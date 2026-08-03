Pháp luật

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean

18:25 | 03/08/2026
(TBTCO) - Ngày 3/8, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) ban hành văn bản thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm nước rửa tay dạng bọt Layer Clean - chai 330 ml, do hàng loạt vi phạm.
aa
Thu hồi lô sản phẩm xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh Tabame Pro không đạt chất lượng

Theo Cục Quản lý dược, sản phẩm do Công ty cổ phần Layer Clean Việt Nam (Hà Nội) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Lý do thu hồi là sản phẩm được sản xuất tại cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định. Đồng thời, mỹ phẩm lưu thông khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean
Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean. Ảnh minh họa.

Trước đó, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy mẫu một lô nước rửa tay dạng bọt Layer Clean - chai 330 ml tại một siêu thị tại Hà Nội để kiểm tra chất lượng, phát hiện mẫu thử chứa chất bảo quản nhóm Isothiazolinon không có trong thành phần công thức trên nhãn sản phẩm.

Tại báo cáo giải trình, Công ty cổ phần Layer Clean Việt Nam cho biết, lô sản phẩm nêu trên có chứa chất bảo quản Methylsothiazolinon và Methylchloroisothiazolinon do tồn dư trong nguyên liệu sử dụng để sản xuất sản phẩm. Tuy nhiên, công ty này không cung cấp được Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được sở y tế tiếp nhận và các tài liệu chứng minh theo yêu cầu của Cục Quản lý dược.

Theo kết quả tra cứu của Sở Y tế Hà Nội, Công ty cổ phần Layer Clean Việt Nam cũng chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế Hà Nội giám sát Công ty cổ phần Layer Clean Việt Nam trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy toàn bộ các lô sản phẩm nước rửa tay dạng bọt Layer Clean - chai 330 ml nêu trên.

Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra công ty này vì có hành vi sản xuất, buôn bán mỹ phẩm chưa được phép lưu hành, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành.
Văn Nam
Từ khóa:
thu hồi nước rửa tay nước rửa tay dạng bọt công ty Layer Clean giấy chứng nhận mỹ phẩm kiểm tra chất lượng mỹ phẩm quản lý dược Bộ Y tế sản xuất mỹ phẩm vi phạm

Dành cho bạn

Chứng khoán ngày 3/8: Dòng tiền lan tỏa, nhiều nhóm ngành bứt phá, VN-Index vượt mốc 1.760 điểm

Chứng khoán ngày 3/8: Dòng tiền lan tỏa, nhiều nhóm ngành bứt phá, VN-Index vượt mốc 1.760 điểm

Vốn ngoại trở lại: FPT được giải ngân mạnh nhất, vẫn ở Top 2 bán ròng từ đầu năm

Vốn ngoại trở lại: FPT được giải ngân mạnh nhất, vẫn ở Top 2 bán ròng từ đầu năm

Hải quan khu vực XVII thu ngân sách vượt 4.294 tỷ đồng

Hải quan khu vực XVII thu ngân sách vượt 4.294 tỷ đồng

Hòa Phát nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Hưng Yên từ tháng 8/2026

Hòa Phát nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Hưng Yên từ tháng 8/2026

Bảo hiểm BIC báo lãi tăng mạnh trong quý II, mở rộng danh mục đầu tư lên gần 7.500 tỷ đồng

Bảo hiểm BIC báo lãi tăng mạnh trong quý II, mở rộng danh mục đầu tư lên gần 7.500 tỷ đồng

Giá xăng dầu và giá lương thực, thực phẩm “hạ nhiệt" kéo CPI tháng 7 giảm 0,12%

Giá xăng dầu và giá lương thực, thực phẩm “hạ nhiệt" kéo CPI tháng 7 giảm 0,12%

Đọc thêm

Thu hồi lô sản phẩm xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh Tabame Pro không đạt chất lượng

Thu hồi lô sản phẩm xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh Tabame Pro không đạt chất lượng

(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên phạm vi toàn quốc lô sản phẩm xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh (nhãn hàng Tabame Pro), do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
TP. Hồ Chí Minh triển khai Luật Thương mại điện tử, thúc đẩy môi trường kinh doanh số

TP. Hồ Chí Minh triển khai Luật Thương mại điện tử, thúc đẩy môi trường kinh doanh số

(TBTCO) - Với quy mô thương mại điện tử ước đạt khoảng 12 tỷ USD trong năm 2025 và tiếp tục tăng trưởng trên hai con số, TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh triển khai Luật Thương mại điện tử nhằm giúp doanh nghiệp thực thi đúng quy định, bảo vệ người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Chủ 2 doanh nghiệp tại Gia Lai bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế hàng tỷ đồng

Chủ 2 doanh nghiệp tại Gia Lai bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế hàng tỷ đồng

(TBTCO) - Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Định bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh vì chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.
Thêm ba lãnh đạo của Hóa chất Đức Giang bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú

