Chứng khoán

Vốn ngoại trở lại: FPT được giải ngân mạnh nhất, vẫn ở Top 2 bán ròng từ đầu năm

Tùng Linh

Tùng Linh

17:35 | 03/08/2026
(TBTCO) - Sau nhiều phiên giao dịch thận trọng, vốn ngoại bất ngờ trở lại với giá trị mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng trong phiên đầu tháng 8. Dòng tiền tập trung vào ba cổ phiếu FPT, HPG và VCB.
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Dòng vốn ngoại có phiên giao dịch sôi động nhất trong nhiều tuần trở lại đây, đồng thời, đảo chiều mua ròng tới hơn 1.000 tỷ đồng. Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 3.218 tỷ đồng và bán ra 2.157 tỷ đồng, tương ứng mua ròng 1.060 tỷ đồng. Tính trên cả ba sàn, giá trị mua ròng đạt khoảng 1.021 tỷ đồng.

Không chỉ quy mô mua ròng tăng mạnh, thanh khoản của khối ngoại cũng cải thiện rõ rệt ở cả chiều mua lẫn chiều bán, cho thấy dòng vốn ngoại đang quay trở lại sau giai đoạn kéo dài bán ròng.

Tâm điểm của phiên là FPT khi được khối ngoại mua ròng tới 524,3 tỷ đồng, cao nhất toàn thị trường. Theo sau là HPG với 283,4 tỷ đồng, VCB (136,4 tỷ đồng), MBB (89,4 tỷ đồng) và FRT (88,7 tỷ đồng). Ngoài ra, dòng vốn ngoại cũng giải ngân mạnh vào MSN, PNJ, CTG, LPB và SSI, với giá trị mua ròng từ 60 - 90 tỷ đồng.

Vốn ngoại trở lại: FPT được giải ngân mạnh nhất, vẫn ở Top 2 bán ròng từ đầu năm
Top cổ phiếu được khối ngoại mua ròng đều tăng giá mạnh - Nguồn: Dstock

Đáng chú ý, FPT từng là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất thị trường trong bảy tháng đầu năm với giá trị lũy kế gần 16.000 tỷ đồng. Phiên mua ròng hơn 500 tỷ đồng hôm nay vì vậy được xem là tín hiệu đáng chú ý, dù chưa đủ để đảo ngược xu hướng bán ròng kéo dài trước đó.

Trong khi đó, HPG tiếp tục duy trì sức hút với dòng vốn ngoại. Dù phiên này khối ngoại bán nhẹ ở chiều đối ứng, cổ phiếu vẫn được mua ròng hơn 283 tỷ đồng. Đây cũng là phiên mua ròng thứ tư liên tiếp của khối ngoại đối với Hòa Phát, nâng giá trị mua ròng trong những phiên đầu tháng 8 lên mức cao nhất trong nhiều tháng trở lại đây. Động thái này diễn ra sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm khả quan với lợi nhuận sau thuế đạt 15.480 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 70% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng phân tán và không còn quá lớn. NLG dẫn đầu với giá trị bán ròng 114,4 tỷ đồng, tiếp theo là STB (71,8 tỷ đồng) và TCB (71,5 tỷ đồng). Các mã VPB, TCX, NVL, VIC, GEX, VIX và PAN.

So với các phiên trước, giao dịch của khối ngoại đã thay đổi đáng kể khi dòng tiền tập trung trở lại mua mạnh ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, bao gồm cả cổ phiếu bị bán ròng liên tục thời gian trước. Khẩu vị của dòng vốn ngoại đang có dấu hiệu cải thiện sau giai đoạn thận trọng kéo dài.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại fpt

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