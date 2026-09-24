Chứng khoán

Khối ngoại tăng áp lực bán nhóm cổ phiếu nhà Vingroup

Tùng Linh

Tùng Linh

17:07 | 24/09/2026
(TBTCO) - Áp lực bán của nhà đầu tư ngoại gia tăng trong phiên 24/9, tập trung đáng kể vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Cổ phiếu nhà Vingroup gồm VHM và VIC đứng đầu danh sách bán ròng, trong khi MSN trở thành điểm đến nổi bật nhất của dòng tiền ngoại.
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Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 24/9. VN-Index phần lớn thời gian giao dịch dưới tham chiếu và lực bán mạnh hơn về cuối phiên. Chỉ số đóng cửa tại 1.775,09 điểm, giảm 26,56 điểm, tương đương 1,47%.

Nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục gây sức ép đáng kể lên chỉ số. VIC là mã tác động tiêu cực nhất đến VN-Index, lấy đi gần 10 điểm, trong khi VHM cũng nằm trong nhóm kéo giảm mạnh.

Đáng chú ý, đây cũng là hai cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh nhất. VHM bị bán ròng 349,3 tỷ đồng, lớn nhất toàn thị trường; cổ phiếu giảm 4,11% xuống 65.400 đồng. VIC bị bán ròng thêm 176,7 tỷ đồng, đồng thời giảm 2,54% xuống 230.000 đồng.

Tổng cộng, riêng VHM và VIC bị khối ngoại bán ròng khoảng 526 tỷ đồng trong phiên. Áp lực này nối tiếp diễn biến những phiên gần đây, khi dòng vốn ngoại liên tục rút khỏi hai cổ phiếu “họ Vin”.

Ngoài nhóm Vingroup, dòng vốn ngoại cũng rút khá mạnh khỏi nhiều cổ phiếu ngân hàng. VPB bị bán ròng 113,59 tỷ đồng; HDB 99,29 tỷ đồng; ACB 92,11 tỷ đồng; CTG 89,74 tỷ đồng; TCB 76,68 tỷ đồng và VCB 45,93 tỷ đồng. HPG cũng bị bán ròng 61,55 tỷ đồng.

Khối ngoại tăng áp lực bán nhóm cổ phiếu nhà Vingroup
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên - Nguồn: Dstock

Ở chiều mua, dòng tiền tập trung mạnh nhất vào MSN với 182,13 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Cổ phiếu MSN đóng cửa tăng 1,43% lên 70.800 đồng và cũng nằm trong số ít mã đóng góp tích cực cho VN-Index trong phiên giảm sâu.

MSR đứng thứ hai với giá trị mua ròng 41,39 tỷ đồng, tiếp đến GAS 26,01 tỷ đồng, STB 24,36 tỷ đồng và FRT 19,06 tỷ đồng. DCM, VCI, SHB, MSB và BSR được mua ròng khoảng 15 - 17 tỷ đồng mỗi mã.

Đáng chú ý, sự phân hóa của giao dịch ngoại ngày càng rõ. Dòng tiền mua khá phân tán và ngoài MSN không có mã nào được giải ngân quá 50 tỷ đồng, chiều bán lại tập trung với quy mô hàng trăm tỷ đồng tại các cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong khi đó, riêng VHM và VIC đã tạo ra phần đáng kể áp lực rút vốn, đồng thời hai mã này cũng thuộc nhóm gây sức ép mạnh nhất lên VN-Index trong phiên 24/9./.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại vingroup vic vhm

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