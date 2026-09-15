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Ngày 15/9: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

09:25 | 15/09/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (15/9) tăng giảm trái chiều khi thị trường chờ thêm tín hiệu từ Fed. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 266.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 267.000 đồng/kg chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,23% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
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Ngày 15/9: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều
Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h05 ngày 15/9, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.186.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.254.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.186.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.254.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.186.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.572.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 58.293.188 đồng/kg (mua vào) và 60.106.516 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h05 ngày 15/9/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 15/9: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9 giờ ngày 15/9, giá bạc giao ngay ở mức 63,3785 USD/ounce, tăng 0,23% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Mức tăng không lớn, nhưng diễn biến này cho thấy thị trường bạc đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi giới đầu tư liên tục điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất hiện nay là dữ liệu lạm phát Mỹ. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước, sau khi tăng 0,1% trong tháng 7. So với cùng kỳ năm trước, CPI tăng 3,4%.

Ngày 15/9: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Giá năng lượng tiếp tục là một điểm đáng chú ý trong bức tranh lạm phát Mỹ. Riêng chỉ số năng lượng tăng 2,1% trong tháng 8, còn giá xăng tăng 3,9%, đóng góp hơn một phần ba mức tăng CPI chung trong tháng. Tính trong 12 tháng, chỉ số năng lượng tăng tới 16,3%, trong đó giá xăng tăng 27,4%.

Một mặt, bất ổn địa chính trị và giá năng lượng tăng có thể thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản được xem là có khả năng phòng vệ. Mặt khác, lãi suất cao, lợi suất trái phiếu tăng và đồng USD mạnh lên lại làm giảm sức hấp dẫn tương đối của các tài sản không tạo ra dòng tiền như bạc.

Lợi suất tăng là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với kim loại quý. Khi trái phiếu Mỹ mang lại mức sinh lời cao hơn, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc - một tài sản không trả lãi - cũng tăng lên. Điều này có thể tạo sức ép khiến dòng tiền ngắn hạn rời khỏi thị trường kim loại quý.

Bạc vẫn có những yếu tố hỗ trợ riêng, đặc biệt từ nhu cầu công nghiệp. Trong những năm gần đây, bạc ngày càng được sử dụng trong các lĩnh vực như điện tử, năng lượng mặt trời và nhiều ứng dụng công nghệ. Vì vậy, nếu nhu cầu công nghiệp duy trì tích cực, thị trường bạc vẫn có nền tảng hỗ trợ ngay cả khi chính sách tiền tệ của Mỹ gây áp lực trong ngắn hạn.

Điểm đáng chú ý là thị trường hiện không chỉ quan tâm đến việc Fed có tăng lãi suất hay không mà còn theo dõi sát thông điệp sau cuộc họp. Một quyết định tăng lãi suất đã được thị trường phản ánh ở mức độ nhất định, nhưng nếu Fed phát tín hiệu tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn, giá bạc có thể chịu thêm áp lực từ lợi suất trái phiếu và USD.

Ngược lại, nếu Fed phát tín hiệu rằng đợt tăng lãi suất này chỉ mang tính ứng phó với lạm phát và không mở ra một chu kỳ thắt chặt kéo dài, áp lực lên kim loại quý có thể giảm bớt.

Trong ngắn hạn, giá bạc hôm nay nhiều khả năng tiếp tục biến động mạnh theo từng thông tin liên quan đến Fed, USD, lợi suất trái phiếu và thị trường năng lượng.

Trong khi đó, về dài hạn, triển vọng của bạc sẽ phụ thuộc thêm vào nhu cầu công nghiệp và tình trạng cân bằng cung - cầu trên thị trường. Chính sự kết hợp giữa vai trò kim loại quý và nguyên liệu công nghiệp khiến bạc có diễn biến khác vàng và có thể tạo ra những nhịp tăng, giảm mạnh hơn./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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