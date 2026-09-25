Doanh nghiệp

Thâm nhập thị trường Hoa Kỳ: Doanh nghiệp phải chuyển từ bán hàng sang tạo giá trị

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
23:16 | 25/09/2026
(TBTCO) - Thị trường Hoa Kỳ tiếp tục mở ra dư địa lớn cho hàng hóa Việt Nam, tuy nhiên cũng đặt ra nhiều thách thức song hành. Do đó, doanh nghiệp Việt Nam cần chuyển mạnh từ tư duy bán hàng sang phát triển thị trường, từ cạnh tranh bằng giá sang tạo giá trị và chủ động hơn trong chuỗi cung ứng.
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Hội thảo “Thị trường Hoa Kỳ 2026: Cơ hội, Thách thức và các Giải pháp đột phá cho Doanh nghiệp Việt Nam” do VCCI tổ chức ngày 25/9 tập trung vào những yêu cầu mới đặt ra đối với doanh nghiệp khi mở rộng hoạt động tại thị trường Hoa Kỳ.

Thâm nhập thị trường Hoa Kỳ: Doanh nghiệp phải chuyển từ bán hàng sang tạo giá trị
Ông Hoàng Quang Phòng- Phó Chủ tịch VCCI phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hải Anh

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI cho rằng, để trụ vững tại thị trường Hoa Kỳ, doanh nghiệp cần thay đổi cách tiếp cận, từ tư duy xuất khẩu đơn thuần sang phát triển thị trường dài hạn; từ “bán hàng” sang xây dựng thương hiệu, mạng lưới đối tác và gia tăng giá trị.

Ở góc độ chuyên gia thương mại, ông An Thế Dũng - nguyên Tham tán Thương mại Việt Nam tại Hoa Kỳ, nguyên Giám đốc Thương vụ Việt Nam tại New York cho hay, tiêu chuẩn vào thị trường Hoa Kỳ ngày càng cao, chưa kể áp lực thuế quan.

Doanh nghiệp Việt Nam khi tiếp cận thị trường Hoa Kỳ cần đặc biệt quan tâm 5 nhóm vấn đề gồm: hệ thống pháp luật và rủi ro chính sách; tiêu chuẩn chất lượng; xuất xứ hàng hóa; tập quán kinh doanh, thanh toán; và giải quyết tranh chấp.

Những vấn đề này cho thấy, mở được thị trường mới chỉ là bước đầu. Để duy trì thị trường, doanh nghiệp phải xây dựng được năng lực đáp ứng ổn định và kiểm soát rủi ro ngay từ khâu sản xuất.

Một trong những giải pháp được ông Dũng lưu ý là cơ cấu lại nguồn nguyên liệu, tăng tỷ lệ nội địa hóa và kiểm soát chặt đầu vào. Hồ sơ về nguồn gốc hàng hóa cần được xây dựng đầy đủ, minh bạch, có khả năng chứng minh khi cần thiết.

Cùng với đó, doanh nghiệp cần ứng dụng công nghệ và AI vào quản trị, chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng chất lượng quản trị và chủ động đáp ứng các yêu cầu về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Đáng chú ý, theo ông Quang Phòng, thị trường Hoa Kỳ ngày càng đòi hỏi doanh nghiệp phải chứng minh năng lực, tính minh bạch và khả năng đáp ứng ổn định, thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá.

Theo ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương, vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là làm thế nào để xuất khẩu nhiều hơn, mà là làm thế nào để phần giá trị Việt Nam tạo ra trong mỗi sản phẩm ngày càng lớn hơn.

Theo ông Hải, doanh nghiệp cần chuyển từ “Made in Vietnam” sang “Made with Vietnam Value” - tức nâng hàm lượng giá trị Việt Nam thông qua công nghệ, nghiên cứu và phát triển, thiết kế, dịch vụ, logistics và quản trị chuỗi cung ứng.

Muốn vậy, doanh nghiệp cần bắt đầu từ việc nâng tỷ lệ giá trị tạo ra trong nước. Phát triển công nghiệp hỗ trợ, chủ động nguyên liệu, nâng năng lực công nghệ và tăng liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước sẽ giúp giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài và nâng sức cạnh tranh./.

Giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ có thể bắt đầu từ một chuỗi hành động khá rõ: hiểu thị trường và chính sách; kiểm soát nguồn gốc; minh bạch chuỗi cung ứng; nâng chất lượng; đầu tư công nghệ; xây dựng thương hiệu; phát triển đối tác và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.
Song Linh
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thị trường hoa kỳ doanh nghiệp việt nam phát triển thị trường dài hạn chuyển đổi tư duy kinh doanh nâng cao giá trị sản phẩm tiêu chuẩn chất lượng Hoa Kỳ

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