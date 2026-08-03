Theo Cục Quản lý dược, sản phẩm do Công ty cổ phần Layer Clean Việt Nam (Hà Nội) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Lý do thu hồi là sản phẩm được sản xuất tại cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định. Đồng thời, mỹ phẩm lưu thông khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean. Ảnh minh họa.

Trước đó, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy mẫu một lô nước rửa tay dạng bọt Layer Clean - chai 330 ml tại một siêu thị tại Hà Nội để kiểm tra chất lượng, phát hiện mẫu thử chứa chất bảo quản nhóm Isothiazolinon không có trong thành phần công thức trên nhãn sản phẩm.

Tại báo cáo giải trình, Công ty cổ phần Layer Clean Việt Nam cho biết, lô sản phẩm nêu trên có chứa chất bảo quản Methylsothiazolinon và Methylchloroisothiazolinon do tồn dư trong nguyên liệu sử dụng để sản xuất sản phẩm. Tuy nhiên, công ty này không cung cấp được Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được sở y tế tiếp nhận và các tài liệu chứng minh theo yêu cầu của Cục Quản lý dược.

Theo kết quả tra cứu của Sở Y tế Hà Nội, Công ty cổ phần Layer Clean Việt Nam cũng chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.