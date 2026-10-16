Thuế - Hải quan

Hơn 9 tháng, Chi cục Hải quan Khu vực XIX thu đạt 157,31% dự toán được giao của năm 2026

Trúc Giang

Trúc Giang

16:37 | 16/10/2026
(TBTCO) - Tính đến ngày 12/10/2026, tổng số thu ngân sách nhà nước của Chi cục gần 3.634 tỷ đồng, đạt 157,31% dự toán Thủ tướng giao và đạt gần 112 % chỉ tiêu phấn đấu Cục Hải quan giao, tăng 52,19% so với cùng kỳ năm trước.
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Tăng trưởng vượt bậc

Thông tin từ Chi cục Hải quan Khu vực XIX, từ đầu năm 2026 đến nay, công tác thu ngân sách nhà nước của Chi cục ghi nhận kết quả ấn tượng. Tính đến ngày 12/10/2026, tổng số thu ngân sách nhà nước của Chi cục là 3.633,87 tỷ đồng, đạt 157,31% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 111,81 % chỉ tiêu phấn đấu Cục Hải quan giao, tăng 52,19% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, địa bàn TP. Cần Thơ thu hơn 1.410 tỷ đồng, đạt 213,37% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 141,04 % chỉ tiêu phấn đấu Cục Hải quan giao, tăng 119,24% so với cùng kỳ năm trước (643,32 tỷ).

Địa bàn tỉnh Vĩnh Long thu gần 1.546 tỷ đồng, đạt 112,35% chỉ tiêu dự toán và 92,57% chỉ tiêu phấn đấu Cục Hải quan giao.

Địa bàn tỉnh Cà Mau thu gần 678 tỷ đồng đạt 248,19% chỉ tiêu dự toán và gần 117 chỉ tiêu phấn đấu Cục Hải quan giao.

Hơn 9 tháng, Chi cục Hải quan Khu vực XIX thu đạt 157,31% dự toán được giao của năm 2026
Chi cục Hải quan khu vực XIX tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 năm 2026.

Theo ông Đào Hữu Cần, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực XIX, kết quả tăng trưởng vượt bậc này đến từ nhiều yếu tố. Trong đó, điểm sáng là tình hình kinh tế - xã hội của của các địa phương trên địa bàn tiếp tục duy trì xu hướng phát triển tích cực, hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi và tăng trưởng, doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu cũng như tăng cường nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.

Cụ thể, so với năm 2025, từ đầu năm 2026 phát sinh nhập khẩu mặt hàng than đá của Chi nhánh Phát điện Dầu khí thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam giúp số thu từ mặt hàng than đá tăng 69,42%.

Bên cạnh đó, phát sinh nhiều khoản thu từ các đơn vị, doanh nghiệp như Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần; Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau nhập máy móc, thiết bị phục vụ cho nhà máy điện Cà Mau; thu từ nhập khẩu máy móc thiết bị của Dự án Điện gió Duyên Hải 2 và Duyên Hải 3; Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1 nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định. Từ đó, số thu từ mặt hàng máy móc, thiết bị tăng 140,27%.

Đặc biệt, một số công ty phân bón đã mở rộng thêm thị trường xuất khẩu, đưa số thu từ mặt hàng phân bón xuất khẩu tăng 63,66%.

Ngoài ra, số thu từ một số mặt hàng nhập khẩu khác cũng tăng so với cùng kỳ năm trước như giấy phế liệu tăng 16,72%, sản phẩm từ sắt thép tăng 220,18%…

Thông quan hàng hóa 10 tỷ USD

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Hải quan khu vực XIX đã thực hiện thủ tục thông quan 212.283 tờ khai xuất nhập khẩu của 668 doanh nghiệp, tăng 6,34%; tổng trị giá hàng hóa đạt 10 tỷ USD, tăng 15,63%, so với cùng kỳ năm trước.

