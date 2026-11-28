Chương trình Hội nghị và Lễ kỷ niệm với chủ đề “Vững tầm vóc mới” diễn ra tại TP. Hà Nội dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và sự tham dự của hơn 700 đại biểu trong nước và quốc tế. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của ngành chứng khoán Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thực hiện nghi thức đánh cồng “30 năm vững niềm tin - Vươn tầm phát triển” tại Lễ kỷ niệm

Trong suốt hành trình 30 năm phát triển của ngành chứng khoán Việt Nam, BIDV luôn khẳng định vai trò là đối tác tin cậy, đồng hành cùng UBCKNN ngay từ những ngày đầu thị trường còn sơ khai. Đến nay, hệ thống ngân hàng thanh toán của BIDV đã phục vụ hơn 6.500 phiên giao dịch thành công, xử lý giá trị giao dịch bình quân đạt 1,4 triệu tỷ đồng/năm (tương đương 55 tỷ USD/năm)...

Việc được UBCKNN vinh danh, trao tặng Giấy khen tại cột mốc 30 năm của ngành chứng khoán Việt Nam không chỉ là sự ghi nhận đối với những đóng góp bền bỉ của BIDV trong việc đảm bảo hoạt động thanh toán trên thị trường chứng khoán cơ sở an toàn, thông suốt, hiệu quả... mà còn khẳng định vị thế tiên phong của BIDV trong nỗ lực thúc đẩy sự phát triển ổn định và bền vững của ngành chứng khoán Việt Nam.

Ông Võ Hải Nam - Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành (ngoài cùng bên phải) đại diện ngân hàng nhận Giấy khen

Không chỉ giữ vững vai trò Ngân hàng thanh toán cho thị trường chứng khoán cơ sở, BIDV còn khẳng định vị thế trong hệ sinh thái tài chính - chứng khoán thông qua việc đảm nhiệm vai trò Ngân hàng thanh toán cho cả thị trường carbon, đồng thời duy trì vị thế là một trong những ngân hàng lưu ký nội địa hàng đầu tại Việt Nam. Qua đó, BIDV đã và đang góp phần củng cố nền tảng hạ tầng tài chính, đảm bảo sự vận hành an toàn, thông suốt, hiệu quả của thị trường, hướng tới xây dựng và phát triển thị trường tài chính - chứng khoán Việt Nam ngày càng hiện đại, minh bạch và bền vững.

Song hành cùng Lễ kỷ niệm, trong sự kiện triển lãm doanh nghiệp diễn ra trong 02 ngày 26-27/11/2026, BIDV đã tham gia thiết lập gian trưng bày và triển khai nhiều hoạt động nổi bật.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương tham quan và chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Lãnh đạo, cán bộ BIDV tại gian triển lãm

Sự kiện thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan cùng sự hiện diện của đông đảo doanh nghiệp đại chúng đầu ngành, các định chế tài chính và nhà đầu tư lớn trong nước, quốc tế. Thông qua hoạt động này, BIDV tiếp tục khẳng định vị thế, tăng cường kết nối và mở rộng hợp tác với các đối tác và nhà đầu tư chiến lược trong giai đoạn phát triển mới.