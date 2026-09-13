Tuần từ 14 – 20/9: Mọi chú ý đổ dồn vào quyết định lãi suất của Fed

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định chính sách vào thứ Tư (16/9). Ảnh: Kevin Lamarque/Reuters

Các ngân hàng trung ương của phần lớn các nước thuộc Nhóm G7 đang đối mặt với một tuần then chốt khi rủi ro lạm phát gia tăng gây áp lực buộc họ phải tăng lãi suất.

Ba quyết định, bắt đầu với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thứ Tư (16/9) và tiếp theo đó là các quyết định của Anh và Nhật Bản trong những ngày liên tiếp, có thể định hình lại bối cảnh chính sách tiền tệ toàn cầu trong phần còn lại của năm 2026 và những năm tiếp theo.

Dữ liệu hoạt động kinh tế của Trung Quốc sẽ là một phép thử khác đối với tăng trưởng dựa vào xuất khẩu của nước này, trong khi lạm phát của Ấn Độ sẽ cung cấp thêm manh mối về suy nghĩ của các nhà hoạch định chính sách.

Chỉ số lạm phát cao hơn đẩy Fed tiến gần hơn đến việc tăng lãi suất

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định chính sách vào thứ Tư (16/9) và có thể lựa chọn tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản dựa trên dữ liệu gần đây cho thấy, thị trường việc làm của Mỹ mạnh mẽ hơn nhiều so với dự kiến ​​và lạm phát giá tiêu dùng hàng năm duy trì ở mức cao 3,4%.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo lạm phát trở lại mục tiêu 2% và cho biết, ngân hàng trung ương sẽ hành động bằng cách tăng lãi suất nếu cần thiết.

Hôm thứ Sáu, thị trường tiền tệ Mỹ dự báo xác suất tăng lãi suất vào tuần tới là 82,5%, so với khoảng 68% trước khi công bố số liệu lạm phát, theo dữ liệu của LSEG.

“Fed có khả năng sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản sau khi chỉ số CPI tháng 8 cho thấy sự thiếu tiến triển”, các nhà phân tích của TD cho biết trong một báo cáo.

Các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao phản ứng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, đặc biệt là sau khi gần đây đã tăng vọt lên mức cao nhất trong nhiều năm, chịu ảnh hưởng bởi những lo ngại về lạm phát do giá dầu Brent tăng vọt lên trên 100 USD/thùng và triển vọng tăng lãi suất ngày càng cao.

“Mặc dù lạm phát tổng thể đang bị đẩy lên bởi giá năng lượng tăng cao, nhưng nhìn rộng hơn, nền kinh tế đang phát triển mạnh và lạm phát trong nước đang ngày càng gia tăng”, David Rees, người đứng đầu bộ phận kinh tế toàn cầu tại Schroders, nhận định trong một báo cáo.

“Cho đến khi Fed bắt đầu tăng lãi suất, thị trường sẽ tiếp tục đặt câu hỏi về uy tín của Fed - và sự sẵn lòng hoặc khả năng của Bộ Tài chính trong việc kiềm chế lợi suất”, ông nói. Bộ Tài chính Mỹ mới đây đã thông báo sẽ tăng gấp đôi lượng mua lại trái phiếu dài hạn lên ít nhất 4 tỷ USD mỗi đợt, so với mức 2 tỷ USD trước đó.

Các nhà đầu tư cũng sẽ đặc biệt chú ý đến những bình luận của ông Warsh về triển vọng lãi suất trong những tháng tới.

Trước quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), số liệu doanh số bán lẻ tháng 8 sẽ được công bố, cho thấy mức độ mạnh mẽ của chi tiêu tiêu dùng. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp sẽ được công bố vào thứ Năm (17/9), cùng với số liệu khởi công xây nhà tháng 8, tiếp theo là số liệu sản xuất công nghiệp tháng 8 vào thứ Sáu (18/9).

Khu vực đồng Euro: Chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ vẫn chưa kết thúc

Dòng dữ liệu kinh tế sẽ giảm dần trong tuần tới, tạo thời gian cho thị trường tiếp thu quyết định tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu hôm thứ Năm vừa qua và các tín hiệu về lộ trình chính sách, cho thấy việc thắt chặt hơn nữa đang được chuẩn bị.