Thêm ba lãnh đạo của Hóa chất Đức Giang bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú

(TBTCO) - Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vừa công bố thông tin bất thường về việc 3 lãnh đạo của doanh nghiệp bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cục Quản lý dược xử phạt Công ty Dược phẩm Cửu Long 189 triệu đồng

Cục Quản lý dược xử phạt Công ty Dược phẩm Cửu Long 189 triệu đồng

(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long với tổng số tiền 189 triệu đồng do có đến 5 hành vi vi phạm về lĩnh vực dược.
Huế: 11 doanh nghiệp khai thác khoáng sản bị yêu cầu khắc phục sai sót

Huế: 11 doanh nghiệp khai thác khoáng sản bị yêu cầu khắc phục sai sót

(TBTCO) - Kết luận thanh tra của Thanh tra TP. Huế về quản lý, cấp phép, khai thác khoáng sản trên địa bàn TP. Huế chỉ rõ, có 11 mỏ, đơn vị khai thác không gửi Thông báo cho cơ quan thuế về phương pháp xác định giá tính thuế đối với từng loại tài nguyên khai thác, đồng thời yêu cầu các đơn vị này khắc phục sai sót.
Thu hồi, tiêu hủy 5 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Kencare Việt Nam

Thu hồi, tiêu hủy 5 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Kencare Việt Nam

(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố và Công ty TNHH Kencare Việt Nam về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc 5 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Kencare Việt Nam đưa sản phẩm ra thị trường.
Hà Nội hoàn thiện hành lang pháp lý, đưa Luật Thủ đô 2026 sớm vào cuộc sống

Hà Nội hoàn thiện hành lang pháp lý, đưa Luật Thủ đô 2026 sớm vào cuộc sống

(TBTCO) - Chỉ sau thời gian ngắn kể từ khi Luật Thủ đô năm 2026 được Quốc hội thông qua, Hà Nội đã khẩn trương hoàn thiện hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù. Với 59 nghị quyết của HĐND thành phố cùng 10 quyết định của UBND thành phố đã được ban hành, Thủ đô đang từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo nền tảng để Luật Thủ đô nhanh chóng phát huy hiệu quả trong thực tiễn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình: Doanh thu quý II tăng gấp đôi, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm hơn một nửa

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình: Doanh thu quý II tăng gấp đôi, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm hơn một nửa

Yếu tố tâm lý tạo biến động ngắn hạn, xu hướng giá vàng vẫn theo thị trường quốc tế

Yếu tố tâm lý tạo biến động ngắn hạn, xu hướng giá vàng vẫn theo thị trường quốc tế

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean

Gần 126 nghìn doanh nghiệp "khai sinh" trong 7 tháng năm 2026

Gần 126 nghìn doanh nghiệp "khai sinh" trong 7 tháng năm 2026

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ vượt 4,55 triệu tỷ đồng sau 7 tháng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ vượt 4,55 triệu tỷ đồng sau 7 tháng

Vốn FDI vào Việt Nam vượt 38 tỷ USD sau 7 tháng

Vốn FDI vào Việt Nam vượt 38 tỷ USD sau 7 tháng

Chứng khoán phái sinh ngày 3/8: Nhà đầu thận trọng trước nhịp bứt phá mạnh của VN30

Chứng khoán phái sinh ngày 3/8: Nhà đầu thận trọng trước nhịp bứt phá mạnh của VN30

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố và trao quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Quản lý kinh doanh chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố và trao quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Quản lý kinh doanh chứng khoán

Ông Nguyễn Tiến Hải được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ông Nguyễn Tiến Hải được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày 2/8: Giá heo hơi điều chỉnh cục bộ tại cả 3 miền

Ngày 2/8: Giá heo hơi điều chỉnh cục bộ tại cả 3 miền

Sẽ tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways vì nợ thuế

Sẽ tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways vì nợ thuế

Tỷ giá USD hôm nay (1/8): Tỷ giá trung tâm tăng dù DXY suy yếu, Nhật Bản được ước tính đã dùng 53 tỷ USD hỗ trợ đồng yên

Tỷ giá USD hôm nay (1/8): Tỷ giá trung tâm tăng dù DXY suy yếu, Nhật Bản được ước tính đã dùng 53 tỷ USD hỗ trợ đồng yên

Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

Ngày 1/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động mạnh

Ngày 1/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động mạnh

Ngày 2/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 2/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 3/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 3/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 2/8: Giá cà phê tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 2/8: Giá cà phê tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Thị trường tiền tệ tuần 27 - 31/7: Nâng tỷ lệ tiền gửi Kho bạc lên 50% giải tỏa thanh khoản, lãi suất qua đêm lao dốc

Thị trường tiền tệ tuần 27 - 31/7: Nâng tỷ lệ tiền gửi Kho bạc lên 50% giải tỏa thanh khoản, lãi suất qua đêm lao dốc