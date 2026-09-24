Ngân hàng - Bảo hiểm

PGBank chốt ngày chào bán cổ phiếu giá 10.000 đồng, tiến gần mốc vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
17:12 | 24/09/2026
(TBTCO) - PGBank chốt ngày 7/10/2026 để cổ đông thực hiện quyền mua 150 triệu cổ phiếu đợt 1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, với tỷ lệ 20,472%. Đây là bước đầu trong kế hoạch phát hành hơn 267 triệu cổ phiếu, qua đó, đưa vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng, hiện thực hóa mục tiêu ngân hàng theo đuổi nhiều năm.
aa
Đại hội đồng cổ đông PGBank: Bứt tốc lợi nhuận gấp đôi lên 1.400 tỷ đồng, tìm thêm “mảnh ghép” chứng khoán PGBank báo lãi tăng gần 66%, nâng vốn mạnh, tạo đà mở rộng tín dụng Hơn 267 triệu cổ phiếu sắp chào bán, PGBank tiến gần mốc vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank - mã Ck: PGB) vừa thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu đợt 1, trong kế hoạch tăng vốn của ngân hàng.

Theo nghị quyết của Hội đồng quản trị PGBank, ngày đăng ký cuối cùng được xác định là ngày 7/10/2026. Trong đợt 1, ngân hàng dự kiến phát hành 150 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền dự kiến huy động tối đa 1.500 tỷ đồng nếu toàn bộ số cổ phiếu được phân phối.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100.000:20.472, tức cổ đông sở hữu 100.000 cổ phiếu sẽ được quyền mua 20.472 cổ phiếu mới, tương đương tỷ lệ 20,472%.

Theo phương án được công bố, thời gian chuyển nhượng quyền mua trong đợt 1 kéo dài từ ngày 15/10 đến 28/10/2026 và quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 15/10 đến 4/11/2026; số cổ phiếu được mua theo quyền có thể tự do chuyển nhượng.

PGBank chốt ngày chào bán cổ phiếu giá 10.000 đồng, tiến gần mốc vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng
Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trong bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, lãnh đạo PGBank đánh giá, đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của PGBank sẽ phụ thuộc đáng kể vào diễn biến cụ thể của thị trường chứng khoán tại thời điểm chính thức chào bán. Các yếu tố như biến động kinh tế vĩ mô, mức độ quan tâm của nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, cũng như mức độ hấp dẫn của cổ phiếu PGBank so với các cơ hội đầu tư thay thế, sẽ là những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến kết quả phân phối cổ phiếu.

Do đó, không loại trừ khả năng rủi ro về việc không phân phối hết số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán ra công chúng.

Đối với lượng cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết, Hội đồng quản trị có thể chào bán cho nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn mức chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Nhà đầu tư được lựa chọn phải đáp ứng các tiêu chí như có năng lực tài chính, có khả năng đóng góp cho sự phát triển của PGBank và không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của ngân hàng.

Trước khi triển khai đợt chào bán, vốn điều lệ của PGBank ở mức hơn 7.327 tỷ đồng. Với hơn 267,29 triệu cổ phiếu dự kiến phát hành, nếu hoàn tất toàn bộ phương án, quy mô vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm khoảng 2.672,9 tỷ đồng, tương ứng lên khoảng 10.000 tỷ đồng. Qua đó, hiện thực hóa mục tiêu tăng vốn đã được ngân hàng theo đuổi qua nhiều kỳ Đại hội đồng cổ đông gần đây.

Đợt phát hành này nằm trong phương án tăng vốn điều lệ của PGBank đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận về việc tăng vốn điều lệ tại văn bản ngày 20/5/2026.

Ngân hàng đồng thời đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 16/9/2026.

Theo đó, đợt chào bán được chia thành hai đợt. Trong đó, đợt 1 gồm 150 triệu cổ phiếu nêu trên; đợt 2 gồm gần 117,3 triệu cổ phiếu, cộng với lượng cổ phiếu chưa được phân phối hết từ đợt 1, nếu có.

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 2.672,93 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng để tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng, nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh năm 2026 và các năm tiếp theo.

PGBank chốt ngày chào bán cổ phiếu giá 10.000 đồng, tiến gần mốc vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng
Nguồn: PGBank.

