Chứng khoán

Nhiều điểm sáng trong bức tranh kết quả kinh doanh quý III/2026

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
16:06 | 25/09/2026
(TBTCO) - Kết quả kinh doanh quý III/2026 được dự báo phân hóa giữa các nhóm ngành, trong đó nhiều doanh nghiệp ngân hàng, bán lẻ - tiêu dùng, dầu khí và sản xuất ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số.
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Theo dự báo kết quả kinh doanh quý III/2026 và cả năm 2026 của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), bức tranh lợi nhuận giữa các nhóm ngành tiếp tục phân hóa. Trong khi ngân hàng, bán lẻ - tiêu dùng, điện, dầu khí và một số doanh nghiệp sản xuất được kỳ vọng duy trì tăng trưởng, nhóm chứng khoán, bất động sản, xây dựng, logistics và dệt may chịu những sức ép riêng lên kết quả kinh doanh.

Đối với ngành ngân hàng, VCBS dự báo lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng tích cực, chủ yếu nhờ thu nhập lãi khi các ngân hàng đẩy nhanh giải ngân tín dụng và biên lãi ròng (NIM) phục hồi. Việc chuyển dịch cơ cấu cho vay sang kỳ hạn dài và các khoản vay ưu đãi chuyển sang lãi suất thả nổi tạo thêm dư địa cải thiện thu nhập. Dù tỷ lệ nợ xấu và dự phòng bao nợ xấu nhìn chung được kiểm soát, tỷ lệ nợ nhóm 2 và tỷ lệ hình thành nợ xấu có xu hướng tăng là yếu tố cần lưu ý.

Nhiều điểm sáng trong bức tranh kết quả kinh doanh quý III/2026
Lợi nhuận quý III được dự báo có sự phân hóa giữa các nhóm ngành. Ảnh: Đức Thanh.

Trong quý III, VCBS dự báo lợi nhuận trước thuế HDB đạt 7.225 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ; MBB đạt 8.794 tỷ đồng, tăng 21%; VPB đạt 10.770 tỷ đồng, tăng 18%; CTG đạt 12.555 tỷ đồng, tăng 18%; TCB đạt 9.820 tỷ đồng, tăng 19%. Riêng STB dự kiến giảm 3%, xuống 3.542 tỷ đồng. Động lực giữa các ngân hàng chủ yếu đến từ tăng trưởng tín dụng, cải thiện NIM, thu nhập ngoài lãi và thu hồi nợ.

Trái chiều với ngân hàng, ngành chứng khoán được dự báo có kết quả kém tích cực hơn cùng kỳ khi thanh khoản thị trường bình quân phiên giảm khoảng 55 - 60%. Quy mô cho vay vẫn có thể tăng nhờ nguồn vốn bổ sung từ các đợt tăng vốn, song doanh thu môi giới chịu ảnh hưởng từ thanh khoản thấp, NIM hoạt động cho vay ký quỹ có thể thu hẹp trong môi trường lãi suất cao. VCBS dự báo lợi nhuận sau thuế quý III của SSI giảm 29,3%, HCM giảm 14% và VCI giảm 18,7%.

VCBS dự báo lợi nhuận sau thuế quý III của MSN đạt 4.117 tỷ đồng, tăng 121%; MWG đạt 3.295 tỷ đồng, tăng 85%; DGW đạt 198 tỷ đồng, tăng 70%; QNS tăng 29% và VNM tăng 10,8%. Riêng SAB dự kiến giảm 6,4% do nền so sánh cao của cùng kỳ năm trước.

Với bán lẻ - tiêu dùng, sức mua nội địa tiếp tục cải thiện. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng đạt 5.235,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3%; nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,6%. Sự phục hồi phân hóa khi nhóm bán lẻ hiện đại như điện máy, công nghệ thông tin và trang sức cải thiện mạnh biên lợi nhuận, trong khi nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu chịu áp lực từ chi phí khuyến mãi, quảng cáo.

