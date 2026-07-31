Giá vốn tăng mạnh bào mòn lợi nhuận, Dabaco báo lãi quý II giảm 43%

Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Dabaco, mã CK: DBC) mới công bố báo cáo tài chính quý II/2026, trong đó ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 4.434,2 tỷ đồng, tăng so với mức 3.987,2 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu là 181,4 tỷ đồng, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đạt 4.252,8 tỷ đồng, tăng 11,3% so với quý II/2025.

Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán tăng mạnh từ 2.995 tỷ đồng lên 3.599,5 tỷ đồng, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Dabaco giảm xuống còn gần 653,4 tỷ đồng (cùng kỳ đạt gần 825,1 tỷ đồng).

Kết quả kinh doanh quý II/2026 của Dabaco. Nguồn: BCTC.

Trong kỳ, hoạt động tài chính mang về cho doanh nghiệp 30,2 tỷ đồng doanh thu, tăng so với mức 21,1 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính gia tăng từ 65,8 tỷ đồng lên 85,4 tỷ đồng, trong đó phần lớn là chi phí lãi vay chiếm 85,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các khoản chi phí hoạt động cũng ghi nhận sự gia tăng. Cụ thể, chi phí bán hàng tăng lên mức 148,5 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên mức 133,6 tỷ đồng. Lãi từ công ty liên doanh, liên kết đạt 1,4 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ 2,6 tỷ đồng cùng kỳ.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Dabaco đạt 317,4 tỷ đồng, giảm so với con số 532,5 tỷ đồng ghi nhận ở cùng kỳ năm 2025. Kết hợp với khoản lợi nhuận khác đạt 7,1 tỷ đồng, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế quý II/2026 của Dabaco dừng lại ở mức 324,6 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành 32,4 tỷ đồng và chi phí thuế TNDN hoãn lại 3,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Dabaco đạt 289,1 tỷ đồng, giảm 43% so với mức 506,9 tỷ đồng thu được trong quý II/2025.

Tính lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Dabaco ghi nhận tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 8.741,9 tỷ đồng và doanh thu thuần đạt 8.377 tỷ đồng, đều tăng trưởng so với mức tương ứng 7.737,2 tỷ đồng và 7.429,4 tỷ đồng của nửa đầu năm ngoái. Dù vậy, do giá vốn hàng bán lũy kế tăng lên 7.032,7 tỷ đồng, lợi nhuận gộp nửa đầu năm đạt 1.344,4 tỷ đồng, thấp hơn mức 1.642,3 tỷ đồng của cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của Dabaco đạt 726,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 663,2 tỷ đồng, giảm so với kết quả 1.015,2 tỷ đồng đạt được trong 6 tháng đầu năm 2025. Lãi cơ bản trên cổ phiếu lũy kế 6 tháng đạt 1.538 đồng.

Tại thời điểm ngày 30/6/2026, quy mô tổng tài sản của Dabaco mở rộng lên mức 17.734,3 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là tài sản ngắn hạn với 10.047 tỷ đồng; nhóm tài sản dài hạn đạt 7.687,4 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Dabaco tính đến cuối quý II/2026 tăng lên mức 9.213,1 tỷ đồng so với 7.907,7 tỷ đồng ở thời điểm đầu năm. Nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với 7.434,4 tỷ đồng, trong đó chỉ tiêu vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 4.770,2 tỷ đồng lên 5.609,9 tỷ đồng. Nợ dài hạn tăng từ 1.261,4 tỷ đồng lên 1.778,7 tỷ đồng, chủ yếu do khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn mở rộng từ 1.106,4 tỷ đồng lên 1.631,3 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Dabaco tại ngày 30/6/2026 đạt 8.521,2 tỷ đồng, tăng so với mức 8.069,1 tỷ đồng đầu năm. Vốn góp của chủ sở hữu tăng từ 3.848,7 tỷ đồng lên 4.310,5 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần giữ nguyên ở mức 821,5 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu DBC kết phiên ngày 30/7 có giá 16.450 đồng/cổ phiếu, giảm 11,1% so với đầu tháng. Với hơn 431 triệu cổ phiếu đang niêm yết, vốn hoá thị trường của Dabaco đạt hơn 7.090 tỷ đồng./.