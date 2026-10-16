Đầu tư

TP. Hồ Chí Minh: Hướng tới trung tâm trung chuyển quốc tế và logistics tầm khu vực

Trí Dũng

Trí Dũng

16:44 | 16/10/2026
(TBTCO) - Nhiều dự án cảng biển quy mô lớn với tổng vốn đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng đang được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực cửa ngõ phía Nam, mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế biển, logistics và xuất nhập khẩu để từng bước hình thành hệ sinh thái cảng biển hiện đại, hướng tới trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế và logistics tầm khu vực.
aa

3 dự án chiến lược hướng tới phát triển kinh tế biển

Đáng chú ý nhất trong số các dự án triển khai mới đây là 3 dự án quy mô lớn mang tính chất chiến lược hướng tới phát triển kinh tế biển gồm: cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link giai đoạn 2 (cụm cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải), cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ giai đoạn 1; cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với tổng mức đầu tư lên đến 128.000 tỷ đồng (gần 5 tỷ USD) được xem là cú hích chiến lược, được trao quyết định đầu tư ngày 29/4/2026. Giai đoạn 1, dự án xây dựng bến cảng dài khoảng 7 km, quy mô sử dụng đất khoảng 571 ha, với 4 bến chính và 9 bến sà lan, đạt công suất 4,8 triệu TEU/năm vào năm 2030. Cảng có khả năng tiếp nhận tàu container lớn nhất thế giới hiện nay với tải trọng trên 250.000 tấn.

TP. Hồ Chí Minh: Hướng tới trung tâm trung chuyển quốc tế và logistics tầm khu vực
TP. Hồ Chí Minh đang từng bước hình thành hệ sinh thái hàng hải hiện đại. Ảnh: Trí Dũng

Theo ông Nguyễn Lê Chơn Tâm - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn (VIMC), đại diện tổ hợp nhà đầu tư, dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ nằm tại vị trí địa chiến lược trên tuyến hàng hải quốc tế, với tổng công suất thiết kế lên đến 16,9 triệu TEU. Mục tiêu của VIMC là biến Cần Giờ thành chiếc cầu nối ngắn nhất, hiệu quả nhất để giúp hàng hóa thế giới đến Việt Nam và hàng hóa Việt Nam ra thế giới nhanh hơn, hiệu quả hơn, kinh tế hơn. Đây chính là cách để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia trong kỷ nguyên mới.

“Siêu cảng” Cần Giờ khi hình thành sẽ cùng cụm cảng Cái Mép - Thị Vải tạo thành “mặt tiền biển” đón siêu tàu liền mạch, đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm logistics của khu vực và quốc tế.

Ngày 17/4/2026, Gemadept Corporation cùng đối tác chiến lược CMA CGM, một hãng tàu container lớn nhất của Pháp, đã chính thức động thổ dự án cảng nước sâu Gemalink giai đoạn 2 tại cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, khu vực cửa ngõ hàng hải quan trọng phía Nam.

Với lợi thế về vị trí địa chiến lược, quy mô thị trường, hệ thống cảng biển nước sâu, mạng lưới logistics ngày càng hoàn thiện và các dự án động lực đang được triển khai, TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội hình thành một hệ sinh thái hàng hải hiện đại, có khả năng kết nối sâu với các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Dự án có quy mô 1.150 m cầu bến chính, tổng diện tích 93 ha, trong đó có 21,4 ha mặt nước. Giai đoạn 1 của cảng đã được đưa vào khai thác với 800 m cầu cảng chính và 190 m cầu cảng phụ, tiếp nhận tàu trọng tải đến 232.000 tấn.

Ở giai đoạn 2, dự án xây dựng bổ sung cầu cảng chính dài 285 m, tiếp nhận tàu 250.000 DWT và cầu cảng thượng lưu dài 359 m, tiếp nhận tàu 150.000 DWT. Tổng mức đầu tư gần 8.400 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2027, nâng tổng công suất toàn cảng lên hơn 3 triệu TEU/năm.