Đối với bất động sản nhà ở, mặt bằng lãi suất cao tiếp tục gây áp lực lên sức mua và thanh khoản, giá bán dự kiến đi ngang hoặc giảm nhẹ. Sự phục hồi được dự báo phân hóa, tập trung ở doanh nghiệp có quỹ đất lớn, năng lực triển khai tốt và khả năng duy trì chính sách hỗ trợ lãi suất.

Với bất động sản khu công nghiệp và cao su, FDI tiếp tục tăng nhưng cơ cấu vốn dịch chuyển sang các ngành có suất đầu tư cao, ít thâm dụng đất, qua đó hạn chế mức tăng diện tích hấp thụ khu công nghiệp. Trong khi đó, nhóm cao su được hỗ trợ bởi giá cao su tăng do nguồn cung thiếu hụt. VCBS dự báo lợi nhuận quý III của PHR tăng 61%, DPR tăng 24%, GVR tăng 16%; IDC giảm 29%, còn KBC tăng 2%.

Ở nhóm xây dựng - đầu tư công, quy mô vốn lớn nhưng giải ngân dự kiến vẫn chậm hơn kỳ vọng, trong khi nguồn việc ngày càng tập trung vào các dự án hạ tầng kết nối quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao. CTD có thể ghi nhận doanh thu quý III tăng 14% lên 8.471 tỷ đồng nhưng lợi nhuận giảm 38% xuống 181 tỷ đồng do chi phí nguyên vật liệu; lợi nhuận HHV dự kiến tăng 4%, CTI tăng 20%.

Dầu khí là một trong những nhóm được VCBS đánh giá tích cực nhưng có sự phân hóa. PVS được dự báo lợi nhuận trước thuế quý III tăng 72%, BSR tăng 446%, GAS tăng 55%; ngược lại PVD giảm 15% do chi phí dự án Sông Đốc, còn PLX giảm 38% do áp lực từ biến động giá đầu vào. BSR hưởng lợi từ sản lượng và biên crack spread cải thiện, trong khi GAS được hỗ trợ bởi sản lượng khí, LNG huy động tăng và giá bán cải thiện.

Ngành điện cũng được hỗ trợ bởi nhu cầu tiêu thụ và giá điện. VCBS dự báo doanh thu quý III của POW tăng 88%, lợi nhuận tăng 6%; REE tăng lần lượt 18% và 9%. NT2 có thể ghi nhận doanh thu tăng 23% nhưng lợi nhuận giảm 16%, còn GEG dự kiến lợi nhuận tăng 12%.

Ở ngành thép, thị trường trải qua giai đoạn dò đáy trong tháng 7 và phần lớn tháng 8 trước khi chi phí nguyên liệu tăng thúc đẩy giá bán phục hồi. HPG được dự báo doanh thu quý III đạt 58.111 tỷ đồng, tăng 59,6%; lợi nhuận sau thuế đạt 5.832 tỷ đồng, tăng 46,2%, với sản lượng bán hàng ước đạt 3,89 triệu tấn. Trong khi đó, lợi nhuận HSG dự kiến giảm 2,7%.

Đối với cảng biển - logistics, triển vọng tiếp tục phân hóa. VCBS dự báo lợi nhuận quý III của GMD tăng 52%, PVT tăng 133%, trong khi VTP giảm 14% và HAH tăng 4%. Ngành dệt may tiếp tục chịu sức ép từ giá đầu vào cao và sức mua tại các thị trường mục tiêu phục hồi chậm. Lợi nhuận MSH được dự báo tăng 2,7%, trong khi VGT giảm 12,4% và TNG giảm 2,7% so với cùng kỳ.

Thu Hương
Từ khóa:
kết quả kinh doanh lợi nhuận ngân hàng dầu khí xây dựng cảng biển logistic chứng khoán bất động sản vcbs

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