Về cơ cấu cổ đông, chốt ngày 30/6/2026, PGBank có 9.810 cổ đông, nắm giữ hơn 732,7 triệu cổ phiếu. Trong đó, cổ đông trong nước sở hữu gần như toàn bộ vốn với tỷ lệ 99,999%; còn lại là cổ đông nước ngoài. Ngân hàng có 3 cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Quốc tế Cường Phát sở hữu 9,18% vốn, Công ty Cổ phần Thương mại Vũ Anh Đức nắm 9,06% và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phát triển Thương mại Gia Linh sở hữu 8,88%.

Chốt phiên 24/9, cổ phiếu PGB của PGBank đứng tại 9.600 đồng/cổ phiếu, không thay đổi so với phiên trước. Thanh khoản ở mức thấp với khoảng 7.000 cổ phiếu được khớp lệnh.

Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của PGBank đạt 89.312,5 tỷ đồng; cho vay khách hàng tăng 4,3% so với cuối năm 2025, lên 48.349 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,87%.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, PGBank ghi nhận 439,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 65,8% so với cùng kỳ. Thu nhập chính của Ngân hàng tới chủ yếu từ thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự, trong đó chiếm phần lớn là thu nhập từ lãi cho vay khách hàng. Theo đó, thu nhập lãi thuần chiếm tỷ trọng 81,6%, ở mức 979 tỷ đồng nửa đầu năm 2026, tăng 5,2% cùng kỳ./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
pgbank ngân hàng ngân hàng pgbank cổ phiếu PGB kết quả kinh doanh PGBank tín dụng PGBank chào bán cổ phiếu cơ cấu cổ đông pgbank

Bài liên quan

Từ Việt Nam đến New York: Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy nói gì về chiến lược trong một thế giới liên tục thay đổi?

Từ Việt Nam đến New York: Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy nói gì về chiến lược trong một thế giới liên tục thay đổi?

Thanh khoản “dễ thở” hơn, dư địa giảm sâu lãi suất thế nào?

Thanh khoản “dễ thở” hơn, dư địa giảm sâu lãi suất thế nào?

"Kho" tiền rẻ 1,2 triệu tỷ đồng sụt giảm, ngân hàng vẫn lo giữ CASA

"Kho" tiền rẻ 1,2 triệu tỷ đồng sụt giảm, ngân hàng vẫn lo giữ CASA

Dành cho bạn

Khối ngoại tăng áp lực bán nhóm cổ phiếu nhà Vingroup

Khối ngoại tăng áp lực bán nhóm cổ phiếu nhà Vingroup

Liên hiệp các tổ chức Unesco vinh danh Nam Á Bank thương hiệu văn hóa

Liên hiệp các tổ chức Unesco vinh danh Nam Á Bank thương hiệu văn hóa

VCCI đưa tiếng nói doanh nghiệp vào kiến tạo chính sách

VCCI đưa tiếng nói doanh nghiệp vào kiến tạo chính sách

Thuế TP. Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ làm sạch mã số thuế

Thuế TP. Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ làm sạch mã số thuế

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động rà soát hóa đơn điện tử để hạn chế rủi ro, sai sót

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động rà soát hóa đơn điện tử để hạn chế rủi ro, sai sót

Hội thảo - triển lãm VDF-2026: Xây dựng hệ sinh thái tài chính số thông minh, an toàn, kết nối và bền vững

Hội thảo - triển lãm VDF-2026: Xây dựng hệ sinh thái tài chính số thông minh, an toàn, kết nối và bền vững

Đọc thêm

LPBank trao gần 1,8 tỷ đồng học bổng sau đại học cho Đại học Quốc gia TP.HCM

LPBank trao gần 1,8 tỷ đồng học bổng sau đại học cho Đại học Quốc gia TP.HCM

(TBTCO) - Ngày 19/9/2026, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) phối hợp cùng Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) trao 43 suất học bổng sau đại học cho học viên Trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, trực thuộc ĐHQG-HCM, với tổng giá trị gần 1,8 tỷ đồng.
BAC A BANK tiếp tục chào bán trái phiếu ra công chúng, đa dạng lựa chọn đầu tư

BAC A BANK tiếp tục chào bán trái phiếu ra công chúng, đa dạng lựa chọn đầu tư

(TBTCO) - Từ ngày 21/9 đến ngày 12/10/2026, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức chào bán hơn 15 triệu trái phiếu phát hành ra công chúng Lần 2 - Đợt 5, với tổng giá trị chào bán trên 1.500 tỷ đồng.
Người Việt tin mình đã sẵn sàng cho tuổi già, nhưng số liệu lại kể một câu chuyện khác

Người Việt tin mình đã sẵn sàng cho tuổi già, nhưng số liệu lại kể một câu chuyện khác

