Hải quan khu vực XVII thu ngân sách vượt 4.294 tỷ đồng

Trao đổi với phóng viên, đại diện Chi cục Hải quan khu vực XVII cho hay, tính đến trung tuần tháng 7/2026, đơn vị đã làm thủ tục cho 3.081 doanh nghiệp, trong đó có 2.214 doanh nghiệp trong nước và 867 doanh nghiệp nước ngoài.

Hải quan khu vực XVII thông quan hàng hoá cho doanh nghiệp. Ảnh: CTVHQ17

Lũy kế từ đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 20,19 tỷ USD, tăng 13,51% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu đạt 11,27 tỷ USD, tăng 15,08%, còn nhập khẩu đạt 8,92 tỷ USD, tăng 11,58%.

Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực gồm dệt may, giày dép, sản phẩm kim loại và sắt thép; trong khi nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu dệt may, máy móc thiết bị, kim loại màu, sắt thép, bông, xơ sợi phục vụ sản xuất.

Khối lượng hàng hóa thông quan cũng ghi nhận mức tăng tích cực với 597.796 tờ khai được xử lý, gồm 406.633 tờ khai xuất khẩu (tăng 15,78%) và 191.163 tờ khai nhập khẩu (tăng 9,91%) so với cùng kỳ năm trước.

Đồng thời, với tạo thuận lợi thương mại, Hải quan khu vực XVII tiếp tục giải quyết kịp thời các vướng mắc về chính sách và thủ tục hải quan, bảo đảm hoạt động thông quan diễn ra thông suốt, đồng thời tăng cường làm việc với doanh nghiệp để xử lý các tồn tại liên quan đến nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu.

Ở lĩnh vực thu ngân sách, tính đến ngày 14/7/2026, đơn vị thu 4.294,57 tỷ đồng, đạt 57,96% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và tăng 17,11% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thuế giá trị gia tăng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 3.800 tỷ đồng, bên cạnh các khoản thu từ thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu và các sắc thuế khác.

Để bảo đảm nguồn thu, đơn vị tiếp tục siết chặt công tác kiểm soát trị giá hải quan, mã số HS, xuất xứ hàng hóa, đẩy mạnh phân tích rủi ro, kiểm tra sau thông quan và chống thất thu thuế. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.