“Nhìn chung, thông điệp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hồi tháng 9 khiến chúng tôi ngày càng tin chắc rằng, chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ vẫn chưa kết thúc”, Paul Hollingsworth của BNP Paribas nhận định. “Chúng tôi dự đoán sẽ có một đợt tăng lãi suất nữa vào tháng 12, trước khi duy trì mức lãi suất thấp trong suốt năm 2027”.

Theo LSEG, thị trường tiền tệ đang định giá dựa trên xác suất 65% về việc tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản nữa vào tháng 10 và sẽ phản ánh đầy đủ điều này vào cuối năm.

Pháp và Tây Ban Nha sẽ công bố dữ liệu CPI cuối cùng cho tháng 8 vào thứ Ba, tiếp theo là Ý vào thứ Tư và khu vực đồng Euro vào thứ Năm. Dữ liệu sản xuất công nghiệp tháng 7 của khu vực đồng Euro sẽ được công bố vào thứ Tư, trong khi dữ liệu PPI của Đức dự kiến ​​được công bố vào thứ Sáu.

BoE sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%

Ngân hàng Trung ương Anh sẽ công bố quyết định về lãi suất vào thứ Năm, và thị trường dự đoán lãi suất có khả năng sẽ được giữ ở mức 3,75%.

Theo nhận định của các nhà kinh tế thuộc ING, lãi suất chủ chốt của Anh hiện đang ở mức khá thấp, làm giảm triển vọng Ngân hàng Anh (BoE) tăng lãi suất vào năm 2026.

“Tình hình tuyển dụng ảm đạm, tăng trưởng tiền lương ở mức thấp và ít bằng chứng về tác động của lạm phát vòng hai tạo tiền đề cho một quyết định tạm dừng chính sách tiền tệ khác của Ngân hàng Anh”, các nhà kinh tế cho biết.

Dữ liệu của LSEG cho thấy, thị trường đang định giá khả năng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp sắp tới là 32% và đã dự báo đầy đủ ba lần tăng lãi suất trước tháng 3/2027.

Trước đó, các nhà đầu tư sẽ theo dõi dữ liệu việc làm của Anh vào thứ Ba và dữ liệu lạm phát vào thứ Tư. Các dữ liệu kinh tế này có thể cho thấy khả năng BoE tăng lãi suất vào năm 2026 cao đến mức nào, với các dữ liệu khả quan hơn dự kiến ​​có thể làm tăng thêm kỳ vọng về việc tăng lãi suất trong những tháng tới.

Ngoài ra, khảo sát niềm tin người tiêu dùng GfK tháng 9 sẽ được công bố vào thứ Sáu, tiếp theo là số liệu doanh số bán lẻ tháng 8.

“Báo cáo thị trường lao động có thể cho thấy tình trạng dư thừa lao động kéo dài và tăng trưởng tiền lương bị kìm hãm; số liệu CPI dự kiến ​​sẽ cho thấy lạm phát chung tăng lên do giá nhiên liệu động cơ tăng nhưng lạm phát lõi vẫn ổn định theo dự báo của chúng tôi; và giá nhiên liệu tăng cũng có thể đã ảnh hưởng đến doanh số bán lẻ, đẩy tổng doanh số bán hàng giảm nhẹ trong tháng 8”, nhà kinh tế Sandra Horsfield của Investec cho biết trong một báo cáo.

BoJ dự đoán sẽ tăng lãi suất chính sách vào thứ Sáu

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) được dự đoán sẽ tăng lãi suất chính sách vào thứ Sáu, khi những phát biểu cứng rắn từ các quan chức và dữ liệu kinh tế khả quan củng cố lập luận về việc thắt chặt chính sách tiền tệ. Với việc thị trường ngày càng tin chắc rằng việc tăng lãi suất là điều chắc chắn, sự chú ý sẽ tập trung vào định hướng chính sách tiền tệ của BoJ.

“Chúng tôi dự đoán BoJ sẽ tăng lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9, trong khi cho rằng việc tăng 50 điểm cơ bản là không khả thi”, Morgan Stanley MUFG Securities cho biết. “Tại cuộc họp báo, Thống đốc Kazuo Ueda có thể sẽ đề cập đến cả rủi ro lạm phát cơ bản có thể vượt quá 2% và tác động tích lũy của các lần tăng lãi suất trước đây đối với nền kinh tế”.

