Ngày 2/8: Giá heo hơi điều chỉnh cục bộ tại cả 3 miền

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm nhẹ tại một số địa phương. Trong đó, Hà Nội và Hưng Yên vẫn là hai địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực, cùng đạt 64.000 đồng/kg.

Nhóm địa phương giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Lai Châu.

Lào Cai và Ninh Bình tiếp tục là hai địa phương có giá thấp nhất khu vực khi cùng duy trì mức 62.000 đồng/kg.

Mặt bằng giá trong khu vực hiện phổ biến từ 62.000 - 64.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với thời điểm đầu tháng 7.

So với đầu tuần, mặt bằng giá tại miền Bắc đã thu hẹp đáng kể. Mức 65.000 đồng/kg từng xuất hiện tại nhiều địa phương hiện không còn, cho thấy xu hướng điều chỉnh giảm vẫn đang chiếm ưu thế.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm ghi nhận thêm một địa phương giảm trong sáng nay. Cụ thể, Quảng Ngãi giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 61.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Gia Lai vẫn giữ mức 62.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các địa phương gồm Quảng Ngãi, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Lâm Đồng đang giao dịch ở mức 61.000 đồng/kg.

Riêng Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực với 60.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi tại khu vực này hiện dao động trong khoảng 60.000 - 62.000 đồng/kg.

Thị trường miền Trung - Tây Nguyên thời gian gần đây chịu áp lực khá lớn từ nguồn cung ổn định trong khi sức mua chưa cải thiện rõ rệt. Điều này khiến giá heo hơi liên tục điều chỉnh giảm trong nhiều phiên liên tiếp.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay nhìn chung khá ổn định nhưng vẫn xuất hiện biến động cục bộ.

Theo ghi nhận mới nhất, An Giang giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 60.000 đồng/kg, trở thành một trong những địa phương có mức giá thấp nhất cả nước.

Trong đó, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu khu vực với mức 62.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ duy trì mức 61.000 đồng/kg.

Trong khi đó, An Giang, Đồng Tháp và Cà Mau cùng giao dịch ở mức 60.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại khu vực miền Nam dao động từ 60.000 - 62.000 đồng/kg./.