Công đoàn Vietcombank: Vinh danh học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm 2026

Trong không gian linh thiêng, giàu chiều sâu văn hóa và truyền thống hiếu học, chương trình mang đến những khoảnh khắc xúc động, nơi tinh thần tôn sư trọng đạo, khát vọng tri thức và trách nhiệm vun đắp thế hệ tương lai được kết nối, lan tỏa. Hình ảnh Danh sư Chu Văn An - người thầy mẫu mực, biểu tượng của đạo học và nhân cách, được tôn vinh là “Vạn thế sư biểu” - trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt chương trình.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh tiêu biểu nhận những bức thư pháp mang thông điệp ý nghĩa, như một lời động viên và nguồn cảm hứng trên hành trình học tập, rèn luyện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồng Quang - Thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank chia sẻ, chương trình Lễ Vinh danh học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm 2026 với chủ đề “Ươm mầm tài năng, Vững bước tương lai” không đơn thuần là một hoạt động khen thưởng. Đây là một cách để Vietcombank bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực của các cháu, sẻ chia niềm tự hào với mỗi gia đình và tiếp thêm động lực để những ước mơ tuổi trẻ được vươn xa.

Ông Hồng Quang - Thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank cùng ông Nguyễn Danh Phương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank trao khen thưởng và tặng hoa chúc mừng các cháu học sinh đoạt giải quốc tế.

Năm học 2025 - 2026, Vietcombank có 60 học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu được vinh danh, trong đó bao gồm 2 giải quốc tế, 29 giải quốc gia và 29 giải Nhất cấp tỉnh/thành phố. Những gương mặt được tuyên dương không chỉ tỏa sáng trong các môn học văn hóa, mà còn ghi dấu ấn trong nghiên cứu khoa học, thể thao và nhiều lĩnh vực khác.

Đặc biệt, chương trình ghi nhận những tấm gương đạt thành tích thể thao nổi bật như cháu Trần Hoàng Khôi đã xuất sắc giành Huy chương Vàng đầu tiên trong lịch sử Bowling Việt Nam nội dung đơn nam môn Bowling tại SEA Games 33 khi mới 16 tuổi. Mới đây, cháu cũng đã xuất sắc giành Huy chương Vàng đơn nam - Giải vô địch Bowling trẻ châu Á lần thứ 25 năm 2026. Hay có tới 4 cặp anh chị em ruột trong một gia đình cùng được vinh danh, có những sinh viên xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa và có em đã chính thức trở thành đồng nghiệp Vietcombank - tiếp nối hành trình cống hiến trong một mái nhà chung.

“Khuyến học, khuyến tài là hoạt động thể hiện sự quan tâm thường xuyên, sâu sắc của Vietcombank đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ. Tôi mong rằng, ngọn lửa hiếu học hôm nay được thắp lên từ mái đền thiêng liêng nơi đây sẽ mãi cháy sáng trong hành trình phía trước của mỗi cháu, để mai này, khi nhìn lại, các cháu sẽ luôn tự hào rằng, mình đã lớn lên không chỉ bằng tri thức, mà còn bằng tình yêu thương và niềm tin trọn vẹn của gia đình lớn Vietcombank” - ông Hồng Quang nhấn mạnh.

Không chỉ chăm lo cho những tài năng trẻ trong đại gia đình Vietcombank, chương trình còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng thông qua hoạt động an sinh xã hội. Vietcombank trao tặng 100 triệu đồng phục vụ công tác lắp đặt công trình nhà trải nghiệm, lều chõng tại Di tích đền thờ Chu Văn An, đồng thời trao tặng “Thư viện Xanh: Trao tri thức - Vững tương lai” cho Trường Tiểu học Chu Văn An với tổng kinh phí 200 triệu đồng. Công trình bao gồm không gian đọc được cải tạo, máy tính tích hợp thư viện số, sách điện tử, phần mềm học tập, bộ bút đọc tiếng Anh và ít nhất 200 đầu sách giấy, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho các em học sinh.

Đại diện Ban lãnh đạo Vietcombank trao tặng “Thư viện Xanh: Trao tri thức - Vững tương lai" cho Trường Tiểu học Chu Văn An

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu, phụ huynh cùng các em học sinh, sinh viên cùng bước vào hành trình “Dấu chân hiền tài”, lắng nghe những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách cao đẹp của Danh sư Chu Văn An; thưởng thức màn trình diễn thư pháp và trực tiếp trải nghiệm hoạt động trao tặng chữ. Qua đó, các em có thêm cơ hội cảm nhận sâu sắc giá trị của truyền thống hiếu học, đạo lý tôn sư trọng đạo, để tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, rèn đức, luyện tài và sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Đại diện lãnh đạo phường Chu Văn An (TP. Hải Phòng) trao tặng Vietcombank bức thư pháp với dòng chữ “Tâm sáng trí vươn cao”

Với hoạt động vinh danh học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu hàng năm, Công đoàn Vietcombank không chỉ trao tặng những phần thưởng, mà còn trao gửi niềm tin, khơi dậy khát vọng và tiếp thêm động lực để những hạt mầm tri thức hôm nay vươn mình thành những cây xanh vững chãi của ngày mai. Qua đó, Vietcombank tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng thế hệ trẻ, góp phần vun đắp, bồi nhân lực chất lượng cao và kiến tạo những giá trị tốt đẹp, bền vững cho cộng đồng và đất nước.