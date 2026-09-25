Ngân hàng - Bảo hiểm

Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Khánh Hòa của Ngân hàng MBV

14:33 | 25/09/2026
(TBTCO) - Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở đối với Chi nhánh Khánh Hòa.
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Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Khánh Hòa của Ngân hàng MBV

Căn cứ Thông tư số 61/2025/TT-NHNN ngày 31/12/2025 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 11/2026/TT-NHNN ngày 19/05/2026 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng Thương mại.

Văn bản số 1461/KV10-QLGS1 ban hành ngày 25/08/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 10 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm trụ sở MBV Chi nhánh Khánh Hòa.

Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở đối với Chi nhánh cụ thể như sau:

Chi nhánh Khánh Hòa (MBV Khánh Hòa)

Địa chỉ cũ: Số 11 đường Lý Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Địa chỉ mới: Số 174 Thống Nhất, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày dự kiến chính thức hoạt động tại địa điểm mới: 05/10/2026.

Với việc nâng cấp cơ sở vật chất và không gian giao dịch tại các vị trí mới, Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại cam kết mang đến những trải nghiệm dịch vụ tài chính tối ưu và chất lượng nhất cho quý khách hàng.

MBV trân trọng cảm ơn sự đồng hành của quý cơ quan quản lý, quý khách hàng và đối tác trong suốt thời gian qua, đồng thời rất mong tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của quý vị trong chặng đường phát triển sắp tới./.

MBV
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