Dự án tiếp tục tiên phong áp dụng mô hình “Cảng Xanh và Thông minh”. Toàn bộ hệ thống sẽ ứng dụng 100% thiết bị cẩu điện E-STS, E-RTG cùng công nghệ tối tân, giúp các hãng tàu đáp ứng tiêu chuẩn ESG toàn cầu và duy trì vị thế của cụm cảng Cái Mép - Thị Vải trong top 10 cảng container khai thác hiệu quả nhất thế giới. Việc mở rộng này không chỉ góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của quốc gia, mà còn thúc đẩy lộ trình đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính hàng hải quốc tế.

Cùng với đó, dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ có tổng vốn đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng, quy mô 351 ha, có thể đón tàu biển lớn nhất thế giới. Giai đoạn 1 xây dựng 2 cầu cảng dài 900 m, tiếp nhận tàu 250.000 DWT; 9 bến sà lan dài 1.027 m, tiếp nhận tàu 5.000 DWT, với công suất 2 triệu TEU/năm và tổng mức đầu tư hơn 14.800 tỷ đồng.

Củng cố vị thế cửa ngõ xuất nhập khẩu, hướng tới trung tâm logistics toàn cầu

Song hành với đầu tư hạ tầng, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước hoàn thiện chiến lược phát triển kinh tế biển. Sau sáp nhập, địa giới hành chính của TP. Hồ Chí Minh mở rộng từ hơn 2.000 km2 lên hơn 6.770 km2, kéo theo phạm vi quản lý cảng biển tăng từ 24 lên hơn 70 cảng, tạo dư địa lớn cho phát triển.

Hiện Đề án phát triển kinh tế biển TP. Hồ Chí Minh thành trung tâm kinh tế biển quốc gia đã được hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ, với trọng tâm là quy hoạch không gian biển và khai thác bền vững tài nguyên vùng bờ đến năm 2050.

Thực tế, ngay trong quý I/2026, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải đã ghi nhận tăng trưởng tích cực với sản lượng container đạt khoảng 1,94 triệu TEU, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, cảng Gemalink đạt hơn 523.000 TEU (tăng 17%), CMIT đạt trên 371.000 TEU (tăng 14%), còn SSIT ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng gần 269.000 TEU, tăng tới 47%.

Theo ông Nguyễn Xuân Sang - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải có lợi thế đặc biệt với độ sâu luồng lạch từ 14 m đến 15,5 m, cho phép tiếp nhận tàu container trên 200.000 DWT, thậm chí đã đón tàu tới 234.000 DWT mà không cần trung chuyển. Điều này giúp hàng hóa đi thẳng sang châu Âu, châu Mỹ và nhiều thị trường châu Á, giảm 20 - 30% chi phí logistics, rút ngắn thời gian và hạn chế rủi ro, giúp nâng cao vị thế của cụm cảng trên bản đồ hàng hải quốc tế

Bên cạnh đó, hơn 90% hàng hóa được vận chuyển bằng đường thủy nội địa, kết hợp với hạ tầng liên kết vùng ngày càng hoàn thiện, tạo nên hệ thống logistics hiệu quả và bền vững.

Hệ thống cảng dự kiến tăng trưởng 3,5 - 3,8%/năm, tiếp tục mở rộng khu bến Cái Mép Hạ, hướng tới phát triển cảng xanh, cảng thông minh và chuyển đổi số. Với nền tảng hiện có và loạt dự án đang triển khai, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vai trò là cửa ngõ xuất nhập khẩu chiến lược của khu vực phía Nam, tiến tới trở thành trung tâm logistics và trung chuyển quốc tế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Song hành với đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số, phát triển xanh và giảm phát thải đang trở thành yêu cầu tất yếu của ngành hàng hải toàn cầu.

Xu hướng xây dựng cảng thông minh, cảng xanh, thúc đẩy quá trình khử carbon (decarbonization), phát triển các hành lang vận tải xanh (green corridor) và ứng dụng công nghệ số trong quản lý khai thác đang được triển khai mạnh mẽ tại các trung tâm hàng hải lớn trên thế giới.

Đối với TP. Hồ Chí Minh, đây không chỉ là yêu cầu về môi trường, mà còn là điều kiện để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút các hãng tàu, nhà đầu tư và doanh nghiệp logistics quốc tế trong giai đoạn phát triển mới.

