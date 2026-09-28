Tài chính

Bộ Tài chính ban hành Quy chế phối hợp trong công tác hội nhập quốc tế

Hà Phương

Hà Phương

11:26 | 28/09/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2679/QĐ-BTC về Quy chế phối hợp trong công tác hội nhập quốc tế của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 23/9/2026.
aa

Quy chế phối hợp trong công tác hội nhập quốc tế của Bộ Tài chính được ban hành kèm theo Quyết định số 2679/QĐ-BTC quy định nguyên tắc, trách nhiệm, nội dung và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong một số lĩnh vực gồm đàm phán, thực thi các hiệp định thương mại/hiệp định thương mại tự do và hợp tác trong khuôn khổ hợp tác khu vực và đa phương.

Quy chế quy định rõ, các hoạt động phối hợp phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện của Bộ trưởng Bộ Tài chính; bảo đảm phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác hội nhập quốc tế.

Bộ Tài chính ban hành Quy chế phối hợp trong công tác hội nhập quốc tế
Quy chế phối hợp trong công tác hội nhập quốc tế của Bộ Tài chính quy định rõ phạm vi nội dung phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong các khuôn khổ hợp tác đa phương. Ảnh minh họa: SSI

Việc phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Quy chế làm việc của Bộ Tài chính. Việc phân công trách nhiệm phối hợp tại Quy chế này chỉ nhằm mục đích hỗ trợ, nâng cao hiệu quả công tác điều phối và tổ chức triển khai nhiệm vụ, không làm thay đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bảo đảm hài hòa, phù hợp với hoạt động chuyên môn thường xuyên của các đơn vị.

Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại được giao là đơn vị đầu mối, chủ trì tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính về điều phối chung công tác hội nhập quốc tế của Bộ Tài chính đối với các nội dung thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách. Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời trong việc triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế của Bộ.

Việc phối hợp phải đảm bảo rõ đơn vị chủ trì, rõ đơn vị phối hợp, rõ nội dung phối hợp, rõ thời hạn xử lý và rõ trách nhiệm đối với chất lượng thông tin, số liệu, ý kiến tham gia và rõ trách nhiệm giải trình của người đứng đầu đơn vị trước Bộ trưởng về tiến độ, chất lượng nội dung được phân công; không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ và không làm ảnh hưởng tới tiến độ chung của Bộ Tài chính.

Quy chế quy định rõ phạm vi nội dung phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đối với các hiệp định thương mại/hiệp định thương mại tự do, trong các khuôn khổ hợp tác đa phương.

Bên cạnh đó, Quy chế cũng quy định về cơ chế tham vấn nhanh, được áp dụng nhằm giải quyết các tình huống khẩn cấp, phát sinh trong quá trình đàm phán hoặc tham dự hội nghị quốc tế mà quy trình văn bản hành chính thông thường không đáp ứng kịp thời hạn./.

Hà Phương
Từ khóa:
bộ tài chính quy chế phối hợp hội nhập quốc tế

Bài liên quan

Gỡ điểm nghẽn cho hàng nghìn dự án tồn đọng

Gỡ điểm nghẽn cho hàng nghìn dự án tồn đọng

Triển khai chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công: Bộ Tài chính yêu cầu dữ liệu phải chính xác

Triển khai chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công: Bộ Tài chính yêu cầu dữ liệu phải chính xác

Công bố quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Công bố quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Dành cho bạn

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đến ngày 15/9 đạt 825,2 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đến ngày 15/9 đạt 825,2 tỷ USD

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Thuế 8 tháng năm 2026 qua các con số

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Thuế 8 tháng năm 2026 qua các con số

Từ dữ liệu đến dòng tiền, rút ngắn đường tiếp cận vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Từ dữ liệu đến dòng tiền, rút ngắn đường tiếp cận vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chủ tịch Quốc hội: Không lấy tiến độ thay cho chất lượng lập pháp