Trước khi quyết định được đưa ra, các nhà giao dịch sẽ phân tích dữ liệu lạm phát tháng 8. Theo khảo sát của nhà cung cấp dữ liệu Quick, giá tiêu dùng (không bao gồm thực phẩm tươi sống dễ biến động) dự kiến ​​đã tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương với tốc độ tăng của tháng 7.

Dữ liệu thương mại tháng 8 và đơn đặt hàng máy móc tháng 7 sẽ được công bố vào thứ Tư.

Lợi suất trái phiếu cũng sẽ được chú ý khi thị trường nợ toàn cầu phải đối mặt với kỳ vọng về lãi suất cao hơn, lo ngại về lạm phát và những băn khoăn về triển vọng tài chính của Mỹ.

Bộ Tài chính Nhật Bản dự kiến ​​sẽ đấu giá khoảng 700 tỷ yên (4,53 tỷ USD) trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 20 năm vào thứ Ba. Đây là đợt phát hành lại trái phiếu đã được phát hành vào tháng 7/2026.

Các nhà đầu tư có thể sẽ chờ đợi và quan sát diễn biến cuộc đấu giá trước cuộc họp của BoJ.

“Trong bối cảnh nhiều thông tin trái chiều xoay quanh tình hình cung cầu trong lĩnh vực cho thuê phi hành đoàn siêu dài, phiên đấu giá sẽ là một phép thử đối với nhu cầu của nhà đầu tư”, các chiến lược gia của Barclays Securities Japan cho biết.

Trung Quốc tiếp đà tăng trưởng mạnh mẽ nhờ xuất khẩu

Dữ liệu hoạt động kinh tế hàng tháng của Trung Quốc sẽ được công bố vào thứ Ba, cung cấp cái nhìn mới nhất về nhu cầu tiêu dùng, đầu tư và sản xuất công nghiệp.

Nhìn chung, các nhà kinh tế dự đoán dữ liệu sẽ cho thấy sự tiếp tục của đà tăng trưởng mạnh mẽ nhờ xuất khẩu và nhu cầu nội địa yếu, những đặc điểm đã định hình nền kinh tế Trung Quốc trong năm nay.

Các nhà kinh tế của ING dự đoán sự sụt giảm trong đầu tư tài sản cố định sẽ tiếp tục trong tháng 8, dự báo mức giảm 7,4% tính từ đầu năm đến nay. Các nhà hoạch định chính sách đã tìm cách đẩy nhanh chi tiêu tài chính, nhưng những tác động này khó có thể được thể hiện trong dữ liệu đầu tư tháng 8.

Số liệu về giá nhà và đầu tư bất động sản tháng 8 cũng sẽ được công bố, sau những nỗ lực gần đây của chính phủ nhằm kích thích nhu cầu nhà ở.

Ở một diễn biến khác, sự chú ý sẽ tập trung vào tín hiệu chính trị trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến ​​giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng này.

Thị trường chờ thông điệp từ quan chức RBA

Tuần tới tại Úc sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý với các thông báo từ các quan chức Ngân hàng Dự trữ Úc.

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Michele Bullock sẽ xuất hiện trước quốc hội vào thứ Sáu, và những phát biểu của bà có khả năng định hình kỳ vọng về việc tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách của ngân hàng trung ương vào ngày 28-29/9.

Những bình luận gần đây từ các quan chức chủ chốt của RBA đã củng cố kỳ vọng rằng, ngân hàng trung ương sẽ thực hiện đợt tăng lãi suất thứ tư trong tháng này, với một số nhà phân tích dự đoán đợt tăng thứ năm vào tháng 11.

Việc xuất hiện trước quốc hội diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng trung ương tại các nền kinh tế lớn hoặc đang tăng lãi suất thêm nữa hoặc phát tín hiệu rằng họ đang chuẩn bị làm như vậy.

Tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông cũng sẽ khiến RBA lo ngại, bởi họ đang thận trọng trước kỳ vọng giá cả tăng nhanh trong khi lạm phát vẫn ở mức cao hơn nhiều so với mục tiêu 2,5%.

Tại New Zealand, dữ liệu tổng sản phẩm quốc nội quý II sẽ được theo dõi sát sao để đánh giá tác động của lãi suất cao hơn và các cú sốc toàn cầu đến hoạt động kinh tế.