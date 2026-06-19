Tài chính quốc tế

Goldman Sachs hạ dự báo giá vàng thêm 500 USD do Fed không cắt giảm lãi suất

Hoàng Lê

Hoàng Lê

11:46 | 19/06/2026
(TBTCO) - Tập đoàn Goldman Sachs đã cắt giảm dự báo giá vàng cuối năm thêm 500 USD/ounce do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không còn được kỳ vọng sẽ giảm lãi suất trong năm 2026.
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Goldman Sachs hạ dự báo giá vàng thêm 500 USD do Fed không cắt giảm lãi suất

Giá vàng hiện đang giảm mạnh do dự đoán về việc một số ngân hàng trung ương lớn sẽ tăng lãi suất. Ảnh TL

Theo tờ Bloomberg, mục tiêu điều chỉnh của Goldman Sachs ở mức 4.900 USD/ounce cho tháng 12 ngụ ý rằng giá vàng vẫn được kỳ vọng sẽ tăng trong nửa cuối năm, mặc dù ít hơn 500 USD/ounce so với dự kiến ​​trước đó.

“Quan điểm của chúng tôi về giá vàng vẫn mang tính tích cực về mặt cấu trúc nhưng thận trọng về mặt chiến thuật, với rủi ro giảm giá trong ngắn hạn và rủi ro tăng giá trong trung hạn”, các nhà phân tích Lina Thomas và Daan Struyven cho biết trong một bản báo cáo.

Kim loại quý này đã gặp khó khăn trong những tháng gần đây do cuộc chiến ở Trung Đông ban đầu đẩy giá năng lượng lên cao, làm dấy lên kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Tuần này, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất, các nhà hoạch định chính sách đã phát tín hiệu ủng hộ ngày càng tăng đối với việc tăng lãi suất trong năm nay. Đồng thời, tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh cam kết sẽ khôi phục sự ổn định giá cả.

Việc điều chỉnh giảm triển vọng là do dự báo dòng vốn chảy vào các quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng thấp hơn, sau khi các nhà kinh tế của ngân hàng lùi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ sang tháng 6 và tháng 12 năm sau, các nhà phân tích cho biết. Trước đó, các đợt cắt giảm lãi suất được dự kiến ​​vào tháng 12 năm 2026 và tháng 3 năm 2027.

Ngoài ra, những lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương có thể bị hạn chế do cuộc họp đầu tiên của Fed dưới sự lãnh đạo của ông Warsh có phần “khá cứng rắn”, họ nói thêm. Ông Warsh được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, người đã thăng chức cho ông sau khi liên tục chỉ trích người tiền nhiệm vì không cắt giảm lãi suất đủ mạnh.

Nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, “nhu cầu vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro chính sách vĩ mô có thể giảm mạnh hơn nữa”, với giá vàng ở mức 4.400 USD vào cuối năm, các nhà phân tích cho biết.

Một số lãnh đạo của Goldman Sachs đã cảnh báo về khả năng này. Rob Kaplan, Phó chủ tịch của Goldman Sachs và cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang chi nhánh Dallas, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television tuần này rằng, Cục Dự trữ Liên bang có thể cần phải tăng lãi suất ngay từ tháng 9 nếu lạm phát vẫn ở mức cao.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết vẫn còn một số yếu tố hỗ trợ cho giá vàng, bao gồm cả việc mua vào của ngân hàng trung ương. Họ dự báo lượng mua vào của khu vực chính phủ sẽ ở mức 50 tấn mỗi tháng trong năm nay và 40 tấn mỗi tháng vào năm tới.

Giá vàng giao dịch lần cuối ở mức gần 4.168 USD/ounce, đang trên đà giảm tuần thứ ba liên tiếp. Sau khi tăng vọt lên mức kỷ lục ngay dưới 5.600 USD/ounce vào cuối tháng 1, giá vàng đã kết thúc tháng giảm thứ ba liên tiếp trong tháng 5.

Giá vàng đã tăng hơn gấp đôi trong ba năm qua, được hỗ trợ bởi sự gia tăng mạnh mẽ trong hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương. Một phần lợi nhuận đó đã bị xóa bỏ trong năm nay sau khi cuộc xung đột ở Trung Đông đẩy giá năng lượng lên cao và làm dấy lên dự đoán lãi suất sẽ cần phải duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn, làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý không sinh lời này.

Theo khảo sát của Hội đồng Vàng thế giới (WGC), trong năm tới, các ngân hàng trung ương của các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển chiếm phần lớn trong số những người mua tiềm năng. Khoảng 53% số người được hỏi cho biết họ dự kiến ​​lượng nắm giữ của mình sẽ tăng lên, so với 18% của các ngân hàng trung ương thuộc các nền kinh tế phát triển.

Phần lớn các giao dịch mua này đến từ các chương trình tích lũy trong nước, theo đó các quốc gia mua vàng từ các công ty khai thác trong nước bằng đồng nội tệ, thay vì sử dụng dự trữ ngoại tệ khan hiếm. Một nửa số ngân hàng trung ương có kế hoạch mua cho biết họ sẽ chi trả cho các giao dịch mua theo cách này, trong khi 38% cho biết họ sẽ bán các tài sản dự trữ hiện có.

Ngân hàng Anh, nằm giữa trung tâm giao dịch vàng bạc đá quý lớn nhất thế giới ở London, vẫn là địa điểm lưu trữ phổ biến nhất đối với các ngân hàng trung ương, được 57% người được hỏi sử dụng. Tuy nhiên, 9% cho biết họ đã lưu trữ nhiều hơn trong nước trong năm qua và 10% đã chuyển sang đa dạng hóa lượng dự trữ của mình ở nhiều địa điểm khác nhau, tăng từ 5% và 2% trong cuộc khảo sát năm ngoái.

Hoàng Lê
Từ khóa:
giá vàng goldman sachs fed lãi suất ngân hàng trung ương mua vàng

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