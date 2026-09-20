Một số đơn vị Bộ Tài chính tổ chức chương trình "Hành trình về nguồn" và từ thiện tại Tuyên Quang

Chương trình do đồng chí Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn công tác có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính gồm: Vụ Quốc phòng, An ninh đặc biệt (Vụ I); Báo Tài chính - Đầu tư; Phòng Truyền thông - Văn phòng Bộ Tài chính; cùng các đơn vị đồng hành là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và Tập đoàn MISA. Về phía địa phương, đoàn phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Phạm Kiều Vân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở dẫn đoàn.

Đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Bộ trưởng Lê Văn Hiến tại Di tích lịch sử Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Mở đầu hành trình, đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Bộ trưởng Lê Văn Hiến tại Di tích lịch sử Bộ Tài chính (thôn Cầu Bì, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Tiếp đó, đoàn tới dâng hương tại Lán Nà Nưa = nơi Bác Hồ từng ở, làm việc và chỉ đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945; thăm di tích Cây đa Tân Trào, dâng hương tại Đình Hồng Thái và Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị tiền bối cách mạng trong Khu di tích lịch sử ATK Tân Trào.

Tại Lán Nà Nưa, Đoàn dành một phút mặc niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn dâng hương trước đình Hồng Thái.

Đồng chí Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị tiền bối cách mạng trong Khu di tích lịch sử ATK Tân Trào.

Tại các điểm đến, các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, các vị tiền bối cách mạng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trước anh linh Bác, toàn thể thành viên trong đoàn nguyện giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đoàn dâng hương, dâng hoa tại Khu mộ liệt sỹ Phạm Văn Khang và đồng đội.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tới dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phạm Văn Khang và đồng đội ở xã Xuân Vân (huyện Yên Sơn cũ). Ngày 25/4/1947, khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển tiền giấy, máy in tiền và tài liệu của ngành lên chiến khu Việt Bắc, Tổ trưởng Phạm Văn Khang cùng các đồng đội thuộc Sở Đúc tiền đã anh dũng chiến đấu chống lại máy bay truy kích của địch và hy sinh để bảo vệ tài sản quốc gia. Lễ dâng hương là hoạt động tri ân sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của thế hệ cán bộ tài chính hôm nay đối với những tấm gương liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Cũng trong ngày 19/9/2026, đoàn công tác đã tới thăm, giao lưu và trao tặng những phần quà ý nghĩa cho cô và trò Trường Mầm non Trung Yên, xã Tân Trào.

Cục trưởng Đặng Quyết Tiến phát biểu tại chương trình tặng quà học sinh Trường mầm non Trung Yên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Quyết Tiến nhấn mạnh: Chuyến đi là hành trình trở về vùng đất chiến khu lịch sử - nơi đùm bọc, chở che Chính phủ và ngành Tài chính qua những năm tháng khó khăn gian khổ nhất. Những món quà từ Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Vụ Quốc phòng, An ninh đặc biệt, Văn phòng Bộ Tài chính và các đơn vị đồng hành (AASC, MISA) chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên gửi tới nhà trường cùng các cháu học sinh.

Đại diện lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toàn và các đơn vị đồng hành (AASC, MISA) tượng trưng các phần quà cho học sinh Trường Mầm non Trung Yên.

Ông Đặng Quyết Tiến cũng mong muốn Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang tiếp tục làm cầu nối để các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các nhà tài trợ có thêm nhiều cơ hội mang tới sự hỗ trợ thiết thực cho trẻ em vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.