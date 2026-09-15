Hải quan khu vực II thu ngân sách đạt hơn 116.000 tỷ đồng

Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng gắn với chuỗi cung ứng toàn cầu, Hải quan khu vực II đang chuyển mạnh từ phương thức quản lý thủ tục sang mô hình đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, vừa bảo đảm quản lý nhà nước vừa thúc đẩy môi trường thương mại minh bạch, thuận lợi.

Trong tháng 8/2026, Chi cục Hải quan khu vực II tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại thông qua các buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Anh, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc và Văn phòng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO). Nội dung trao đổi tập trung vào chia sẻ thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp FDI, thúc đẩy hợp tác và tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Cùng với mở rộng hợp tác quốc tế, công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Trong tháng 8/2026, đơn vị đã tham gia góp ý 51 lượt văn bản về cơ chế, chính sách; nâng tổng số lượt góp ý từ đầu năm lên 256, góp phần hoàn thiện các quy định trong lĩnh vực hải quan.

Chi cục cũng tăng cường đối thoại, hướng dẫn doanh nghiệp thông qua 25 công văn giải đáp kiến nghị, 89 cuộc gặp gỡ, làm việc và 22 chương trình đối thoại trong tháng 8. Lũy kế từ đầu năm, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đạt 795 lượt trao đổi, giúp xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố chuyên đề về lĩnh vực hải quan diễn ra ngày 11/9. Ảnh: Lạc Nguyên

Một trong những điểm nhấn là Hội thảo lấy ý kiến Doanh nghiệp - Hải quan đối với dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hải quan. Diễn đàn này tạo điều kiện để cơ quan quản lý tiếp nhận phản hồi từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh, qua đó xây dựng chính sách sát với nhu cầu doanh nghiệp.

Song song với cải cách và hỗ trợ doanh nghiệp, Hải quan khu vực II tiếp tục tập trung quản lý nguồn thu, chống thất thu ngân sách và kiểm soát rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu của Chi cục đạt 116.324 tỷ đồng, bằng 69,24% chỉ tiêu pháp lệnh được giao (168.000 tỷ đồng), tăng 812 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả thu được đóng góp từ sự tăng trưởng của nhiều nhóm hàng nhập khẩu có giá trị lớn. Trong đó, ô tô nguyên chiếc đạt kim ngạch có thuế 1,09 tỷ USD, tăng 22,03%, mang lại số thu 16.269 tỷ đồng. Nhóm máy móc, thiết bị, phụ tùng đạt 5,03 tỷ USD, tăng 17,75%, đóng góp 11.662 tỷ đồng. Các nhóm hàng điện tử, linh kiện, kim loại thường, khí đốt hóa lỏng, phân bón cũng ghi nhận mức tăng tích cực.

Bên cạnh nhiệm vụ thu ngân sách, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục được tăng cường. Trong kỳ, Chi cục phát hiện vụ việc nghi xuất lậu hơn 83.000 bao thuốc lá được cất giấu trong container hàng xuất khẩu trước thời điểm xếp tàu. Vụ việc cho thấy hiệu quả của công tác thu thập thông tin, phân tích rủi ro và giám sát hải quan.

Thời gian tới, Hải quan khu vực II tiếp tục tập trung theo dõi sát tình hình thu ngân sách, chống thất thu, xử lý nợ thuế, tăng cường kiểm tra sau thông quan và kiểm soát các mặt hàng có rủi ro về trị giá, phân loại, thuế suất.

Mục tiêu xuyên suốt là duy trì nguồn thu ổn định, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo môi trường thương mại thuận lợi, minh bạch, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế khu vực phía Nam./.