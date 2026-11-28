Ngày 27/11, UBND TP. Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, một năm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” và ra mắt Nền tảng đo lường và giám sát chuyển đổi số thành phố.

Không làm thay, giúp người dân hình thành kỹ năng số

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, kết thúc đợt cao điểm thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 14/7/2026, thành phố hoàn thành 29/33 nhiệm vụ, đạt 87,9%; riêng khối xã, phường hoàn thành 8/8 nhiệm vụ. Tiến độ được giám sát trên hệ thống HanoiWork, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Thành phố đã tích hợp 13 nguồn dữ liệu ưu tiên vào kho dữ liệu dùng chung, cung cấp trực tuyến toàn bộ 1.155 thủ tục hành chính dành cho doanh nghiệp. Trong thời gian từ ngày 14/7 đến 19/10, hơn 92% hồ sơ của doanh nghiệp được nộp trực tuyến.

Hơn 323.000 đối tượng được hỗ trợ chuyển đổi số. Thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai tại 433 chợ dân sinh và 744 tuyến phố kinh doanh.

Một số mô hình tiêu biểu được triển khai tại cơ sở như xã Đông Anh số hóa 17 chợ, triển khai mã QR thanh toán tại 884 gian hàng; xã Chuyên Mỹ thí điểm cấp hộ chiếu số cho 5 sản phẩm OCOP, giúp khách hàng tìm hiểu chất liệu và quy trình tạo tác sản phẩm thông qua mã QR...

Kết thúc đợt cao điểm thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 14/7/2026, thành phố hoàn thành 29/33 nhiệm vụ. Ảnh: BTC

Sau một năm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, hơn 834.000 lượt người được phổ cập kỹ năng số với sự hỗ trợ của 5.467 tổ chuyển đổi số cộng đồng. Toàn bộ 2.770 thôn, tổ dân phố đã thành lập nhóm cộng đồng số trên iHanoi, thu hút gần 500.000 người tham gia.

Chuyển đổi số đã được triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ giải quyết thủ tục hành chính, phổ cập kỹ năng số đến hỗ trợ kinh doanh, đặt ra yêu cầu chuyển từ mở rộng ứng dụng sang tạo ra lợi ích thực chất cho người dân, doanh nghiệp.

Chia sẻ kinh nghiệm tại cơ sở, ông Nguyễn Viết Đạt, Chủ tịch UBND phường Tùng Thiện cho biết, địa phương xác định công nghệ là phương tiện, con người là trung tâm và hiệu quả thực chất là thước đo. Đến cuối đợt cao điểm, 12/12 nhà văn hóa số của phường đi vào hoạt động, tổ chức 146 buổi hướng dẫn, hỗ trợ 3.419 lượt người sử dụng VNeID, iHanoi, eTax Mobile và nộp hồ sơ hành chính.

Đáng chú ý, phường yêu cầu cán bộ không làm thay người dân, nhất là người cao tuổi và người chưa thành thạo công nghệ, mà phải hướng dẫn để họ tự thao tác, có thể thực hiện trong những lần tiếp theo. “Nhiều khi do sức ép tiến độ nên anh em cán bộ hay làm giúp, nhưng chúng tôi yêu cầu không làm hộ mà phải để người dân tự làm, tự thao tác tại chỗ để hiểu và thực hiện được ở những lần sau”, ông Đạt nhấn mạnh.

Trong phát triển kinh tế số, phường hỗ trợ đưa 30 sản phẩm đặc trưng lên sàn thương mại điện tử, tổ chức 16 phiên livestream giới thiệu 50 sản phẩm. Đồng thời, 818/1.138 hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ chuyển đổi số, đạt 71,9%, vượt chỉ tiêu thành phố giao. Thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai tại cả 3 chợ dân sinh và 7 tuyến phố kinh doanh.

Theo ông Đạt, bài học quan trọng là phải chuyển quyết tâm của người đứng đầu thành hành động cụ thể tại cơ sở. Hiệu quả chuyển đổi số không chỉ được tính bằng số ứng dụng hay buổi tập huấn, mà phải thể hiện ở khả năng người dân, doanh nghiệp tự sử dụng công nghệ và hình thành thói quen số trong đời sống, kinh doanh.

Chuyển trọng tâm từ xây dựng nền tảng sang khai thác giá trị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng đánh giá, dù 100 ngày chưa phải khoảng thời gian dài và một năm mới là bước khởi đầu, thành phố đã ghi nhận những thay đổi trong phương thức hoạt động của chính quyền, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và khả năng tiếp cận các cơ hội phát triển mới của người dân.