Chủ tịch Quốc hội: Không lấy tiến độ thay cho chất lượng lập pháp

Ngày 28/9: Giá bạc liên tục biến động

Ngày 28/9: Giá bạc liên tục biến động

Tỷ giá USD hôm nay (28/9): DXY giữ trên 101 điểm, USD chờ “phép thử” từ dữ liệu lao động Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (28/9): DXY giữ trên 101 điểm, USD chờ “phép thử” từ dữ liệu lao động Mỹ

Đọc thêm

Cần cấu trúc tài chính và dự án "đủ độ chín" để huy động nguồn lực cho chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam

Cần cấu trúc tài chính và dự án "đủ độ chín" để huy động nguồn lực cho chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam

(TBTCO) - Chuyển dịch năng lượng đòi hỏi tầm nhìn dài hạn và nguồn lực lớn. Tuy nhiên, thách thức đối với quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam hiện nay không nằm ở việc tìm kiếm nguồn vốn, mà là có các dự án “đủ độ chín” để hấp thụ nguồn vốn, xây dựng cơ chế chia sẻ rủi ro hài hòa, kết nối chính xác công cụ tài chính với từng dự án…
Mở rộng cơ hội hợp tác tài chính và thu hút vốn đầu tư bền vững giữa Việt Nam và Canada

Mở rộng cơ hội hợp tác tài chính và thu hút vốn đầu tư bền vững giữa Việt Nam và Canada

(TBTCO) - Ngày 25/9 (giờ địa phương), tại Thủ đô Ottawa, Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tại thủ đô Ottawa, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có cuộc gặp xã giao Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne; làm việc với Lãnh đạo Cơ quan Phát triển Tài chính Canada (FinDev Canada).
Hà Nội đề nghị kiểm toán trước các dự án trọng điểm

Hà Nội đề nghị kiểm toán trước các dự án trọng điểm

(TBTCO) - Hà Nội đề nghị Kiểm toán Nhà nước tăng cường phối hợp, hỗ trợ kiểm toán trước một số dự án trọng điểm, trong đó có 7 tuyến đường sắt đô thị đang triển khai và các dự án lớn thực hiện theo phương thức BT, nhằm góp phần bảo đảm nguồn lực tài chính, đất đai của Nhà nước được sử dụng hiệu quả, đúng quy định.
Đưa tài sản trí tuệ thành nguồn vốn: Cần cơ chế để chính sách đi vào thực tế

Đưa tài sản trí tuệ thành nguồn vốn: Cần cơ chế để chính sách đi vào thực tế

(TBTCO) - Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đề xuất cho phép sử dụng tài sản trí tuệ để góp vốn, làm tài sản bảo đảm trong quan hệ tín dụng, cùng nhiều chính sách phát triển thị trường và thu hút đầu tư. Tuy nhiên, để cơ chế này đi vào thực tế, cần giải được bài toán định giá và làm rõ điều kiện bảo lãnh tín dụng.
Động lực bứt phá từ dữ liệu thời gian thực và trí tuệ nhân tạo

Động lực bứt phá từ dữ liệu thời gian thực và trí tuệ nhân tạo

(TBTCO) - Hội thảo - Triển lãm về Tài chính số trong quản lý ngân sách nhà nước năm 2026 - Vietnam Digital Finance 2026 (VDF-2026) với chủ đề "Xây dựng hệ sinh thái tài chính số thông minh, an toàn, kết nối và bền vững" diễn ra ngày 24/9/2026 đánh dấu một bước chuyển mình chiến lược của ngành Tài chính: dịch chuyển trọng tâm từ việc xây dựng nền tảng hạ tầng sang khai thác sâu dữ liệu và công nghệ để tạo ra giá trị thực chất cho nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp.
Kho bạc Nhà nước: Từ số hóa quy trình đến quản trị bằng dữ liệu

Kho bạc Nhà nước: Từ số hóa quy trình đến quản trị bằng dữ liệu

(TBTCO) - Từ tạo lập hồ sơ điện tử trong thanh toán ngân sách, kết nối dữ liệu đến xây dựng Hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS), Kho bạc Nhà nước đang chuyển dần cách vận hành từ xử lý từng giao dịch sang khai thác dữ liệu để quản lý, điều hành. Đây là bước chuyển quan trọng trên hành trình xây dựng kho bạc số.
Bộ Tài chính ban hành quyết định quy định phạm vi, dịch vụ và tính năng của Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia

Bộ Tài chính ban hành quyết định quy định phạm vi, dịch vụ và tính năng của Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia

(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2624/QĐ-BTC quy định phạm vi, nghiệp vụ, dịch vụ, chức năng và tính năng của Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia (Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).
Hội thảo - triển lãm VDF-2026: Xây dựng hệ sinh thái tài chính số thông minh, an toàn, kết nối và bền vững

Hội thảo - triển lãm VDF-2026: Xây dựng hệ sinh thái tài chính số thông minh, an toàn, kết nối và bền vững

(TBTCO) - Ngày 24/9/2026, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã trọng thể tổ chức Hội thảo - Triển lãm về Tài chính số trong quản lý ngân sách nhà nước năm 2026 – Vietnam Digital Finance 2026 (VDF-2026). Sự kiện diễn ra với chủ đề mang tầm chiến lược: “Xây dựng hệ sinh thái tài chính số thông minh, an toàn, kết nối và bền vững”.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Mở rộng không gian hợp tác kinh tế Việt Nam - Canada

Mở rộng không gian hợp tác kinh tế Việt Nam - Canada

Kho bạc Nhà nước: Rút ngắn độ trễ, đưa vốn đầu tư công vào nền kinh tế

Kho bạc Nhà nước: Rút ngắn độ trễ, đưa vốn đầu tư công vào nền kinh tế

Xuất cấp gần 2.570 tấn gạo hỗ trợ học sinh năm học 2026 - 2027

Xuất cấp gần 2.570 tấn gạo hỗ trợ học sinh năm học 2026 - 2027

Cơ hội lớn, thách thức mới với doanh nghiệp Việt

Cơ hội lớn, thách thức mới với doanh nghiệp Việt

Bộ Tài chính ban hành Quy chế phối hợp trong công tác hội nhập quốc tế

Bộ Tài chính ban hành Quy chế phối hợp trong công tác hội nhập quốc tế

Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch, công bố thông tin trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch, công bố thông tin trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Giá dầu thế giới đảo chiều, tăng nhẹ trong phiên đầu tuần

Giá dầu thế giới đảo chiều, tăng nhẹ trong phiên đầu tuần

Chuyển tư duy chính sách từ hỗ trợ sang phát triển doanh nghiệp

Chuyển tư duy chính sách từ hỗ trợ sang phát triển doanh nghiệp

Ngày 27/9: Giá heo hơi đang dịch chuyển xuống vùng thấp hơn

Ngày 27/9: Giá heo hơi đang dịch chuyển xuống vùng thấp hơn

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam nêu quan điểm về quy hoạch đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam nêu quan điểm về quy hoạch đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội

Tỷ giá USD hôm nay (26/9): USD trong nước trái chiều, DXY lên đỉnh hai tháng giữa tín hiệu thắt chặt từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (26/9): USD trong nước trái chiều, DXY lên đỉnh hai tháng giữa tín hiệu thắt chặt từ Fed

Hà Nội tính nguồn lực cho các dự án hạ tầng lớn

Hà Nội tính nguồn lực cho các dự án hạ tầng lớn

Ngày 26/9: Giá heo hơi có xu hướng giảm lan rộng

Ngày 26/9: Giá heo hơi có xu hướng giảm lan rộng

Giá vàng hôm nay ngày 28/9: Vàng miếng đứng giá, vàng nhẫn giảm nhẹ tại một doanh nghiệp

Giá vàng hôm nay ngày 28/9: Vàng miếng đứng giá, vàng nhẫn giảm nhẹ tại một doanh nghiệp

Ngày 28/9: Giá heo hơi dao động 57.000 - 59.000 đồng/kg

Ngày 28/9: Giá heo hơi dao động 57.000 - 59.000 đồng/kg

MB hoàn tất chào bán hơn 805 triệu cổ phiếu, chạm đỉnh vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng

MB hoàn tất chào bán hơn 805 triệu cổ phiếu, chạm đỉnh vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng