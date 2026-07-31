Sao Vàng đất Việt 2026 chính thức tìm kiếm thương hiệu được tôn vinh

Chương trình sẽ được triển khai trong giai đoạn từ tháng 7 - 12/2026 qua các vòng bình chọn, gồm sơ tuyển, thẩm định thực tế và chung tuyển. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đến hết ngày 15/9/2026, lễ trao giải thưởng dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2026.

Đối tượng tham gia là các doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, trừ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia đối với thương hiệu chung của doanh nghiệp hoặc các thương hiệu, nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu của mình.

Theo Ban tổ chức, giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026 sẽ xét trao cho TOP 200 thương hiệu tiêu biểu có khả năng cạnh tranh quốc tế. Tùy theo kết quả bình chọn, các thương hiệu đoạt giải sẽ được công nhận các danh hiệu TOP 10, TOP 100 và TOP 200 Thương hiệu tiêu biểu Việt Nam.

Chương trình bình chọn và trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt được triển khai từ năm 2003, đã trở thành một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu dành cho doanh nghiệp Việt Nam. Giải thưởng đã thu hút hơn 6.500 lượt doanh nghiệp tham gia bình chọn, 2.527 lượt thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu được tôn vinh.

Điểm mới của mùa giải năm nay là hệ thống tiêu chí bình chọn tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tiệm cận các chuẩn mực cạnh tranh quốc tế.

Bên cạnh các tiêu chí truyền thống về kết quả kinh doanh, năng lực cạnh tranh, quản trị và phát triển thương hiệu, Ban tổ chức bổ sung các tiêu chí đánh giá về chuyển đổi số, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo, quản trị tài sản sở hữu trí tuệ, hiệu quả đầu tư khoa học - công nghệ và doanh thu từ các sản phẩm, dịch vụ mới cũng như việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp có thương hiệu được vinh danh sẽ được cấp Chứng nhận Sao Vàng đất Việt; được quyền sử dụng biểu trưng Sao Vàng đất Việt trong các hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu; được ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức; trở thành thành viên và tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ Sao Vàng đất Việt.