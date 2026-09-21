Chứng khoán

Khối ngoại bán ròng, song vẫn chọn mua cổ phiếu ngân hàng

Tùng Linh

Tùng Linh

18:21 | 21/09/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch đầu tiên chính thức mang "trạng thái" thị trường mới nổi thứ cấp. Dòng vốn ngoại chưa đảo chiều như kỳ vọng, bán ròng ở một số mã vốn hóa lớn, song tiếp tục giải ngân vào nhiều cổ phiếu ngân hàng.
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Phiên giao dịch ngày 21/9 chưa ghi nhận hiệu ứng của dòng vốn ngoại ngay sau cột mốc mới trong lộ trình nâng hạng. Áp lực này diễn ra đồng thời với nhịp điều chỉnh mạnh của thị trường.

VN-Index mở cửa tăng nhẹ lên vùng 1.830 điểm, nhưng nhanh chóng suy yếu khi lực bán gia tăng tại các cổ phiếu vốn hóa lớn. Có thời điểm, chỉ số lùi về quanh 1.780 điểm, trước khi phục hồi đáng kể trong phiên ATC. Đóng cửa, VN-Index giảm 15,99 điểm, tương đương 0,88%, xuống 1.799,67 điểm.

Nguyên nhân chính kéo VN-Index giảm và khối ngoại bán ròng nằm ở cổ phiếu nhà Vingroup. VHM đứng đầu danh sách bán ròng với 291,9 tỷ đồng. Cổ phiếu này đồng thời giảm 4,08%, đóng cửa ở 68.100 đồng/cổ phiếu. VIC cũng bị bán ròng 115,29 tỷ đồng, giá cổ phiếu giảm 2,57%, xuống 235.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, riêng hai cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup đã bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 407 tỷ đồng trong phiên.

FPT là trường hợp đáng chú ý khác khi bị bán ròng 66,65 tỷ đồng, dù giá cổ phiếu vẫn tăng 1,84%. SSI bị rút ròng 55,56 tỷ đồng; chứng chỉ quỹ FUEVFVND bị bán ròng 52,28 tỷ đồng. SHB, VIX, TCX, VRE và VND cũng xuất hiện trong nhóm bị bán ròng mạnh nhất, với giá trị khoảng 41 - 49 tỷ đồng mỗi mã.

Khối ngoại bán ròng, song vẫn chọn mua cổ phiếu ngân hàng
Top cổ phiếu được khối ngoại mua ròng/bán ròng trong phiên 21/9. Nguồn: Dstock

Tuy vậy, ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại vẫn giải ngân vào một số cổ phiếu riêng lẻ. MCH dẫn đầu với 106,71 tỷ đồng, tiếp đến là VPB (83,56 tỷ đồng), CTG (53,73 tỷ đồng), BSR (52,35 tỷ đồng) và MBB (50,88 tỷ đồng).

Đáng chú ý, cổ phiếu ngân hàng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong danh sách được mua ròng. Ngoài VPB, CTG và MBB, khối ngoại còn mua ròng TCB 43,32 tỷ đồng, HDB 26,62 tỷ đồng và ACB 25,86 tỷ đồng. Phần lớn các mã này đóng cửa tăng giá, trong đó VPB tăng 3,64%, CTG tăng 2,48%, TCB tăng 2,06% và ACB tăng 2,28%.

Như vậy, diễn biến đáng chú ý trong phiên đầu tiên sau cột mốc nâng hạng không đơn thuần nằm ở con số mua - bán ròng, mà là sự phân hóa rất rõ trong lựa chọn cổ phiếu của dòng vốn ngoại: bán mạnh một số mã vốn hóa lớn, trong khi tiếp tục giải ngân vào nhiều cổ phiếu ngân hàng.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại vn-index vhm vic

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