Riêng địa bàn TP. Cần Thơ đã làm thủ tục thông quan 67.934 tờ khai xuất nhập khẩu của 232 doanh nghiệp, tăng 2,82%; tổng trị giá hàng hóa đạt 3,90 tỷ USD, tăng 8,79%, so với cùng kỳ năm trước.

Về xuất khẩu, các doanh nghiệp đã phát huy thế mạnh với các mặt hàng chủ yếu như: phân bón, hàng thủy sản, dệt may, giày dép… góp phần vào kim ngạch chung và thúc đẩy sản xuất nội địa.

Về nhập khẩu, nguồn thu ngân sách trực tiếp được củng cố mạnh mẽ từ các mặt hàng chủ lực như: than đá, máy móc thiết bị, giấy phế liệu, phân bón, sắt thép và sản phẩm từ sắt thép…

Nhìn chung, sự phục hồi của chuỗi cung ứng cùng việc triển khai hiệu quả các giải pháp đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp của ngành Hải quan đã tạo động lực lớn cho hoạt động thương mại qua địa bàn.

Đồng thời, việc ứng dụng mạnh mẽ hải quan số, rút ngắn thời gian thông quan đã giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, tạo luồng lưu thông hàng hóa nhanh chóng, minh bạch.

Hơn 9 tháng, Chi cục Hải quan Khu vực XIX thu đạt 157,31% dự toán được giao của năm 2026
Công chức Chi cục Hải quan Khu vực XIX kiểm tra thực tế hàng hóa.

Đồng hành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Phát huy những kết quả đã đạt được, từ nay đến cuối năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực XIX xác định tiếp tục chủ động, quyết liệt phấn đấu thu ngân sách nhà nước ở mức cao nhất.

Trên đà tăng trưởng tích cực, dự kiến tổng số thu ngân sách cả năm 2026 của Chi cục đạt khoảng 4.064 tỷ đồng, tương đương 175,93% chỉ tiêu dự toán và 125,05% chỉ tiêu phấn đấu được giao.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của đơn vị từ nay đến cuối năm cũng như trong thời gian tới, ông Đào Hữu Cần cho biết, Chi cục tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về hải quan; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cụ thể, đơn giản hóa thủ tục và số hóa hồ sơ hải quan: thực hiện hồ sơ điện tử 100%, đăng ký tờ khai hải quan 24/7 thông qua Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS. Ngoài giờ hành chính, công chức được bố trí trực 24/7, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, để tiếp nhận và thông quan hàng hóa, góp phần giảm thiểu chi phí logistics.

Chi cục cũng thực hiện cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính. Trong năm 2026, mục tiêu là giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính; giảm tối thiểu 30% chi phí tuân thủ và bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. Chuyển mạnh quản lý từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng hành, chia sẻ, chủ động hỗ trợ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp là chủ trương nhất quán, xuyên suốt được lãnh đạo Chi cục quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Chi cục luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ quy định đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư; chủ động phối hợp cùng các cấp, các ngành hướng dẫn thủ tục, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho từng dự án đầu tư, thu hút đầu tư mới.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật hải quan được Chi cục triển khai thường xuyên thông qua các hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp; các Tổ hỗ trợ giải quyết vướng mắc về thủ tục hải quan tiếp tục duy trì, sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp các khó khăn của doanh nghiệp.

“Chi cục Hải quan khu vực XIX khẳng định sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hóa diễn ra thông suốt. Cùng với việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính, Chi cục tiếp tục duy trì vận hành ổn định, an toàn các hệ thống công nghệ thông tin của ngành Hải quan, góp phần bảo đảm hoạt động thông quan hàng hóa diễn ra thông suốt, minh bạch và hiệu quả”, ông Đào Hữu Cần nhấn mạnh.

Trúc Giang
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Chi cục Hải quan Khu vực XIX thu ngân sách nhà nước cục hải quan tăng trưởng vượt bậc

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