Phát biểu chào mừng hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Ngô Chí Cường nhấn mạnh, Kiểm toán nhà nước (KTNN) và hoạt động kiểm toán có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong kiểm tra, đánh giá công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch, nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Ngô Chí Cường phát biểu.

Đối với các địa phương, hoạt động kiểm toán không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, chỉ ra những hạn chế mà quan trọng hơn là giúp cấp ủy, chính quyền nhìn nhận đầy đủ hơn những vấn đề đặt ra trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; kịp thời chấn chỉnh bất cập, hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

Trình bày báo cáo sơ kết, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IX Trương Đức Thành cho biết, công tác phối hợp giữa KTNN và các địa phương từng bước được tăng cường về nội dung và hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán và công tác giám sát, quản lý, điều hành ngân sách nhà nước tại địa phương.

Hằng năm, KTNN khu vực IX phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND các tỉnh từ khâu khảo sát, thu thập thông tin, lập kế hoạch kiểm toán, góp phần hạn chế trùng lặp, chồng chéo với hoạt động thanh tra, giám sát. KTNN còn xem xét, thực hiện các nội dung kiểm toán theo đề xuất của Thường trực HĐND, UBND các tỉnh.

Tính đến ngày 27/11/2026, tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán trên địa bàn ba tỉnh bình quân đạt 92,1%; trong đó Đồng Tháp đạt 95,3%, Tây Ninh đạt 94,6%, Vĩnh Long đạt 86,5%. Kết quả kiểm toán là nguồn thông tin tin cậy phục vụ HĐND các tỉnh thẩm tra, phê chuẩn quyết toán ngân sách, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách năm sau.

Để đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới, các bên thống nhất điều chỉnh, bổ sung Quy chế phối hợp, trong đó bổ sung nội dung phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nội dung này nhằm tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin về kết quả kiểm toán, tình hình thực hiện kiến nghị và các vấn đề có dấu hiệu thất thoát, lãng phí, tiêu cực, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy và hoạt động kiểm toán.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn, các kết luận, kiến nghị kiểm toán là cơ sở quan trọng để rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Tỉnh sẽ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị, gắn với xác định rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Lê Thị Thúy Kiều khẳng định, tỉnh sẽ tăng cường giám sát, đôn đốc xử lý dứt điểm kiến nghị còn tồn đọng; phấn đấu thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2025 và những năm tiếp theo đạt trên 90%.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết việc ký kết Quy chế phối hợp mới một lần nữa khẳng định sự kế thừa cơ chế phối hợp công tác hiện nay có hiệu quả, đồng thời cũng nâng tầm và mở rộng phạm vi, nội dung, trách nhiệm, phương thức phối hợp công tác giữa KTNN với cấp ủy, chính quyền địa phương của cả 3 tỉnh.

“Với sự đồng thuận chính trị của cả 3 cấp lãnh đạo của 3 tỉnh cùng với Đảng ủy, Ban lãnh đạo KTNN, chúng ta quyết tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động KTNN để hỗ trợ, nâng cao năng lực quản trị ở phát triển địa phương, đặc biệt là quản trị tài sản, tài chính công và ngân sách nhà nước”, ông Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh.

Để triển khai Quy chế phối hợp, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu tạo ra ba sự chuyển đổi cơ bản. Một là, chuyển từ tư duy tập trung phát hiện và xử lý sai sót đơn lẻ sang phân tích nguyên nhân gốc rễ, cảnh báo sớm những rủi ro, nguy cơ, đặc biệt để phòng ngừa rủi ro mang tính hệ thống. Hai là, chuyển từ trao đổi hồ sơ theo phương thức truyền thống sang kết nối cơ sở dữ liệu. Ba là, chuyển từ kiến nghị về sai sót đơn lẻ sang kiến nghị ở tầm hệ thống, toàn ngành, toàn địa phương.

KTNN trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” cho 17 đồng chí.

Tại hội nghị, lãnh đạo KTNN và ba tỉnh đã ký Quy chế phối hợp công tác mới. Nhân dịp này, KTNN trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” cho 17 đồng chí thuộc ba tỉnh có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển KTNN.

Trước đó, chiều 26/11, tại TP. Cần Thơ, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết, ký Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh An Giang, Cà Mau và Thành phố Cần Thơ.