Khi các quy hoạch chiến lược, cơ chế quản trị mới và các dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai đồng bộ, TP. Hồ Chí Minh sẽ không chỉ tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, mà còn từng bước khẳng định vị thế là trung tâm logistics, dịch vụ hàng hải và trung chuyển khu vực, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế biển bền vững và nâng cao vị thế hàng hải quốc gia trong giai đoạn mới.

Trí Dũng
Từ khóa:
trung tâm trung chuyển quốc tế logistics TP. Hồ Chí Minh dự án cảng biển kinh tế biển

Bài liên quan

Nhà riêng TP.Hồ Chí Minh ghi nhận nhu cầu tập trung ở phân khúc dưới 5 tỷ đồng

Nhà riêng TP.Hồ Chí Minh ghi nhận nhu cầu tập trung ở phân khúc dưới 5 tỷ đồng

Động lực phát triển mới cho TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam

Động lực phát triển mới cho TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam

Hạ chi phí logistics, nâng sức cạnh tranh xuất khẩu

Hạ chi phí logistics, nâng sức cạnh tranh xuất khẩu

Dành cho bạn

Bộ Tài chính quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về đối ngoại và an ninh quốc gia

Bộ Tài chính quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về đối ngoại và an ninh quốc gia

Đến giữa tháng 10/2026, Gia Lai thu hút dòng vốn đầu tư hơn 210.000 tỷ đồng

Đến giữa tháng 10/2026, Gia Lai thu hút dòng vốn đầu tư hơn 210.000 tỷ đồng

Thúc tiến độ bàn giao mặt bằng cho cao tốc Dầu Giây - Tân Phú vốn 8.981 tỷ đồng

Thúc tiến độ bàn giao mặt bằng cho cao tốc Dầu Giây - Tân Phú vốn 8.981 tỷ đồng

Infographics: Công tác huy động vốn và quản lý nợ công

Infographics: Công tác huy động vốn và quản lý nợ công

Thụy Sĩ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu

Thụy Sĩ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu

Giá bán sơ cấp căn hộ chung cư nội đô Hà Nội đạt trung bình 102 triệu đồng/m2

Giá bán sơ cấp căn hộ chung cư nội đô Hà Nội đạt trung bình 102 triệu đồng/m2

Đọc thêm

Hà Nội ký hợp đồng triển khai 5 tuyến metro, tổng vốn sơ bộ hơn 1 triệu tỷ đồng

Hà Nội ký hợp đồng triển khai 5 tuyến metro, tổng vốn sơ bộ hơn 1 triệu tỷ đồng

(TBTCO) - Với tổng chiều dài khoảng 253,5 km, 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14 được Hà Nội triển khai theo hình thức tổng thầu chìa khóa trao tay, hướng tới mục tiêu hoàn thành, đưa vào vận hành trước ngày 31/12/2030.
Niềm tin vào Việt Nam như một điểm đến đầu tư tiếp tục duy trì ở mức cao

Niềm tin vào Việt Nam như một điểm đến đầu tư tiếp tục duy trì ở mức cao

Cứ 10 lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam được hỏi thì có 9 người sẵn sàng giới thiệu Việt Nam là điểm đến đầu tư; 63% có kế hoạch hoạt động trong hơn 5 năm tới và 23% có tầm nhìn dài hạn lên tới hơn 20 năm.
Infographics: 9 tháng, Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đạt hơn 2,7 tỷ USD

Infographics: 9 tháng, Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đạt hơn 2,7 tỷ USD

(TBTCO) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 121 dự án mới và thực hiện 32 lượt điều chỉnh vốn đầu tư. Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt trên 2,7 tỷ USD.
Hà Nội nhận giải thưởng chuyển đổi số xuất sắc với iHanoi và HanoiWork

Hà Nội nhận giải thưởng chuyển đổi số xuất sắc với iHanoi và HanoiWork

(TBTCO) - Hệ sinh thái số của UBND TP. Hà Nội, gồm ứng dụng iHanoi và nền tảng HanoiWork, được vinh danh tại Vietnam Digital Awards 2026, ghi nhận kết quả ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 9 tháng năm 2026 đạt trên 2,7 tỷ USD

Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 9 tháng năm 2026 đạt trên 2,7 tỷ USD

(TBTCO) - Trong 9 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt trên 2,7 tỷ USD, trong đó có 121 dự án mới.
Gắn ưu đãi đầu tư với cam kết lan tỏa, nâng giá trị doanh nghiệp Việt

Gắn ưu đãi đầu tư với cam kết lan tỏa, nâng giá trị doanh nghiệp Việt

(TBTCO) - Tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi sản xuất của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam mới đạt khoảng 20 - 25%, trong khi chuyển giao công nghệ còn hạn chế. Gắn ưu đãi đầu tư với cam kết phát triển nhà cung ứng trong nước được kỳ vọng tạo chuyển biến về liên kết, nâng giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt.
Trình Chính phủ phương án mở rộng 1.144 km cao tốc Bắc - Nam vốn 178.357 tỷ đồng

Trình Chính phủ phương án mở rộng 1.144 km cao tốc Bắc - Nam vốn 178.357 tỷ đồng

(TBTCO) - Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng 1.144 km cao tốc Bắc - Nam lên 6 làn xe theo phương thức PPP, tổng vốn 178.357 tỷ đồng, với cơ chế thu hút vốn đầu tư tư nhân.
Việt Nam sẵn sàng mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư với Hoa Kỳ

Việt Nam sẵn sàng mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư với Hoa Kỳ

(TBTCO) - Việt Nam sẵn sàng cùng Hoa Kỳ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục hợp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, bền vững hơn vì một tương lai cùng hợp tác và cùng phát triển.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thị trường chứng khoán: Kỳ vọng dòng vốn mới, bước chuyển về hạ tầng

Thị trường chứng khoán: Kỳ vọng dòng vốn mới, bước chuyển về hạ tầng

Chứng khoán ngày 16/10: VN-Index lấy lại sắc xanh, chấm dứt chuỗi giảm điểm

Chứng khoán ngày 16/10: VN-Index lấy lại sắc xanh, chấm dứt chuỗi giảm điểm

TP. Hồ Chí Minh: Hướng tới trung tâm trung chuyển quốc tế và logistics tầm khu vực

TP. Hồ Chí Minh: Hướng tới trung tâm trung chuyển quốc tế và logistics tầm khu vực

Cao su Việt đang có lợi thế về giá

Cao su Việt đang có lợi thế về giá

Hơn 9 tháng, Chi cục Hải quan Khu vực XIX thu đạt 157,31% dự toán được giao của năm 2026

Hơn 9 tháng, Chi cục Hải quan Khu vực XIX thu đạt 157,31% dự toán được giao của năm 2026

Nguồn cung tăng nhưng “cửa” mua nhà vẫn hẹp

Nguồn cung tăng nhưng “cửa” mua nhà vẫn hẹp

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee ngừng quảng cáo, kinh doanh sản phẩm Sausando Slimming capsule

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee ngừng quảng cáo, kinh doanh sản phẩm Sausando Slimming capsule

Tạo bước chuyển chiến lược trong quan hệ Việt Nam - Đan Mạch

Tạo bước chuyển chiến lược trong quan hệ Việt Nam - Đan Mạch

Bộ Tài chính bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước

Bộ Tài chính bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước

Ngày 16/10: Giá heo hơi chững lại đà giảm

Ngày 16/10: Giá heo hơi chững lại đà giảm

Ngày 14/10: Giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt tăng

Ngày 14/10: Giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt tăng

Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương cho ông Shantanu Chakraborty Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam

Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương cho ông Shantanu Chakraborty Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam

Sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC: Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tăng hiệu quả sử dụng vốn

Sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC: Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tăng hiệu quả sử dụng vốn

Việt Nam tích cực đàm phán hướng tới một khuôn khổ hợp tác thuế cân bằng, minh bạch

Việt Nam tích cực đàm phán hướng tới một khuôn khổ hợp tác thuế cân bằng, minh bạch

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19/10

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19/10

Ngày 15/10: Giá heo hơi giảm về mức thấp nhất trong gần 2 năm qua

Ngày 15/10: Giá heo hơi giảm về mức thấp nhất trong gần 2 năm qua