(TBTCO) - Đến năm 2036, cứ 5 người Việt Nam sẽ có 1 người trên 60 tuổi (theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc). Con số này đang đặt ra một câu hỏi: liệu người Việt đã thực sự sẵn sàng về tài chính cho tuổi già hay chưa? Câu trả lời, theo báo cáo năm 2025 do Viện nghiên cứu Hiệp hội Định phí Bảo hiểm Hoa Kỳ (SOA Research Institute) công bố, là một nghịch lý đáng suy ngẫm.
BAC A BANK tiếp tục chào bán trái phiếu ra công chúng, đa dạng lựa chọn đầu tư

BAC A BANK tiếp tục chào bán trái phiếu ra công chúng, đa dạng lựa chọn đầu tư

(TBTCO) - Từ ngày 21/9 đến ngày 12/10/2026, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức chào bán hơn 15 triệu trái phiếu phát hành ra công chúng lần 2 - Đợt 5, với tổng giá trị chào bán trên 1.500 tỷ đồng.
Ngân hàng NCB và Petrolimex hợp tác chiến lược, kết nối hiệu quả hệ sinh thái năng lượng và tài chính

Ngân hàng NCB và Petrolimex hợp tác chiến lược, kết nối hiệu quả hệ sinh thái năng lượng và tài chính

(TBTCO) - Ngày 22/9/2026, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện, mở ra cơ hội kết nối sâu rộng giữa 2 bên trong việc triển khai các giải pháp tài chính – ngân hàng vượt trội phục vụ nhu cầu phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.
Tỷ giá USD hôm nay (23/9): USD biến động nhẹ, DXY neo trên 100 điểm trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung

Tỷ giá USD hôm nay (23/9): USD biến động nhẹ, DXY neo trên 100 điểm trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung

(TBTCO) - Sáng ngày 23/9, Ngân hàng Nhà nước hạ tỷ giá trung tâm 5 đồng, xuống 25.635 đồng/USD, các ngân hàng giữ tỷ giá ổn định. Trong khi đó, chỉ số DXY tăng lên 100,54 điểm, thị trường thận trọng chờ tiến triển giữa Mỹ - Iran quanh eo biển Hormuz, cùng diễn biến từ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung.
Bảo Việt Nhân thọ ra mắt phiên bản mới “An sinh giáo dục” – tiếp nối 30 năm đồng hành cùng tương lai các thế hệ Việt

Bảo Việt Nhân thọ ra mắt phiên bản mới “An sinh giáo dục” – tiếp nối 30 năm đồng hành cùng tương lai các thế hệ Việt

(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ chính thức ra mắt phiên bản mới của sản phẩm “An Sinh Giáo Dục”. Đây là giải pháp bảo hiểm liên kết chung chuyên biệt dành cho trẻ em, kết hợp giữa tích lũy dài hạn và bảo vệ kép cho cả con và cha/mẹ, giúp các bậc phụ huynh chủ động chuẩn bị từ sớm cho tương lai con trẻ.
Mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội, không để lao động nền tảng đứng ngoài an sinh

Mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội, không để lao động nền tảng đứng ngoài an sinh

(TBTCO) - Khoảng 2 triệu người tại Việt Nam đang có việc làm thông qua các nền tảng số, nhưng chỉ khoảng 1/5 lao động được khảo sát tham gia bảo hiểm xã hội. Thực tế này đặt ra yêu cầu hoàn thiện chính sách theo hướng linh hoạt, phù hợp hơn với đặc điểm việc làm và thu nhập của lao động nền tảng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán ngày 24/9: VN-Index giảm hơn 26 điểm, thanh khoản thu hẹp

Chứng khoán ngày 24/9: VN-Index giảm hơn 26 điểm, thanh khoản thu hẹp

PGBank chốt ngày chào bán cổ phiếu giá 10.000 đồng, tiến gần mốc vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng

PGBank chốt ngày chào bán cổ phiếu giá 10.000 đồng, tiến gần mốc vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng

Chứng khoán phái sinh ngày 24/9: Chênh lệch đảo chiều dương khi VN30-Index mất hơn 22 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 24/9: Chênh lệch đảo chiều dương khi VN30-Index mất hơn 22 điểm

TP. Hồ Chí Minh thu hút 17,2 tỷ USD vốn FDI, dự kiến cả năm đạt 19 tỷ USD

TP. Hồ Chí Minh thu hút 17,2 tỷ USD vốn FDI, dự kiến cả năm đạt 19 tỷ USD

Ngày 23/9: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước điều chỉnh tăng

