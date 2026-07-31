Thuế - Hải quan

Nhập khẩu nguyên liệu tăng trong tháng 7, Hải quan cảng Nha Trang thu ngân sách hơn 62 tỷ đồng

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

[email protected]
11:46 | 31/07/2026
(TBTCO) - Hải quan cửa khẩu cảng Nha Trang cho biết, trong kỳ công tác tháng 7/2026, đơn vị thu ngân sách hơn 62 tỷ đồng, tăng trên 130% so với kỳ trước. Kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng mạnh là động lực chính đóng góp cho nguồn thu ngân sách.
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Theo Hải quan cửa khẩu cảng Nha Trang, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong kỳ (từ ngày 15/6 đến 14/7/2026) đạt 55,62 triệu USD, tăng 10,49% so với kỳ trước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động nhập khẩu, với kim ngạch đạt 20,31 triệu USD, tăng 41,14%.

Trong đó, nhóm nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất thuốc lá như giấy, màng BOPP, xơ làm đầu lọc, hương liệu... đạt 11,39 triệu USD, tăng tới 84% so với kỳ trước, tương đương tăng 5,2 triệu USD. Bên cạnh đó, nhập khẩu hải sản cũng tăng 10,91%.

Ngược lại, xuất khẩu ghi nhận mức giảm ở một số nhóm hàng chủ lực. Kim ngạch xuất khẩu hải sản đạt 16,45 triệu USD, giảm 9,21%, trong khi dệt may đạt 3,71 triệu USD, giảm 16,06% so với kỳ trước.

Sự tăng trưởng của kim ngạch nhập khẩu đã góp phần kéo số thu ngân sách trong kỳ lên 62,09 tỷ đồng, tăng 130,31% so với kỳ trước, tương ứng tăng hơn 35,1 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 13/7, số thu ngân sách đạt 124,62 tỷ đồng, bằng 31,16% dự toán năm và giảm nhẹ 1,06% so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh nhiệm vụ thu ngân sách, đại diện Hải quan cửa khẩu cảng Nha Trang cho biết, đơn vị tiếp tục duy trì các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, thường xuyên kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc. Trong kỳ, đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết 2 kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại hải quan - doanh nghiệp.

Trong công tác quản lý rủi ro, tờ khai luồng xanh tiếp tục chiếm tỷ trọng cao, với gần 69% tổng số tờ khai. Theo Hải quan cửa khẩu cảng Nha Trang, tỷ lệ luồng vàng và luồng đỏ tăng so với kỳ trước chủ yếu do một số doanh nghiệp bị hệ thống đánh giá mức độ rủi ro cao sau khi bị xử phạt vi phạm hành chính, cùng với việc một số mặt hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành phải thực hiện kiểm tra theo quy định./.

Lạc Nguyên
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hải quan cửa khẩu cảng nha trang Chi cục Hải quan Khu vực XIII thu ngân sách xuất nhập khẩu

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