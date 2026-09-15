Ngày 15/9: Giá cà phê ở mức 95.300 đồng/kg, hồ tiêu đi ngang

Giá cà phê hôm nay giữ ở mức cao nhất 95.300 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê tiếp tục đi ngang

Giá cà phê hôm nay 15/9 tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục đi ngang, với mặt bằng thu mua dao động trong khoảng 94.700 - 95.300 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) là địa phương có giá cao nhất khu vực, đạt 95.300 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng được duy trì ở mức 95.200 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục đứng thấp nhất với 94.700 đồng/kg.

Mặc dù không có biến động mới nhưng giá cà phê nội địa hiện vẫn cao hơn 300 - 500 đồng/kg so với một tuần trước. Diễn biến này chủ yếu được hỗ trợ bởi những lo ngại mưa lớn tại Tây Nguyên có thể ảnh hưởng đến vùng trồng khi vụ thu hoạch mới đang đến gần.

Trên thị trường thế giới, hai chủng loại cà phê chính có diễn biến trái chiều. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 11/2026 tăng 2,8%, tương đương 95 USD/tấn, lên 3.525 USD/tấn. Hợp đồng tháng 1/2027 cũng tăng 2,7%, tương đương 93 USD/tấn, đạt 3.508 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica chịu sức ép đáng kể. Hợp đồng tháng 12/2026 giảm 3,3%, tương đương 9,9 US cent/pound, xuống 285,7 US cent/pound. Hợp đồng tháng 3/2027 giảm 3,5%, còn 277,2 US cent/pound.

Giá tiêu giữ mức cao nhất 141.000 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục ổn định, dao động trong khoảng 137.000 - 141.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu với mức thu mua 141.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ngay sau với 140.000 đồng/kg.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu được duy trì ở 137.500 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai cùng giao dịch ở mức thấp nhất là 137.000 đồng/kg.

Mặc dù không xuất hiện biến động mới, mặt bằng giá hiện nay vẫn cao hơn đáng kể so với cuối tuần trước. Trong tuần vừa qua, giá tiêu tại các vùng trọng điểm đã tăng từ 2.000 - 4.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn cũng tương đối ổn định. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia hiện được chào bán ở mức 6.939 USD/tấn. Tiêu đen ASTA 570 của Brazil đứng ở 5.750 USD/tấn, còn Malaysia đạt 9.300 USD/tấn.

Tại Việt Nam, tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l được giao dịch trong khoảng 6.070 - 6.130 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, tiêu Muntok của Indonesia hiện có giá 9.500 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam và Malaysia lần lượt đứng ở 8.450 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.