửa” mua nhà vẫn hẹp

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee ngừng quảng cáo, kinh doanh sản phẩm Sausando Slimming capsule

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee ngừng quảng cáo, kinh doanh sản phẩm Sausando Slimming capsule

Tạo bước chuyển chiến lược trong quan hệ Việt Nam - Đan Mạch

Tạo bước chuyển chiến lược trong quan hệ Việt Nam - Đan Mạch

Bộ Tài chính bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước

Bộ Tài chính bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước

Ngày 16/10: Giá heo hơi chững lại đà giảm

Ngày 16/10: Giá heo hơi chững lại đà giảm

Ngày 14/10: Giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt tăng

Ngày 14/10: Giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt tăng

Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương cho ông Shantanu Chakraborty Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam

Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương cho ông Shantanu Chakraborty Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam

Sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC: Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tăng hiệu quả sử dụng vốn

Sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC: Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tăng hiệu quả sử dụng vốn

Việt Nam tích cực đàm phán hướng tới một khuôn khổ hợp tác thuế cân bằng, minh bạch

Việt Nam tích cực đàm phán hướng tới một khuôn khổ hợp tác thuế cân bằng, minh bạch

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19/10

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19/10

Ngày 15/10: Giá heo hơi giảm về mức thấp nhất trong gần 2 năm qua

Ngày 15/10: Giá heo hơi giảm về mức thấp nhất trong gần 2 năm qua

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +25.12
16/10 | +25.12 (7,744.06 +25.12 (+0.33%))
DJI +556.21
16/10 | +556.21 (52,177.69 +556.21 (+1.08%))
IXIC +20.16
16/10 | +20.16 (26,713.03 +20.16 (+0.08%))
NYA +201.22
16/10 | +201.22 (24,066.65 +201.22 (+0.84%))
XAX +43.63
16/10 | +43.63 (8,363.41 +43.63 (+0.52%))
BUK100P -0.68
16/10 | -0.68 (1,075.12 -0.68 (-0.06%))
RUT +37.74
16/10 | +37.74 (2,767.27 +37.74 (+1.38%))
VIX -0.28
16/10 | -0.28 (16.18 -0.28 (-1.70%))
FTSE -5.95
16/10 | -5.95 (10,834.40 -5.95 (-0.05%))
GDAXI +217.46
16/10 | +217.46 (25,600.08 +217.46 (+0.86%))
FCHI +14.10
16/10 | +14.10 (7,948.80 +14.10 (+0.18%))
STOXX50E +33.90
16/10 | +33.90 (6,202.16 +33.90 (+0.55%))
N100 +8.18
16/10 | +8.18 (1,870.90 +8.18 (+0.44%))
BFX +2.47
16/10 | +2.47 (5,594.24 +2.47 (+0.04%))
MOEX.ME -0.11
16/10 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +124.11
16/10 | +124.11 (24,186.83 +124.11 (+0.52%))
STI +12.03
16/10 | +12.03 (5,415.53 +12.03 (+0.22%))
AXJO +87.00
16/10 | +87.00 (8,806.70 +87.00 (+1.00%))
AORD +100.00
16/10 | +100.00 (8,940.40 +100.00 (+1.13%))
BSESN +413.66
16/10 | +413.66 (74,729.27 +413.66 (+0.56%))
JKSE -678.67
16/10 | -678.67 (5,185.10 -678.67 (-11.57%))
KLSE -15.94
16/10 | -15.94 (1,607.76 -15.94 (-0.98%))
NZ50 -79.07
16/10 | -79.07 (13,753.73 -79.07 (-0.57%))
KS11 +113.83
16/10 | +113.83 (5,668.05 +113.83 (+2.05%))
TWII +141.39
16/10 | +141.39 (47,111.26 +141.39 (+0.30%))
GSPTSE +552.64
16/10 | +552.64 (36,137.10 +552.64 (+1.55%))
BVSP -2,181.72
16/10 | -2,181.72 (204,324.27 -2,181.72 (-1.06%))
MXX +872.94
16/10 | +872.94 (67,663.29 +872.94 (+1.31%))
MERV +23,208.25
16/10 | +23,208.25 (2,859,051.25 +23,208.25 (+0.82%))
TA125.TA +66.93
16/10 | +66.93 (4,089.16 +66.93 (+1.66%))
CASE30 +780.50
16/10 | +780.50 (52,273.30 +780.50 (+1.52%))
JN0U.JO +59.18
16/10 | +59.18 (6,722.75 +59.18 (+0.89%))
FPACEPE-USD-TR.FGI +23.67
16/10 | +23.67 (10,023.39 +23.67 (+0.24%))
DX-Y.NYB -0.43
16/10 | -0.43 (101.63 -0.43 (-0.42%))
FPACEBOUS-USD-TR.FGI +14.10
16/10 | +14.10 (10,942.28 +14.10 (+0.13%))
125904-USD-STRD +30.62
16/10 | +30.62 (2,763.69 +30.62 (+1.12%))
XDB +0.79
16/10 | +0.79 (132.70 +0.79 (+0.60%))
XDE +0.66
16/10 | +0.66 (112.19 +0.66 (+0.59%))
FPCPEXVM-USD-TR.FGI +13.86
16/10 | +13.86 (10,600.54 +13.86 (+0.13%))
000001.SS +8.81
16/10 | +8.81 (3,716.28 +8.81 (+0.24%))
N225 +898.34
16/10 | +898.34 (65,324.29 +898.34 (+1.39%))
XDN +0.14
16/10 | +0.14 (63.30 +0.14 (+0.22%))
XDA -0.52
16/10 | -0.52 (69.20 -0.52 (-0.74%))
FPCPEXVA-USD-TR.FGI -65.73
16/10 | -65.73 (6,924.52 -65.73 (-0.94%))