Thuế - Hải quan

Giảm 30% thuế thu nhập: Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Văn Tuấn

Văn Tuấn

tuantbtc@gmail.com
17:25 | 25/09/2026
(TBTCO) - Việc giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2026/QH16 của Quốc hội nhằm hỗ trợ trực tiếp hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giữ lại nguồn lợi nhuận để tái đầu tư, mở rộng sản xuất; gia tăng thu nhập khả dụng để người dân có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, tiêu dùng và tích lũy, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
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Gia tăng thu nhập khả dụng cho người dân

Bộ Tài chính cho biết, Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết số 43/2026/QH16 về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp dự kiến trình Chính phủ ban hành trong tháng 10/2026 tới đây.

Nghị quyết số 43/2026/QH16 quy định: Giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có mức doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng.

Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập của doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có mức doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng; trừ các doanh nghiệp được hình thành từ việc chia, tách doanh nghiệp sau ngày Nghị quyết này có hiệu lực, mà tổng doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 của các doanh nghiệp sau chia, tách trên 10 tỷ đồng.

Giảm 30% thuế thu nhập: Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân
Giảm 30% thuế thu nhập để người dân có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Trường hợp doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các luật, nghị quyết khác của Quốc hội thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại khoản này tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế.

Phân tích về chính sách này, Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp như giảm thuế giá trị gia tăng đối với hầu hết các mặt hàng, giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, các giải pháp về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiêu liệu bay, miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và miễn, giảm hơn 40 loại phí và lệ phí.

Do đó, trong bối cảnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ và căn cứ khả năng cân đối ngân sách nhà nước và để khuyến khích, tạo điều kiện đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh có mức doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng trong năm 2026 và năm 2027 và giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có mức doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng trong năm 2026 và năm 2027.

Việc đề xuất giảm số thuế phải nộp tương tự như các giải pháp hỗ trợ (giảm 30% số thuế phải nộp) trước đây tại Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân, Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của UBTVQH ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Ngoài ra, thời gian vừa qua chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (từ 10% xuống 8%) cho hầu hết các mặt hàng đã góp phần kích cầu tiêu dùng, tăng sức mua hàng hóa, dịch vụ. Qua tổng kết, chính sách này đã phát huy được vai trò điều tiết tiêu dùng, tối ưu hóa chi phí sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng có hiệu lực đến hết năm 2026, theo đó, để hỗ trợ trực tiếp các đối tượng này trong giai đoạn hiện nay, giữ lại nguồn lợi nhuận để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, gia tăng thu nhập khả dụng để người dân có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, tiêu dùng và tích lũy, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số thì đề nghị giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng trong năm 2026 và 2027 là cần thiết và phù hợp.

Tăng khả năng phục hồi cho doanh nghiệp

Phân tích về tác động đến thu ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, với chính sách này, theo số thu năm 2025 thì dự kiến tổng số giảm thu ngân sách năm 2026 khoảng 3.191 tỷ đồng (trong đó số thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh khoảng 929 tỷ đồng, số thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp khoảng 2.262 tỷ đồng) và năm 2027 khoảng 3.510 tỷ đồng (trong đó số thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh khoảng 1.022 tỷ đồng, số thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp khoảng 2.488 tỷ đồng giả định tăng trưởng năm 2027 so với năm 2026 là 10%).

Nghị quyết số 43/2026/QH16 có hiệu lực thi hành từ ngày 24/8/2026 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027. Dự kiến Chính phủ sẽ ban hành Nghị định quy định chi tiết trong tháng 10/2026 tới đây.

Việc giảm thuế theo quy định tại Nghị quyết số 43/2026/QH16 trước mắt có thể làm giảm thu ngân sách nhà nước, nhưng về lâu dài, khi doanh nghiệp và cá nhân phát triển sẽ đóng góp trở lại cho ngân sách thông qua việc nộp thuế đối với tiêu dùng và thu nhập của các doanh nghiệp, cá nhân này.

Phân tích về yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế, Bộ Tài chính cho biết, việc giảm thuế để hỗ trợ trực tiếp hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, giữ lại nguồn lợi nhuận để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, gia tăng thu nhập khả dụng để người dân có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, tiêu dùng và tích lũy, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Còn phân tích về yếu tố tác động đối với người dân và doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, đối với hộ, cá nhân kinh doanh: đây là đối tượng sẽ được hưởng lợi trực tiếp của chính sách này, việc giảm thuế sẽ góp phần giảm trực tiếp vào số thuế phải nộp của hộ, cá nhân kinh doanh, được xem là khoản tiền Nhà nước hỗ trợ cho hộ, cá nhân kinh doanh giảm bớt khó khăn. Hộ, cá nhân được giữ lại nguồn lợi nhuận để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, gia tăng thu nhập khả dụng để có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, tiêu dùng và tích lũy.

Đối với doanh nghiệp: cũng tương tự như hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2026, 2027 giúp tăng khả năng phục hồi, có thể tái đầu tư và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, việc giảm thuế cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh./.

Văn Tuấn
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