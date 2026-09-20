Học viện Tài chính mở rộng không gian phát triển với Phân hiệu mới tại TP. Hồ Chí Minh

Tham dự Lễ công bố Quyết định có TS. Hồ Đức Phớc, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận; GS.TS. Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Việc thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh nằm trong định hướng thực hiện Chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Học viện tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức theo hướng phát triển các trường, phân hiệu, viện, trung tâm đào tạo và nghiên cứu; mở rộng quy mô đào tạo gắn với nâng cao chất lượng, tăng cường nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác với doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước.

GS.TS. Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao quyết định thành lập Phân hiệu cho Lãnh đạo Học viện Tài chính và Ban Giám đốc phân hiệu. Ảnh: Lạc Nguyên

Phân hiệu Học viện Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh được thành lập nhằm triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn của Học viện tại khu vực phía Nam, góp phần thực hiện sứ mệnh “Cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học Tài chính - Kế toán chất lượng cao cho xã hội”.

Sự hiện diện của Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh cũng tiếp nối quá trình phát triển của Học viện trong việc mở rộng không gian đào tạo đến các trung tâm kinh tế lớn của đất nước. Trước đây, Học viện Tài chính từng có các cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, góp phần đưa tri thức trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kinh tế đến gần hơn với người học và nhu cầu phát triển của các địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho rằng việc thành lập Phân hiệu là một dấu mốc có ý nghĩa trong quá trình phát triển của Học viện; đồng thời mở ra một không gian mới cho đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Tài chính, khu vực phía Nam và cả nước.

Việc đặt Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh cũng mở ra lợi thế đặc biệt khi đây là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học và đổi mới sáng tạo lớn của cả nước. Sự hiện diện của hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp, định chế tài chính và các tổ chức nghề nghiệp tạo điều kiện để nhà trường kết nối chặt chẽ hơn giữa đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn.

Phân hiệu không chỉ mở rộng về không gian hoạt động, mà cần mở rộng về tầm nhìn học thuật, năng lực nghiên cứu và giá trị phục vụ xã hội.

Cũng tại buổi lễ, NGƯT. PGS.TS. Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, việc thành lập Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh đánh dấu sự hiện diện của Học viện tại một trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo năng động hàng đầu cả nước.

“Chúng tôi không đến đây để mở rộng quy mô; chúng tôi đến đây để mở rộng chất lượng. Chất lượng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi quyết định, mọi cam kết và mọi bước phát triển của Học viện Tài chính trong giai đoạn mới”, ông Nguyễn Đào Tùng chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Đào Tùng, sự trở lại của Học viện Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh không bắt đầu từ con số không, mà là sự tiếp nối một quá trình phát triển đã được hình thành trong nhiều năm. Sau hơn hai thập kỷ, Học viện trở lại thành phố với định hướng mới, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, tài chính số, tài sản số và kinh tế xanh đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ đối với thị trường lao động, yêu cầu về nguồn nhân lực tài chính cũng ngày càng cao. Người lao động không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn cần năng lực phân tích, quản trị rủi ro, đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường nghề nghiệp.

Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh, Học viện Tài chính đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các doanh nghiệp, đối tác khu vực phía Nam. Ảnh: Lê Văn

Với vị trí là trung tâm kinh tế, tài chính lớn của cả nước, TP. Hồ Chí Minh có hệ sinh thái doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức tài chính và cộng đồng khởi nghiệp phát triển, tạo điều kiện để hoạt động đào tạo của Phân hiệu gắn kết chặt chẽ hơn với thực tiễn.

Tại lễ công bố, lãnh đạo Học viện Tài chính cho biết ngay trong năm đầu tiên hoạt động, Phân hiệu đã có 150 sinh viên thuộc 5 chương trình đào tạo định hướng quốc tế trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán; cùng với 50 học viên theo học các chương trình sau đại học.

Ngay từ khóa đầu tiên, Phân hiệu triển khai đào tạo cả ba trình độ gồm đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Các chương trình đào tạo đại học được thực hiện theo định hướng quốc tế, thể hiện mục tiêu phát triển dựa trên chất lượng đào tạo thay vì chỉ tập trung mở rộng quy mô.

Trong giai đoạn tới, Phân hiệu Học viện Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh tập trung vào ba định hướng chính: bảo đảm chất lượng đào tạo là nền tảng phát triển; xây dựng mô hình một Học viện thống nhất, một Phân hiệu chủ động; đồng thời tăng cường hợp tác với thành phố, doanh nghiệp và các tổ chức nhằm đưa tri thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Theo định hướng này, Phân hiệu sẽ được chia sẻ nguồn lực, đội ngũ nhà khoa học, chương trình đào tạo và kinh nghiệm quản trị từ Học viện Tài chính, đồng thời từng bước xây dựng năng lực riêng, phát huy lợi thế của khu vực phía Nam.

Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh không chỉ đánh dấu sự ra đời của một cơ sở đào tạo mới mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới trong quá trình thực hiện chiến lược của Học viện. Với mục tiêu gắn đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn, Phân hiệu hướng tới trở thành điểm kết nối tri thức, góp phần cung cấp nguồn nhân lực tài chính – kế toán chất lượng cao cho xã hội./.