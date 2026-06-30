Tài chính quốc tế

Trái phiếu Indonesia thu hút 1,2 tỷ USD khi lợi suất cao hơn thu hút các quỹ đầu tư

Hoàng Lê

Hoàng Lê

10:58 | 30/06/2026
(TBTCO) - Trái phiếu Indonesia đang trên đà ghi nhận dòng vốn chảy vào hàng tháng lớn nhất trong hơn một năm, cho thấy những nỗ lực của chính phủ nhằm nâng cao lợi suất để thu hút nhà đầu tư nước ngoài và hỗ trợ đồng rupiah đang phát huy hiệu quả.
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Trái phiếu Indonesia thu hút 1,2 tỷ USD khi lợi suất cao hơn thu hút các quỹ đầu tư
Tính đến ngày 26/6, các quỹ nước ngoài đã mua ròng 1,2 tỷ đô la trái phiếu chính phủ Indonesia. Ảnh: Bloomberg

Theo thông tin Bloomberg tổng hợp từ dữ liệu của Bộ Tài chính Indonesia, tính đến ngày 26/6, các quỹ nước ngoài đã mua ròng 1,2 tỷ USD trái phiếu chính phủ, đưa thị trường hướng tới dòng vốn chảy vào hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 5 năm ngoái.

“Lợi suất trái phiếu Indonesia tăng cao một lần nữa thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư nước ngoài”, ông Eugene Leow, chiến lược gia cấp cao về lãi suất tại Ngân hàng DBS Ltd., Singapore, cho biết. “Việc ngân hàng trung ương liên tục tăng lãi suất để đảm bảo sự ổn định của đồng rupiah trong bối cảnh đồng đô la mạnh cũng là một yếu tố tích cực”.

Tài sản của Indonesia đang cho thấy dấu hiệu phục hồi sau đợt bán tháo hồi đầu tháng này, khiến lợi suất trái phiếu 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2022 và đẩy đồng rupiah xuống mức thấp kỷ lục.

Các nhà hoạch định chính sách đã cam kết sẽ nỗ lực hết sức để ổn định tiền tệ và tăng lợi suất trái phiếu nhằm thu hút dòng vốn, với việc Ngân hàng Trung ương Indonesia bất ngờ tăng lãi suất vào tháng 6. Ngân hàng trung ương đã thắt chặt chi phí vay tổng cộng 100 điểm cơ bản trong năm nay.

Tính đến thứ Ba, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của quốc gia ở mức 7,12%, sau khi tăng lên mức cao nhất là 7,47% vào đầu tháng này. Mặc dù đồng rupiah đã phục hồi khoảng 2% so với mức thấp kỷ lục, thị trường chứng khoán vẫn giảm khoảng 34% trong năm nay.

Việc giá dầu toàn cầu giảm cũng đã củng cố tâm lý nhà đầu tư, khi Indonesia nằm trong số các nền kinh tế châu Á chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi chi phí năng lượng tăng cao do phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu và trợ cấp của chính phủ.

“Ngân hàng Trung ương Indonesia đã chứng minh năng lực chống lạm phát của mình bằng cách thắt chặt chính sách tiền tệ nhiều hơn dự kiến ​​và liên tiếp trong thời gian ngắn”, ông Rajeev De Mello, nhà quản lý danh mục đầu tư vĩ mô toàn cầu tại Gama Asset Management SA, cho biết. “Sự sụt giảm giá dầu cũng rất tích cực đối với Indonesia vì nó đảo ngược những áp lực trước đó do cú sốc dầu mỏ gây ra”.

Hoàng Lê
Từ khóa:
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