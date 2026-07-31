Thuế - Hải quan

Ngành Thuế khẩn trương đưa chính sách, pháp luật thuế mới vào cuộc sống

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
14:18 | 31/07/2026
(TBTCO) - Cục Thuế vừa tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 trong toàn ngành nhằm thống nhất nhận thức, cách hiểu và tổ chức thực hiện các quy định mới của chính sách, pháp luật thuế.
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Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết, thực hiện phân công của Bộ Tài chính, Cục Thuế đã chủ trì tham mưu trình Bộ, trình Chính phủ ban hành các nghị định và trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành các thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế. Các văn bản đã được ban hành kịp thời để thực hiện từ ngày 1/7/2026, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc triển khai đồng bộ Luật Quản lý thuế trong thực tiễn.

Ngành Thuế khẩn trương đưa chính sách, pháp luật thuế mới vào cuộc sống
Thuế tỉnh Phú Thọ tham gia tập huấn. Ảnh: Văn Học

Trước đó, ngày 10/7/2026, Cục Thuế đã tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 254/2026/NĐ-CP về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử; Nghị định số 255/2026/NĐ-CP về giao dịch liên kết cùng các thông tư hướng dẫn về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, đăng ký thuế, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, thủ tục thỏa thuận song phương (MAP) và cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA).

Tiếp nối chương trình tập huấn, hội nghị lần này tập trung giới thiệu, phổ biến những nội dung trọng tâm của Nghị định số 252/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế và Thông tư số 89/2026/TT-BTC quy định chi tiết về quản lý thuế.

Theo ông Đặng Ngọc Minh, đây là những văn bản có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến hoạt động quản lý thuế cũng như quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế. Vì vậy, việc tổ chức tập huấn kịp thời, thống nhất trong toàn ngành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm các quy định mới được triển khai đồng bộ, hiệu quả ngay từ khi có hiệu lực.

Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh đề nghị công chức thuế trong toàn ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các quy định mới, tích cực trao đổi, thảo luận và chủ động phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn để được hướng dẫn, giải đáp đầy đủ.

Lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai tại địa phương; tổ chức tập huấn, quán triệt đầy đủ đến toàn thể công chức thuộc phạm vi quản lý; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định mới đến người nộp thuế bằng nhiều hình thức phù hợp; đồng thời chủ động tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để báo cáo Cục Thuế xem xét, hướng dẫn, tháo gỡ./.

Văn Tuấn
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