Theo ông Dũng, một trong những chuyển biến đáng ghi nhận là nhận thức và sự chủ động của đội ngũ cán bộ từ thành phố đến cơ sở. Nhiều lãnh đạo xã, phường đã trực tiếp xuống chợ, đến làng nghề, cùng tiểu thương và nghệ nhân livestream giới thiệu sản phẩm. Từ những người ban đầu còn e ngại trước công nghệ, một số cán bộ đã chủ động tham gia, góp phần đưa sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của địa phương tiếp cận khách hàng qua các kênh trực tuyến.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng nhấn mạnh, giá trị của chuyển đổi số cần được nhìn nhận từ những thay đổi cụ thể trong đời sống: người cao tuổi tự tin thực hiện dịch vụ công trực tuyến; người thợ làng nghề có thêm cơ hội nhận đơn hàng từ xa; phụ huynh có thêm thông tin về bữa ăn của con tại trường. Đây mới là những kết quả thể hiện công nghệ đang phục vụ trực tiếp cuộc sống.

“Đích đến suy cho cùng, chuyển đổi số không phải là công nghệ mà chính là sự phát triển. Thước đo cao nhất của chuyển đổi số không phải là số lượng nền tảng, mà là những giá trị mang lại cho người dân và doanh nghiệp”- ông Trương Việt Dũng khẳng định.

Từ yêu cầu đó, lãnh đạo thành phố đề nghị các đơn vị tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” và sử dụng thống nhất trong toàn hệ thống. Các nhóm dữ liệu cần được công bố theo tiến độ hoàn thiện để tổ chức, cá nhân sớm có thể khai thác, đồng thời các sở, ngành phải nâng cao chất lượng dữ liệu thuộc phạm vi quản lý.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu. Ảnh: BTC

Đặc biệt, trong năm 2027, Hà Nội cần chuyển trọng tâm từ tạo lập nền tảng, mở rộng độ phủ sang khai thác, vận hành và đo lường giá trị thực tế mà chuyển đổi số tạo ra.

Đối với xây dựng chính quyền số, thành phố cần đẩy mạnh liên thông dữ liệu, khắc phục tình trạng phần mềm rời rạc, đầu tư trùng lặp. Thực tế cán bộ cấp xã, phường vẫn phải nhập liệu trên nhiều hệ thống cho thấy yêu cầu cấp thiết phải giảm thao tác, giảm khối lượng công việc cho cơ sở.

Cùng với đó, cần khai thác dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện sớm, xử lý nhanh và chủ động phòng ngừa các vấn đề phát sinh. Các nền tảng công nghệ phải hỗ trợ công tác điều hành, nâng cao hiệu quả xử lý công việc, thay vì tạo thêm gánh nặng báo cáo, nhập liệu cho cán bộ.

Với kinh tế số, hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh cần được đánh giá bằng những chỉ tiêu cụ thể như mức tăng doanh thu, giảm chi phí và cải thiện năng suất lao động. Thành phố định hướng đẩy mạnh thương mại số trong dịp Tết Nguyên đán 2027, xây dựng cơ chế phiếu hỗ trợ công nghệ và thu hút các dự án kinh tế số có giá trị gia tăng cao.

Trong khi đó, phong trào “Bình dân học vụ số” cần tiếp tục đi vào thực hành, giúp người dân ứng dụng công nghệ trong học tập, lao động, kinh doanh và tự bảo vệ mình trên môi trường mạng. Việc phổ cập kỹ năng số cần quan tâm hơn đến người cao tuổi và những nhóm còn gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ.

Tại hội nghị, UBND TP. Hà Nội đã tuyên dương, khen thưởng 24 tập thể và 36 cá nhân có thành tích trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số. Ảnh: BTC

Lấy mức độ hài lòng và lợi ích của người dân làm thước đo

Một yêu cầu đáng chú ý được Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng đặt ra là chuyển từ phương thức đánh giá qua báo cáo sang điều hành bằng dữ liệu và kết quả thực tế. Theo đó, việc xây dựng Nền tảng đo lường và giám sát chuyển đổi số thành phố phải phục vụ trực tiếp công tác quản lý, điều hành, đồng thời không làm phát sinh thêm công việc nhập liệu cho cán bộ cơ sở.

Ông Dũng đề nghị mỗi sở, ngành, xã, phường khi triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số phải trả lời rõ ba câu hỏi: Chuyển đổi số để giải quyết vấn đề gì? Tạo ra giá trị gì có thể đo đếm được? Người dân được giải quyết công việc gì và thụ hưởng lợi ích gì?

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với quá trình chuyển đổi số của Hà Nội trong giai đoạn tới. Khi các nền tảng và hạ tầng công nghệ ngày càng được mở rộng, trọng tâm không còn chỉ là hoàn thành các nhiệm vụ kỹ thuật, mà phải bảo đảm công nghệ được khai thác hiệu quả, giải quyết đúng những vấn đề đang đặt ra trong quản lý và đời sống.

“Công nghệ và các giải pháp kỹ thuật có thể thay đổi theo thời gian, nhưng trách nhiệm của chính quyền đối với Thủ đô và Nhân dân là không thay đổi”, ông Dũng nhấn mạnh.