Doanh nghiệp

Hà Nội quyết liệt khơi thông các dự án khu công nghiệp, khu công nghệ cao

Nguyên Phương

Nguyên Phương

[email protected]
17:35 | 01/08/2026
(TBTCO) - Hà Nội yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và hạ tầng kỹ thuật nhằm đẩy nhanh tiến độ các khu công nghệ cao, khu công nghiệp. Thành phố xác định việc sớm hoàn thiện hạ tầng, đưa các dự án mới vào hoạt động là động lực quan trọng để mở rộng không gian sản xuất, thu hút đầu tư và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.
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Tại Hội nghị giao ban với các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghệ cao, khu công nghiệp ngày 1/8, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu các đơn vị chuyển mạnh từ việc báo cáo tình hình sang tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, gắn rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện.

Theo Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao duy trì ổn định.

Một số dự án hạ tầng có chuyển biến tích cực như KCN Đông Anh và Phú Hà đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng sau khi khởi công; KCN Tiến Thắng và Phù Đổng triển khai cắm mốc, kiểm đếm; Khu công nghệ cao Sinh học Hà Nội cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và đang thi công hạ tầng.

Tuy nhiên, tiến độ giữa các dự án còn chưa đồng đều. Nhiều dự án vẫn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, quy hoạch, kết nối hạ tầng, trong khi một số chủ đầu tư chưa bảo đảm cam kết về nguồn lực và tiến độ triển khai.

Hà Nội quyết liệt khơi thông các dự án khu công nghiệp, khu công nghệ cao
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu chỉ đạo.

Để khắc phục tình trạng này, lãnh đạo thành phố yêu cầu khẩn trương rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường; đồng thời ưu tiên đầu tư các hạng mục hạ tầng thiết yếu như giao thông kết nối, cấp điện, cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải.

Đối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc, thành phố yêu cầu tập trung xử lý các điểm nghẽn về mặt bằng tại Khu phần mềm và các khu công nghiệp công nghệ cao, bảo đảm hạ tầng đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất của nhà đầu tư. Các khu công nghiệp đang hoạt động phải tiếp tục nâng cấp hạ tầng, tăng cường kiểm soát xử lý nước thải, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường, kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng.

Với các dự án đang triển khai, Hà Nội đặt mục tiêu Khu công nghệ cao Sinh học hoàn thiện hạ tầng để thu hút dự án thứ cấp từ đầu năm 2027; KCN Phú Hà và Đông Anh cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm 2026; KCN sạch Sóc Sơn đẩy nhanh thi công tại các khu vực đã được bàn giao.

Thành phố cũng giao Ban Quản lý phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách từng dự án để theo dõi xuyên suốt, kịp thời tháo gỡ khó khăn và cập nhật tiến độ làm căn cứ đánh giá trách nhiệm.

Theo lãnh đạo UBND TP. Hà Nội, việc đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng các khu công nghệ cao, khu công nghiệp không chỉ giúp thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch mà còn tạo thêm năng lực sản xuất và động lực tăng trưởng mới, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thủ đô trong năm 2026.

Nguyên Phương
Từ khóa:
hà nội dự án khu công nghiệp khu công nghệ cao

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