Ngày 23/9: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước điều chỉnh tăng

Giá vàng hôm nay ngày 24/9: Vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 24/9: Vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce

Đề xuất bổ sung tài sản số vào diện có thể trưng dụng

Đề xuất bổ sung tài sản số vào diện có thể trưng dụng

Tỷ giá USD hôm nay (24/9): DXY tăng mạnh vượt 101 điểm, thị trường tăng cược Fed nâng lãi suất tháng 10

Tỷ giá USD hôm nay (24/9): DXY tăng mạnh vượt 101 điểm, thị trường tăng cược Fed nâng lãi suất tháng 10

Giá vàng

Doji
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Hà Nội - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Đà Nẵng - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Miền Tây - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Tây Nguyên - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 ▼110K 14,440 ▼110K
Miếng SJC Nghệ An 14,140 ▼110K 14,440 ▼110K
Miếng SJC Thái Bình 14,140 ▼110K 14,440 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 ▼110K 14,490 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 ▼110K 14,490 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 ▼110K 14,490 ▼110K
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 ▼110K 14,400 ▼110K
Trang sức 99.99 13,810 ▼110K 14,410 ▼110K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 ▼11K 14,442 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 ▼11K 14,443 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 ▲1267K 1,439 ▲1294K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 ▲1267K 144 ▼1307K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 ▼11K 1,429 ▲1285K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 ▼1089K 141,485 ▼1089K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 ▼825K 107,336 ▼825K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 ▲78704K 97,332 ▲87524K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 ▼671K 87,328 ▼671K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 ▲66238K 83,469 ▲75058K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 ▼459K 59,745 ▼459K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Cập nhật: 24/09/2026 17:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17737 18011 18593
CAD 17894 18169 18786
CHF 30759 31136 31771
CNY 0 3829 3925
EUR 28951 29169 30249
GBP 33608 33996 34930
HKD 0 3183 3386
JPY 157 160 167
KRW 0 18 20
NZD 0 14436 15022
SGD 19770 20052 20619
THB 692 755 808
USD (1,2) 25730 0 0
USD (5,10,20) 25769 0 0
USD (50,100) 25797 25811 26178
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,810 25,810 26,190
USD(1-2-5) 24,778 - -
USD(10-20) 24,778 - -
EUR 29,026 29,049 30,427
JPY 159.64 159.93 169.61
GBP 33,816 33,908 35,082
AUD 17,958 18,023 18,706
CAD 18,087 18,145 18,815
CHF 31,197 31,294 32,216
SGD 19,900 19,962 20,744
CNY - 3,799 3,945
HKD 3,247 3,257 3,394
KRW 17.51 18.26 19.88
THB 741.95 751.11 804.23
NZD 14,445 14,579 15,012
SEK - 2,580 2,671
DKK - 3,893 4,031
NOK - 2,696 2,792
LAK - 0.88 1.23
MYR 5,957.79 - 6,724.66
TWD 737.34 - 892.76
SAR - 6,805.45 7,168.62
KWD - 82,209 87,477
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,790 25,820 26,200
EUR 29,042 29,159 30,368
GBP 33,798 33,934 34,953
HKD 3,249 3,262 3,379
CHF 30,994 31,118 32,057
JPY 160.62 161.27 169.23
AUD 17,952 18,024 18,616
SGD 19,963 20,043 20,633
THB 758 761 799
CAD 18,106 18,179 18,769
NZD 14,522 15,063
KRW 18.15 20.13
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25810 25810 26180
AUD 17916 18016 18939
CAD 18072 18172 19186
CHF 30998 31028 32616
CNY 3812.1 3837.1 3972.8
CZK 0 1170 0
DKK 0 3970 0
EUR 29121 29151 30873
GBP 33898 33948 35706
HKD 0 3315 0
JPY 160.3 160.8 171.33
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2745 0
NZD 0 14536 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2635 0
SGD 19921 20051 20783
THB 0 721.2 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14150000 14150000 14600000
SBJ 13000000 13000000 14600000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,705 25,825 26,500
USD20 25,675 25,825 26,500
USD1 25,655 25,825 26,500
AUD 17,969 18,069 19,175
EUR 28,922 29,022 30,682
CAD 18,026 18,126 19,434
SGD 20,002 20,152 20,710
JPY 161.41 162.91 168.48
GBP 33,802 33,952 35,295
XAU 14,188,000 0 14,492,000
CNY 0 3,721 0
THB 0 758 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 24/09/2026 17:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30