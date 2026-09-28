Thị trường

Ngày 28/9: Giá bạc liên tục biến động

09:05 | 28/09/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (28/9) đồng loạt suy giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 1.333.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 1.387.000 đồng/kg ở chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 2,61% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
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Ngày 28/9: Giá bạc liên tục biến động
Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 ngày 28/9, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.165.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.232.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 52.000 đồng/lượng chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.165.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.232.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.165.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.547.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 57.733.189 đồng/kg (mua vào) và 59.519.851 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h30 ngày 28/9/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 28/9: Giá bạc

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 62,615 USD/ounce, giảm 2,61% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc tiếp tục chịu áp lực khi đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên. Mặt bằng lợi suất cao khiến chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc, tài sản không tạo ra dòng tiền trở nên lớn hơn, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Trong khi đó, giá dầu thô đi xuống phần nào giúp hạ nhiệt những lo ngại về lạm phát. Triển vọng nguồn cung năng lượng được cải thiện cũng góp phần làm giảm áp lực đối với mặt bằng giá trong thời gian tới.

Diễn biến trên đang khiến thị trường điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), theo hướng thận trọng hơn với khả năng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao hoặc được nâng thêm để kiểm soát lạm phát.

Ngày 28/9: Giá bạc liên tục biến động

Dữ liệu từ công cụ CME FedWatch cho thấy, xác suất thị trường dự báo Fed tăng lãi suất chuẩn trong tháng 10 hiện lên khoảng 67,5%, cao hơn đáng kể so với mức 55,4% cách đây một tuần và 11% một tháng trước.

Lợi suất trái phiếu tăng đồng nghĩa với việc nhà đầu tư phải đánh đổi nhiều hơn khi nắm giữ những tài sản không sinh lãi như bạc. Đây tiếp tục là yếu tố tạo sức ép lên giá kim loại quý trong ngắn hạn.

Trong ngắn hạn, giá bạc nhiều khả năng tiếp tục phản ứng nhanh với các biến động của USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và những thông tin mới về chính sách tiền tệ./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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