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Nhóm Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam 666,74 triệu USD tăng cường kết nối thương mại và sinh kế ven biển

Hà My

Hà My

vuthiluyentb@gmail.com
17:39 | 15/09/2026
(TBTCO) - Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam ngày 15/9 cho biết, Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt 3 dự án mới nhằm hỗ trợ Việt Nam tăng cường các hành lang thương mại kết nối các mặt hàng nông nghiệp và công nghiệp chế biến, chế tạo với thị trường, đồng thời củng cố ngành thủy sản ven biển.
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Ba dự án mà Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt cho Việt Nam bao gồm: Dự án Phát triển TP. Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu, trị giá 260,1 triệu USD, vào ngày 4/9; Dự án Tăng cường kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu, trị giá 251,12 triệu USD, vào ngày 9/9; Dự án Phát triển thủy sản bền vững trị giá 155,52 triệu USD, vào ngày 14/9/2026.

Ba dự án được tài trợ bằng các khoản vay có tổng trị giá 666,74 triệu USD từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD), thành viên thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới chuyên cung cấp vốn vay cho chính phủ các quốc gia có thu nhập trung bình.

Tại Hải Phòng, cảng biển chính của miền Bắc và là thành phố lớn thứ ba cả nước, Dự án Phát triển TP. Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ xây dựng một đoạn mới của đường Vành đai 3, qua đó rút ngắn thời gian di chuyển của xe tải giữa các đầu mối quan trọng.

Dự án cũng sẽ mở rộng năng lực xử lý nước thải và bảo vệ khu trung tâm lịch sử của thành phố trước nguy cơ ngập lụt, mang lại lợi ích cho hơn 311.000 người dân. Hoạt động xây dựng dự kiến tạo việc làm cho khoảng 10.700 lao động phổ thông và 2.300 lao động chuyên môn.

Nhóm Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam 666,74 triệu USD tăng cường kết nối thương mại và sinh kế ven biển
Dự án Tăng cường kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu sẽ nâng cấp 251 km đường quốc lộ trọng yếu. Ảnh tư liệu minh họa

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, Dự án Tăng cường kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu sẽ nâng cấp 251 km đường quốc lộ trọng yếu theo các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn đường bộ.

Các hạng mục cải thiện sẽ bảo đảm kết nối ổn định quanh năm cho 856.800 người sử dụng trực tiếp, đồng thời giúp nông dân đưa hàng hóa ra thị trường trong điều kiện mưa lớn. Hoạt động xây dựng dự kiến tạo ra khoảng 10.900 việc làm mỗi năm.

Tại các khu vực miền Bắc, miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long, Dự án Phát triển thủy sản bền vững sẽ hiện đại hóa chín cảng cá, đồng thời xây dựng mạng lưới hạ tầng và nâng cao năng lực nhằm thúc đẩy các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản bền vững, có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Hơn 525.000 ngư dân, người nuôi trồng thủy sản và cư dân ven biển dự kiến sẽ được hưởng lợi nhờ thu nhập cao hơn, chất lượng thủy sản được cải thiện và tổn thất sau thu hoạch giảm xuống. Phụ nữ sẽ chiếm ít nhất một nửa số người thụ hưởng trực tiếp.

Bà Mariam J. Sherman - Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào cho biết: “Các hành lang giao thông và dịch vụ đô thị tốt hơn giúp giảm chi phí kinh doanh. Đó chính là cách hạ tầng tạo động lực cho tăng trưởng và việc làm. Các dự án này sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời quản lý rủi ro khí hậu và sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững”.

Hà My
Từ khóa:
ngân hàng thế giới phê duyệt gói tài trợ thích ứng biến đổi khí hậu

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