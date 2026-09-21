Tài chính

Việt Nam - Trung Quốc: Hợp tác thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân

Đức Minh

Đức Minh

Minhtbtc@gmail.com; nguyenducminh-tbtc@mof.gov.vn
15:07 | 21/09/2026
(TBTCO) - Ngày 21/9/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Công tác xã hội Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông Triệu Thế Đường - Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
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Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhiệt liệt chào mừng Đoàn công tác, đồng thời đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm nhằm tìm hiểu về công tác quản lý khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, đặc biệt là quy trình đăng ký, quản lý và vận hành của doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam.

Việt Nam - Trung Quốc: Thúc đẩy quản lý và phát triển khu vực kinh tế tư nhân
Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi tiếp Phó Trưởng ban Ban Công tác xã hội Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Triệu Thế Đường. Ảnh: Đức Minh

Thông tin về tình hình kinh tế trong nước, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi chia sẻ, sau gần 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đã khẳng định vai trò là một trong những trụ cột chiến lược của nền kinh tế.

Khu vực kinh tế tư nhân hiện đóng góp hơn 50% GDP của Việt Nam, chiếm trên 30% tổng thu ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm cho hơn 82% tổng số lao động toàn xã hội.

Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân xác định, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Tính đến hết tháng 8/2026, Việt Nam có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động.

Tầm nhìn năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển đạt 2 triệu doanh nghiệp tư nhân hoạt động trên cả nước; nâng mức đóng góp của khu vực này lên 55 - 58% GDP và khoảng 35 - 40% tổng thu ngân sách nhà nước.

Việt Nam - Trung Quốc: Thúc đẩy quản lý và phát triển khu vực kinh tế tư nhân
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược này, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đã khẩn trương thể chế hóa thông qua các văn bản quan trọng như Nghị quyết số 198/2025/QH15, Nghị quyết số 138/NQ-CP và Nghị quyết số 139/NQ-CP, đồng thời tiến hành sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật liên quan.

Các chính sách này tập trung kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch; tạo điều kiện cho khu vực ngoài nhà nước tham gia các dự án trọng điểm quốc gia và khơi thông nguồn lực tài chính, đặc biệt hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển mạnh mẽ.

Tại buổi tiếp, đại diện Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) đã trình bày chi tiết về khung khổ pháp lý, công tác quản lý nhà nước cùng các định hướng chính sách nhằm thúc đẩy khối doanh nghiệp ngoài nhà nước tại Việt Nam.

Việt Nam - Trung Quốc: Thúc đẩy quản lý và phát triển khu vực kinh tế tư nhân
Phó Trưởng ban Ban Công tác xã hội Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Triệu Thế Đường phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Triệu Thế Đường cho biết, Đoàn công tác đã nghiên cứu quy hoạch phát triển của Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, qua đó càng thấu hiểu sâu sắc hơn về khối lượng công việc và những nhiệm vụ quan trọng mà ngành Tài chính Việt Nam đang gánh vác.

Đặc biệt, phía Đoàn Trung Quốc nhấn mạnh, lực lượng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), trong đó có cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc, đang giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Các nhà đầu tư Trung Quốc coi Việt Nam là địa bàn chiến lược trọng điểm, hiện diện từ các khu vực phía Nam quanh TP. Hồ Chí Minh đến các tỉnh phía Bắc như Bắc Giang, Bắc Ninh... Phía Trung Quốc tin tưởng rằng, với môi trường đầu tư không ngừng cải thiện cùng sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực từ Chính phủ Việt Nam và Bộ Tài chính, dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc sẽ tiếp tục gia tăng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Việt Nam - Trung Quốc: Thúc đẩy quản lý và phát triển khu vực kinh tế tư nhân
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi gửi lời chúc Trung Quốc tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

Cũng tại buổi tiếp, hai bên ghi nhận và đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống, sự hợp tác toàn diện và hiệu quả giữa Việt Nam và Trung Quốc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và thương mại. Với lợi thế vị trí địa lý liền kề, quan hệ kinh tế giữa hai nước được kỳ vọng sẽ ngày càng gắn kết chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi thống nhất với đề xuất của phía Trung Quốc về việc thiết lập kênh giao lưu, hợp tác chặt chẽ giữa Ban Công tác xã hội Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Bộ Tài chính Việt Nam trong thời gian tới.

Việt Nam - Trung Quốc: Thúc đẩy quản lý và phát triển khu vực kinh tế tư nhân
Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định, chặng đường từ nay đến năm 2030 đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề và thách thức lớn, Việt Nam quyết tâm nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, đồng thời xem việc tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quản lý tổ chức xã hội và doanh nghiệp ngoài nhà nước là bước đi thiết thực củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia./.

Đức Minh
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