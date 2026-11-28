Bơm ròng mạnh, khối lượng trúng thầu OMO cao nhất 8 tháng

Trên kênh thị trường mở (OMO) tuần qua, từ ngày 23 - 27/11, Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh hỗ trợ thanh khoản hệ thống ngân hàng, với quy mô bơm ròng tăng đột biến, đảo chiều so với trạng thái hút ròng của tuần trước.

Cụ thể, qua kênh cầm cố giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước ghi nhận tổng khối lượng trúng thầu 149.496,56 tỷ đồng với nhiều kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 35 ngày, 43 ngày và 91 ngày, lãi suất giữ nguyên ở mức 4,5%/năm.

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Đáng chú ý, riêng phiên 27/11, khối lượng trúng thầu lên tới 80.455,8 tỷ đồng, cao nhất kể từ cuối tháng 3/2026 đến nay, chiếm gần 54% tổng khối lượng trúng thầu cả tuần. Đây cũng là quy mô giao dịch ít xuất hiện trong lịch sử hoạt động, cho thấy nhu cầu hỗ trợ thanh khoản tăng mạnh cuối tháng.

Trong khi đó, tổng khối lượng đáo hạn đạt 29.268,02 tỷ đồng.

Tính chung cả tuần, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 120.228,54 tỷ đồng qua kênh OMO, đảo chiều mạnh so với mức hút ròng 10.825,96 tỷ đồng tuần trước. Qua đó, khối lượng lưu hành trên kênh thị trường mở tăng lên 203.379,99 tỷ đồng, tương ứng tăng 144,6% chỉ trong 01 tuần.

Diễn biến trên kênh OMO diễn ra trong bối cảnh lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tăng trở lại.

Ngày 26/11, lãi suất qua đêm ở mức 6,1%/năm, tăng 0,84 điểm phần trăm so với cuối tuần trước; kỳ hạn 1 tuần ở mức 6,2%/năm, tăng 0,84 điểm phần trăm.

Lãi suất kỳ hạn 2 tuần 5,5%/năm, tăng 0,02 điểm phần trăm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm 0,13 điểm phần trăm xuống 5,6%/năm. Còn kỳ hạn 3 tháng tăng 0,06 điểm phần trăm lên 7,9%/năm.

Diễn biến này cho thấy áp lực thanh khoản ngắn hạn gia tăng rõ rệt, dù Ngân hàng Nhà nước liên tục bơm ròng qua kênh OMO trong các phiên.

Cùng với đó, quy mô giao dịch trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức rất cao, với các phiên có doanh số giao dịch qua đêm vượt 1 triệu tỷ đồng xuất hiện ngày càng nhiều. Riêng phiên 23/11, doanh số giao dịch qua đêm đạt 1.053.948 tỷ đồng.

Trong báo cáo thị trường tiền tệ, Công ty Chứng khoán Yuanta (Chứng khoán Yuanta) cho biết, tăng trưởng tín dụng tiếp tục tăng tốc, trong khi Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh giám sát việc thực hiện giảm lãi suất.

Tính đến ngày 13/11, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 21 triệu tỷ đồng, tăng 13,26% so với đầu năm, cao hơn mức 11,94% tại ngày 26/10.

“Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng cường thanh tra việc thực hiện giảm lãi suất trong tháng 11, sau khi 46 ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động kỳ hạn từ 6 tháng trở lên khoảng 50 - 70 điểm cơ bản. Việc tín dụng tăng tốc trong bối cảnh các ngân hàng phải duy trì mặt bằng lãi suất thấp có thể gia tăng áp lực cân đối nguồn vốn” - Chứng khoán Yuanta đánh giá.

USD trong nước lấy lại mốc 26.000 đồng, DXY nối dài chuỗi tăng 5 tuần

Trên thị trường ngoại hối, trong tuần qua, tỷ giá USD/VND trong nước tiếp tục xu hướng tăng, dù tuần này chỉ có 4 phiên giao dịch do nghỉ 01 ngày, Ngày Văn hóa Việt Nam.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 27/11 ở mức 25.687 đồng, tăng 28 đồng so với cuối tuần trước.

Trong tuần qua, tỷ giá USD tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 25.620 - 26.030 VND/USD, tăng 50 đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá USD niêm yết ở mức 25.660 - 26.040 VND/USD, cùng tăng 80 đồng ở chiều mua và chiều bán. Chiều USD bán ra của các ngân hàng đều lấy lại mốc 26.000 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh 26.460 - 26.560 VND/USD, tăng 270 đồng so với cuối tuần trước.

“Sau gần hai tuần triển khai, nghiệp vụ mua ngoại tệ giao ngay định kỳ của Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc bổ sung thanh khoản VND, do tỷ giá chào mua thấp hơn thị trường liên ngân hàng và trạng thái ngoại tệ dương tại các ngân hàng thương mại còn hạn chế” - Chứng khoán Yuanta nêu góc nhìn.

Theo Chứng khoán Yuanta, dư địa bổ sung thanh khoản VND thông qua nghiệp vụ mua ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước có thể bị hạn chế khi tỷ giá tăng trở lại.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn kỳ hạn dài gia tăng, Ngân hàng Nhà nước có thể phải tiếp tục phối hợp linh hoạt giữa OMO và các nghiệp vụ ngoại hối để hỗ trợ thanh khoản mà không tạo thêm áp lực lên tỷ giá.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - vừa hồi phục phiên tối qua, chốt tuần ở 104,01 điểm, tăng 0,2% tuần qua, đánh dấu 5 tuần tăng liên tiếp.

Làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ gần đây đã khiến đồng USD suy yếu. Áp lực bán tháo cổ phiếu công nghệ khiến dòng vốn dịch chuyển sang trái phiếu Chính phủ Mỹ, đẩy giá trái phiếu tăng và lợi suất giảm, qua đó gây sức ép lên đồng USD. Tuy nhiên, xu hướng này phần nào đảo chiều trong phiên cuối tuần khi các nhà đầu tư trở lại thị trường sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Trong khi đó, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ vẫn là yếu tố hỗ trợ đồng USD, khi thị trường gần như chắc chắn Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12.

Cũng theo đánh giá của Khối Thị trường Tài chính ngân hàng ACB, lạm phát kéo dài tại Mỹ đã củng cố kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% vào tháng 12 và một lần nữa vào đầu năm 2027. Hôm thứ tư, Chính phủ Mỹ đã đề xuất áp thuế mới đối với hàng hóa từ 14 đối tác thương mại lớn, với mức thuế cao nhất nhắm vào Trung Quốc, quốc gia mà Mỹ cho là nguyên nhân chính gây ra tình trạng tràn ngập thị trường toàn cầu bằng hàng xuất khẩu giá rẻ.

Tuy nhiên, theo Khối Thị trường Tài chính ngân hàng ACB, tác động của thuế quan lên đồng USD có thể sẽ không đáng kể, vì các mức thuế đề xuất không gây ra cú sốc như đợt áp thuế năm 2025./.