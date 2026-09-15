Thuế - Hải quan

Hải quan gỡ vướng cách áp dụng tỷ giá đối với hàng hóa xuất khẩu

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
18:17 | 15/09/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan có công văn hỏa tốc hướng dẫn Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam về việc áp dụng tỷ giá đối với hóa đơn hàng hóa xuất khẩu, trong đó làm rõ thời điểm xác định tỷ giá tính thuế và khẳng định chênh lệch số tiền quy đổi sang VND do sử dụng tỷ giá khác nhau không được xác định là chênh lệch về trị giá hàng hóa.
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Cụ thể, tại Công văn số 21591/HQ-NVTHQ , Cục Hải quan cho biết đã nhận được Công văn số 124/CV-VPSA ngày 21/8/2026 của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam kiến nghị hướng dẫn tỷ giá áp dụng đối với hóa đơn hàng hóa xuất khẩu. Sau khi tham khảo ý kiến Cục Thuế và Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, Cục Hải quan đã có ý kiến hướng dẫn.

Hải quan gỡ vướng cách áp dụng tỷ giá đối với hàng hóa xuất khẩu
Hải quan gỡ vướng cách áp dụng tỷ giá đối với hàng hóa xuất khẩu. Ảnh: minh hoạ

Theo Cục Hải quan, tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng tiền nước ngoài dùng để xác định trị giá tính thuế được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định 167/2025/NĐ-CP.

Theo đó, tỷ giá được sử dụng là tỷ giá ngoại tệ theo phương thức chuyển khoản của Hội sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam công bố vào cuối ngày thứ năm tuần trước liền kề hoặc ngày làm việc liền kề trước đó nếu thứ năm là ngày lễ, ngày nghỉ. Tỷ giá này được sử dụng để xác định trị giá tính thuế cho các tờ khai hải quan đăng ký trong tuần.

Đối với các ngoại tệ chưa được công bố tỷ giá tính chéo, việc xác định được thực hiện theo quy định trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.

Từ quy định này, Cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai báo và xác định trị giá hải quan theo tỷ giá áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai để tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Một nội dung đáng chú ý được Cục Hải quan làm rõ là trường hợp trị giá giao dịch được thể hiện bằng một loại ngoại tệ thống nhất, nhưng số tiền quy đổi sang VND trên tờ khai hải quan khác với số tiền quy đổi trên chứng từ do doanh nghiệp sử dụng tỷ giá khác nhau cho các mục đích khác nhau.

Theo hướng dẫn, phần chênh lệch số tiền VND trong trường hợp này không được xác định là chênh lệch về trị giá hàng hóa. Đồng thời, doanh nghiệp không phải điều chỉnh tờ khai hải quan chỉ vì chênh lệch tỷ giá, nếu các nội dung liên quan đến bản chất giao dịch và trị giá hàng hóa bằng ngoại tệ phù hợp với hồ sơ, chứng từ thực tế.

Bên cạnh đó, đối với nội dung liên quan đến giá ghi trên hóa đơn, Cục Hải quan cho biết Cục Thuế đang tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính và sẽ có công văn hướng dẫn.

Về xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp, Cục Hải quan dẫn quy định tại Luật Thuế TNDN số 67/2025/QH15 và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP.

Theo đó, doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ và các khoản doanh thu khác không phân biệt đã thu được tiền hay chưa; đối với hoạt động bán hàng hóa, thời điểm xác định doanh thu là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.
Song Linh
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